La solution MEC to X aide la 5GtoB à réaliser des opérations commerciales en boucle fermée

BARCELONE, Espagne, 26 février 2024 /PRNewswire/ -- 5GtoB fait référence à l'intégration de la 5G dans de nombreuses industries, permettant et soutenant leur transformation numérique et intelligente. Selon la GSMA, les technologies 5G ajouteront près de 1 000 milliards de dollars à la valeur de l'économie mondiale d'ici 2030, ce qui profitera à toutes les industries. Pour saisir ces énormes opportunités de marché, toutes les parties doivent réfléchir à la manière d'approfondir la construction de réseaux privés, de réaliser une réplication plus rapide des capacités de réseau dans tous les scénarios de l'industrie et de libérer davantage d'opportunités 5G. Dans ce contexte, Huawei propose la solution MEC to X alimentée par la solution Kite-Like pour construire des réseaux privés locaux, étendus et interdomaines. Cette solution est en mesure de soutenir une variété d'industries, de mener leur transformation numérique et d'aider la 5GtoB à réussir.

Construction du réseau : Le PNI-NPN fait désormais consensus dans l'industrie

La solution Kite-Like, qui soutient le concept de réseau hybride public et privé (PNI-NPN), a été largement déployée pour plus de 40 industries dans plus de 200 villes. Il y a déjà eu plus de 20 000 projets de réseaux privés 5G, contribuant à hauteur de plus de 30 % à la croissance des principaux canaux de revenus des opérateurs.

En 2023, Huawei a commencé à optimiser la solution Kite-Like sous plusieurs aspects, dans le but de combler les lacunes en matière de service et de construire un « réseau de bureau sécurisé » gérable, contrôlable et traçable. Par exemple, Huawei déploie davantage d'efforts pour simplifier la fourniture du réseau et fournit une plateforme d'exploitation intensive et de gestion pour les réseaux privés de campus afin de gérer de manière centralisée les données des utilisateurs, de fournir des données de service et d'organiser l'exploitation et la maintenance du réseau. D'autres sites MEC ont également été déployés sur les réseaux périphériques de succursales d'entreprise, afin que les utilisateurs puissent accéder au réseau de campus le plus proche dans des scénarios multicampus, réduisant ainsi les détours de données. En outre, la fonction de sécurité d'accès au terminal 5G est mieux prise en charge, permettant un contrôle basé sur une liste blanche, la déconnexion du terminal en cas d'exception et la traçabilité du comportement sur l'intranet.

Réseau privé interdomaines : Permet au VPN mobile d'accélérer l'accès multicampus et l'itinérance internationale

Le réseau privé interdomaines permet aux utilisateurs d'accéder à des services sur les réseaux publics et privés, même dans des scénarios d'accès interdomaines. La solution Mobile VPN lancée par Huawei crée un nouveau réseau interconnecté est-ouest. Actuellement, plusieurs réseaux, tels que le réseau privé de l'éducation et le réseau privé de l'administration en ligne, ont été interconnectés. À l'avenir, la solution évoluera pour permettre l'interconnexion multiréseaux entre un plus grand nombre d'industries. Jusqu'à présent, Huawei a aidé les opérateurs chinois à déployer plus de 800 projets commerciaux Mobile VPN, couvrant les campus, les services publics et les petites et moyennes entreprises.

Par exemple, Huawei s'est associé à China Unicom et à l'université de technologie du sud de la Chine pour établir le premier cluster de réseaux privés d'éducation 5G du pays, couvrant plus de 20 universités dans la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao et bénéficiant à plus de 20 000 utilisateurs. Huawei s'est également associé à CTM pour fournir le premier réseau privé de campus au monde pour l'université des sciences et technologies de Macao, mettant en œuvre l'itinérance internationale, augmentant la durée d'utilisation de 110 % et réduisant le RTT de 30 %.

Réseau privé local : Utilisation d'un réseau à des fins multiples, positionnement à faible puissance et accès au réseau à faible coût

Alors que la transformation de l'économie numérique s'accélère, les réseaux privés conventionnels basés sur les technologies de l'information pour la production et la fabrication n'ont cessé d'évoluer pour répondre à de nouvelles exigences, telles que le positionnement en intérieur, l'IoT à faible puissance et l'interconnexion industrielle du réseau local 5G. Pour suivre le rythme de ces avancées, Huawei présente 5GCtoB One Telco Cloud, une architecture de réseau multidimensionnelle comprenant un cloud centralisé et un réseau distribué. Sur ce réseau, le réseau local 5G peut être utilisé pour simplifier l'accès réseau des terminaux IoT ; RedCap, caractérisé par une faible consommation d'énergie, un déploiement léger et une large couverture, peut être utilisé pour étendre l'application de la 5G dans les intranets de production des entreprises. Ainsi, le concept de « réseau unique à des fins multiples » a été largement mis en pratique sur les réseaux privés locaux. Par exemple, le réseau local 5G est introduit dans l'usine entièrement connectée de Jushi, dans le Zhejiang, en Chine, pour simplifier la mise en réseau industrielle et offrir une fabrication flexible.

Réseau privé étendu : Offre un réseau convergent sécurisé, stable, intelligent et agile

Les réseaux privés étendus tirent pleinement parti (couverture étendue et découpage) des réseaux 5G pour répondre aux exigences des réseaux privés d'énergie électrique et des interconnexions étendues multicampus. Par exemple, Huawei et ses partenaires lancent conjointement la solution de découpage 5G + 5G légère RedCap pour répondre aux exigences de service typiques des zones de contrôle de la production et des zones d'information de gestion de la State Grid Shandong Electric Power Company. Cette solution aide à construire le premier réseau 5G privé industriel du pays avec la plus large couverture et la plus grande application.

La 5G continuera de pénétrer de plus en plus d'industries au cours de la prochaine décennie, inaugurant un nouvel âge d'or. Dans ce parcours technologique, Huawei continuera d'explorer les avantages des tuyaux, de faire des percées et de se concentrer sur l'innovation de produits axée sur les besoins des clients, afin de remodeler l'industrie 5GtoB. Huawei continuera de garder l'esprit ouvert et de collaborer avec les opérateurs, les entreprises clientes et les partenaires de l'industrie pour tracer une voie gagnant-gagnant.

