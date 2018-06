La soluzione Team On Mission è stata selezionata dal Ministero degli interni francese

StreamWIDE ha annunciato oggi che la società è stata selezionata per la fornitura della soluzione mission critical Team On Mission al Ministero degli interni francese, nell'ambito di una gara d'appalto dello stato francese per l'acquisto di attrezzature e servizi, PCSTORM - Lotto 4 "Applicazioni e sicurezza". La soluzione completa consentirà al ministero di realizzare comunicazioni radio a banda larga e di installare reti tattiche attraverso una piattaforma convergente per servizi ad alta velocità, efficienti dal punto di vista operativo e resilienti per tutte le unità speciali di polizia destinate a interventi ad alto rischio (i team SWAT).

La piattaforma Team On Mission di StreamWIDE offre una soluzione di nuova generazione MCPTT (Mission Critical Push-to-Talk) su 4G LTE, con voce, video, dati, e tracciamento in tempo reale. Soddisfa tutti i criteri stabiliti dal Ministero degli interni dimostrando di essere la piattaforma più avanzata ed efficiente dal punto di vista operativo per gli utenti e gli operatori di sistema.

Team On Mission permette il funzionamento sia in modalità tattica che in modalità di rete, assicurando la compatibilità grazie alla massima conformità con i rigorosi requisiti stabiliti dalla gara d'appalto. Tra questi requisiti, l'importanza maggiore è stata chiaramente data al rispetto delle norme 3GPP e all'interoperabilità.

StreamWIDE dispone già di una comprovata soluzione esistente, operativa e completa. La soluzione Team On Mission verrà immediatamente implementata a supporto dell'esigenza di comunicazione tra le unità nel corso di interventi critici. Le unità saranno in grado di coordinare con precisione ogni loro azione e valutare situazioni critiche in tutte le fasi operative (preparazione, osservazione, decisione, trasmissione, comprensione ed esecuzione), e di attivare le potenti comunicazioni unificate in tutte le unità di pubblica sicurezza. La piattaforma offre un'interfaccia che facilita l'utilizzo e un'esperienza dell'utente senza soluzione di continuità con piena sicurezza e protetta tramite cifratura.

Informazioni sul Ministero degli interni francese

Il Ministero degli interni è il cuore del governo francese: assicura il mantenimento e la coesione delle istituzioni del Paese su tutto il territorio. La sua organizzazione, assieme alle risorse umane e materiali a sua disposizione costituiscono lo strumento privilegiato dello Stato per garantire ai cittadini l'esercizio dei diritti, dei doveri e delle libertà riaffermati dalla Costituzione della Quinta Repubblica. Le sue cinque missioni fondamentali si accentrano oggi su due aree principali: l'amministrazione del territorio e la sicurezza di persone e beni. Per questa seconda area, le comunicazioni restano al centro della missione affidata ai team delle forze di sicurezza. Il loro operato richiede un alto livello di disponibilità e una crescente esigenza di funzionalità Web.

Informazioni su StreamWIDE

StreamWIDE è un fornitore leader nel campo della tecnologia software delle comunicazioni per operatori di telecomunicazioni, pubbliche amministrazioni e aziende, e opera con una portata a livello globale. Con sede a Parigi e sei società controllate nel mondo, l'azienda fornisce da oltre 15 anni soluzioni software per le comunicazioni a clienti di tutto il mondo. Specializzata nell'integrazione delle reti e nelle comunicazioni critiche, StreamWide è al servizio del settore della sicurezza pubblica, degli operatori e di aziende in oltre 70 paesi, grazie al suo portafoglio di tecnologia software brevettata. Team On Mission è la soluzione di prossima generazione per affrontare le sfide dell'ambiente della pubblica sicurezza (MCPTT, MC dati, MC video e servizi di geolocalizzazione). Consente una transizione graduale dalla tecnologia PMR alla banda larga. Team on the Run, disponibile sotto forma SaaS, è la soluzione completa per le comunicazioni dei processi aziendali per le aziende con connettività globale di rete. StreamWIDE è un'azienda quotata nella borsa Euronext Growth a Parigi (sotto il simbolo ALSTW).

