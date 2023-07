La solution de transmission et distribution d'énergie 1 500V DC de BENY permet d'alimenter la plus grande centrale solaire photovoltaïque du monde

WENZHOU, Chine, 26 juillet 2023 /PRNewswire/ -- La plus grande centrale solaire photovoltaïque du monde, d'une capacité de 7 GW, située dans la partie supérieure du fleuve Jaune de la province de Qinghai et investie par le China National Energy Investment Group, a récemment été raccordée avec succès au réseau électrique. BENY a fourni des solutions de transmission avancées pour ce groupe colossal de centrales solaires, démontrant ainsi sa résistance aux conditions météorologiques extrêmes. En tant que partenaire clé de la plus grande centrale solaire du monde, BENY a contribué de manière considérable à l'avancement de l'industrie de l'énergie propre.

Dans le contexte de la demande mondiale croissante d'énergie renouvelable, la production d'énergie photovoltaïque a fait l'objet d'une attention particulière. En tant que fournisseur de solutions énergétiques de premier plan, BENY s'engage à fournir des solutions de pointe et fiables. Les groupes de centrales électriques de Qinghai témoignent de cet engagement. Malgré des défis tels que des altitudes élevées dépassant 4 000 m et des fluctuations de température extrêmes, la solution de transmission de BENY a démontré des performances exceptionnelles. Elle a joué un rôle crucial en assurant la stabilité du fonctionnement et de la maintenance de la centrale électrique.

La solution de transmission de BENY est équipée de matériaux de première qualité et d'une technologie de pointe, garantissant un fonctionnement stable même dans des environnements difficiles. Elle comporte de multiples mesures de protection, qui permettent de lutter efficacement contre les basses pressions atmosphériques et les radiations intenses dans les régions de haute altitude, tout en maintenant la stabilité au milieu des fluctuations de température et d'humidité. En outre, la solution est dotée d'une capacité de détection du courant, ce qui facilite les tests de ligne après l'installation.

La collaboration entre BENY et Huanghe Hydropower Development Co. Ltd. pour la rénovation des centrales photovoltaïques met en évidence l'immense potentiel de l'énergie photovoltaïque pour faire progresser le développement durable et l'harmonie écologique. Le projet ne se contente pas d'améliorer la production d'énergie, il établit également un modèle de coexistence grâce à l'intégration des centrales photovoltaïques dans la gouvernance écologique. En démontrant l'utilisation multifonctionnelle des terres, il crée un modèle pour la construction d'une civilisation écologique de plateau. En outre, il fournit une expérience et des conseils inestimables, favorisant les progrès nationaux en matière de développement de l'énergie durable et de gestion de l'environnement.

BENY continue de se consacrer à l'élaboration de solutions de pointe et à la promotion de sources d'énergie plus propres et plus durables. Grâce à son partenariat avec Huanghe Hydropower Development Co. Ltd, BENY marque une nouvelle étape dans la recherche de solutions durables et respectueuses de l'environnement. L'intégration réussie de l'agriculture et de la technologie photovoltaïque dans la rénovation des centrales photovoltaïques de Qinghai illustre le potentiel d'innovation et la coexistence harmonieuse avec l'environnement naturel.

Pour l'avenir, BENY reste déterminée à façonner le futur du développement de l'énergie durable, avec une vision partagée de la promotion des énergies renouvelables et de la préservation de l'équilibre écologique, en s'unissant à ses partenaires pour construire un monde plus propre et plus solide pour tous.

