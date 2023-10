La solution iMaster NCE T-AUTO de Huawei libère le potentiel commercial du réseau WDM

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 20 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Au cours du 9e Forum sur le très haut débit (UBBF 2023), Huawei a présenté un éventail d'avancées technologiques axées sur sa nouvelle proposition de valeur, l'iMaster NCE T-AUTO, conçue pour exploiter pleinement le potentiel commercial du réseau WDM grâce à une intelligence et une automatisation améliorées.

T-AUTO est un composant essentiel dans l'évolution de l'automatisation du transport optique, car il détermine la direction de base pour le développement de cette technologie. Les services du futurs ont besoin de réseaux d'infrastructure WDM pour mieux répondre aux exigences flexibles et diversifiées. Pour relever ce défi, le domaine des réseaux optiques de Huawei propose T-AUTO comme nouvelle proposition de valeur. Les multiples fonctions de T-AUTO seront intégrées dans divers scénarios, permettant des rôles clés dans les processus opérationnels du service de marketing, du service O&M et du réseau, entre autres. À l'aide de la carte numérique de transport, T-AUTO fournit des capacités clés d'automatisation du réseau optique, y compris la planification et l'approvisionnement des services agiles, la garantie SLA ultime et le voyage de billet rapide. En outre, T-AUTO est alimenté par la capacité d'« ouverture vers le NaaS », qui aide les opérateurs à améliorer l'efficacité et à augmenter les revenus.

T-AUTO offre une assurance complète pour l'interconnexion de centre de données (DCI) à faible latence. L'iMaster NCE-T de Huawei fournit des recommandations pour les lignes privées basées sur plusieurs dimensions pour répondre aux diverses exigences de réseau pour DCI. Le système calcule automatiquement les itinéraires et recommande l'itinéraire optimal en fonction des diverses exigences du client sur SLA. La visualisation fournie par le système permet aux clients de visualiser l'itinéraire optimal, de vérifier l'utilisation des ressources et d'identifier les goulots d'étranglement, en maximisant la valeur de leurs investissements réseau. De plus, le système analyse et traite automatiquement les détours réseau, réduisant la latence du service de plus de 30 % en moyenne pour assurer une faible latence pour le DCI.

T-AUTO établit une base solide pour les lignes privées haut de gamme différenciées. Basé sur les exigences des clients, NCE-T offre une gamme de politiques de protection de fiabilité, y compris le double-CPE, la protection-route-multi, et ASON. La politique de protection de premier niveau de niveau AAA comprend deux CPE et quatre lignes privées, offrant plusieurs itinéraires disponibles pour améliorer la survivabilité du service. De plus, le système diagnostique automatiquement des problèmes tels que les problèmes de co-câbles et de co-panneau dans les liaisons actives et inactives, génère des avertissements et optimise les services pour améliorer la protection.

T-AUTO jette les bases de l'automatisation des réseaux métropolitains (MAN) tout optiques. Dans les scénarios de planification traditionnels, il est difficile de gérer le remaniement causé par l'incohérence des données. Pour résoudre ce problème, T-AUTO fournit une planification de service agile qui synchronise les données et garantit que toutes les données proviennent de la même source. Les résultats de la planification peuvent être configurés sur NCE-T et les services sont automatiquement activés une fois le matériel prêt. Par conséquence, le service TTM ne prend plus que quelques jours au lieu de quelques semaines. En outre, pendant la maintenance, NCE-T signale la distance de fibre entre le point de défaut et le site et localise rapidement le défaut en fonction des informations SIG de l'OSS des clients, ce qui réduit considérablement l'OPEX.

Lu Chi, vice-président du domaine des réseaux optiques NCE de Huawei, a souligné que T-AUTO restera un concept axé sur les exigences clés pendant l'évolution du réseau. En outre, T-AUTO améliorera continuellement la qualité et l'efficacité grâce à des innovations d'automatisation, injectant de la vitalité dans le cycle positif de l'activité de transport optique.

SOURCE Huawei