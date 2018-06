Marché PCSTORM : le Ministère de l'Intérieur Français attribue le lot 4 "Applications et Sécurité" à la société StreamWIDE

La plate-forme Team on Mission (TOM) propose une nouvelle génération de Mission Critical Push-To-Talk (MCPTT) sur les réseaux de communication mobile 4G-LTE, incluant des services d'appels voix et vidéo chiffrés, d'échanges sécurisés de données, et de localisation en temps réel. Celle-ci répond ainsi à tous les critères requis par le Ministère de l'Intérieur, en se révélant être la plateforme opérationnelle la plus efficace et la plus avancée pour les utilisateurs finaux et les opérateurs du système. La solution Team On Mission permet à la fois une utilisation en mode tactique et en mode réseau. Sa compatibilité technique a été assurée dans le strict respect des exigences inscrites au cahier des charges de l'appel d'offre. Parmi ces exigences, un accent a clairement été mis sur le respect des normes établies par le 3GPP (3rd Generation Partnership Project) et sur l'interopérabilité.

StreamWIDE dispose d'ores et déjà d'une solution existante, opérationnelle et complète. Team On Mission sera ainsi immédiatement déployé pour soutenir les unités d'intervention mobilisées face à une crise ou à un événement, sans rupture de communication.

Les unités seront alors en mesure de coordonner avec précision toutes leurs actions dans toutes les phases opérationnelles : préparation, observation, décision, transmission, compréhension et exécution. La plate-forme proposée offre une technologie disruptive et éprouvée, une expérience utilisateur transparente et fluide, des interfaces conviviales et ergonomiques, tout en garantissant un niveau élevé de sécurité et de chiffrement.

Pascal Beglin, Président de StreamWIDE : "Nous sommes heureux d'avoir été retenus par le Ministère de l'Intérieur français pour ce projet innovant et ambitieux, autour duquel les attentes sont nombreuses. Toutes les équipes de StreamWIDE sont fières de participer activement à la sécurité des populations en donnant aux forces d'intervention des moyens modernes de communication et de transformation numérique de leurs activités".

Les équipes du Ministère de l'Intérieur : "A l'issue d'une procédure d'achat public particulièrement disputée, le Ministère de l'Intérieur français se félicite de cette association avec une PME innovante et dynamique pour son projet de communications critiques au profit des unités d'intervention de la police et de la gendarmerie nationales. Ce projet revêt une importance stratégique pour l'avenir des radiocommunications des services de la sécurité intérieure et de secours".

À propos du Ministère de l'Intérieur Français

Le Ministère de l'Intérieur est au cœur de l'administration française : il assure sur tout le territoire le maintien et la cohésion des institutions du pays. Son organisation, ses moyens humains et matériels constituent l'outil privilégié de l'État pour garantir aux citoyens l'exercice des droits, devoirs et libertés réaffirmés par la Constitution de la Ve République. Ses cinq missions essentielles s'articulent aujourd'hui autour de deux grands pôles : administrer le territoire et garantir la sécurité des personnes et des biens.

Pour ce deuxième pôle, les communications restent au cœur de la mission des garants de la sécurité. Leur métier exige un haut niveau de disponibilité et un besoin grandissant de fonctionnalité Web.

A propos de StreamWIDE (Euronext Growth: ALSTW)

Acteur majeur sur le marché des logiciels de communication, StreamWIDE fournit depuis plus de 15 ans des services à valeur ajoutée de nouvelle génération aux opérateurs télécoms fixes et mobiles, partout dans le monde : messagerie vocale, facturation et taxation d'appels en temps réel, numéros virtuels, services de conférence ou encore centre d'appels.

Team On The Run et Team On Mission, les derniers produits logiciels développés par StreamWIDE, sont des solutions tout en un de communication sécurisée et de management de process, bénéficiant de nombreuses fonctionnalités telles que la géolocalisation, le NFC, le talkie-walkie, la VoIP et le WebRTC, et permettant ainsi aux entreprises et administrations de simplifier leur communication tout en numérisant leur activité de manière sécurisée.

Basé en France et présent en Europe, aux USA, en Chine et en Afrique, StreamWIDE est coté sur Euronext Growth (Paris) - FR0010528059 - ALSTW.

Pour plus d'informations, http://www.streamwide.com, http://www.teamontherun.com, http://www.teamonmission.com, et visitez nos pages LinkedIn ou Twitter.

Labellisé « entreprise innovante » par Bpifrance, StreamWIDE est éligible aux FCPI et aux PEA-PME

