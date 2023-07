La solution omnicanale de gestion de la valeur client de Flytxt permet à Mobicom, basée en Mongolie, d'améliorer la qualité de l'expérience client

DUBAÏ, EAU, 24 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Flytxt , l'un des principaux fournisseurs de solutions de maximisation de la valeur à vie des clients (CLTV) basées sur l'IA, a annoncé que Mobicom Corporation a commencé à utiliser NEON-dX, sa solution SaaS de gestion de la valeur client (CVM). Cette société basée en Mongolie fait partie du groupe japonais de télécommunications KDDI et compte 1,7 million d'abonnés.

MOBICOM

Mobicom utilise cette solution pour obtenir des informations exploitables sur ses clients et automatiser des programmes d'engagement client omnicanal visant à offrir des expériences numériques à valeur ajoutée à l'ensemble de sa clientèle.

Vinod Vasudevan, PDG de Flytxt, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'aider des leaders du marché comme Mobicom à créer des relations durables avec leurs clients, qui génèrent des résultats commerciaux positifs à long terme. Notre IA performante aide les entreprises d'abonnement à mieux comprendre le comportement de leurs clients et à adapter leurs décisions et actions en matière d'expérience client en temps réel. »

Les capacités intégrées d'IA CLTV, d'analyse et d'orchestration de campagnes omnicanales de NEON-dX permettront à Mobicom d'augmenter sa pratique CVM et de lancer plus rapidement des campagnes de vente incitative, de vente croisée et de fidélisation. La solution de Flytxt permet également à Mobicom de s'engager avec ses clients sur les nouveaux canaux numériques tels que les portefeuilles et les applications de contenu. Mobicom vise ainsi à accroître l'adoption de nouveaux services numériques parmi ses clients voix et données existants.

« Nous nous engageons à utiliser les meilleures solutions technologiques pour proposer à nos clients des expériences uniques qui changent la donne, a commenté M. Dulguun Gansukh, directeur du département de marketing produit de Mobicom. La solution éprouvée de Flytxt, dotée d'une IA avancée, nous aidera à accroître notre portée et à promouvoir des propositions de valeur adaptées aux tendances comportementales d'utilisation et aux contextes d'engagement des clients. »

Flytxt est un partenaire technologique de confiance de plus de 70 entreprises numériques dans plus de 50 pays et des principaux fournisseurs de plateformes d'expérience client pour la maximisation de la CLTV. Les clients et partenaires utilisent les solutions de Flytxt pour obtenir de meilleurs résultats commerciaux à partir de différents flux de travail à travers les fonctions d'expérience client telles que les ventes, le marketing, le service client et les services numériques.

À propos de Mobicom

Mobicom Corporation LLC a lancé le premier service cellulaire en Mongolie en 1996. Depuis, elle est devenue la première entreprise de télécommunications et de technologies de l'information du pays.

Aujourd'hui, Mobicom Corporation et les filiales du groupe Mobicom fournissent des services TIC tels que les communications cellulaires et par satellite, l'Internet haut débit, des solutions de paiement numérique, des centres de données, des contenus basés sur la technologie OTT et des services de streaming vidéo, des infrastructures de réseau, des services de location de canaux interurbains et internationaux, et des contenus numériques aux agences gouvernementales, aux entreprises et aux particuliers.

À propos de Flytxt

Flytxt fait office de partenaire technologique de confiance auprès de plus de 70 entreprises numériques dans plus de 50 pays, ainsi que des principaux fournisseurs de plateformes CX pour la maximisation de la valeur vie client (CLTV). L'IA CLTV, propriétaire et primée, a été conçue et entraînée à partir d'informations et de modèles du monde réel provenant de plus d'un milliard de consommateurs et de billions de points de données. Le siège social de l'entreprise se situe à Dubaï et elle possède des centres de développement mondiaux en Inde. Elle est également présente au Mexique, aux Pays-Bas, en Malaisie, en Colombie, en République tchèque, en Espagne et au Kenya.

