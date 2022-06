La soufflerie de Pininfarina célèbre ses 50 ans d'excellence en recherche aérodynamique et aéroacoustique

La soufflerie a toujours été un outil stratégique de pointe pour les équipementiers automobiles. L'avènement de la mobilité électrique, introduisant de nouveaux défis dans le domaine du développement aérodynamique et aéroacoustique, en a fait un lieu encore plus décisif dans la recherche pour améliorer l'autonomie et le confort intérieur. La soufflerie s'est également révélée être un outil puissant pour tester et développer des produits dans tous les secteurs dans lesquels Pininfarina est pleinement engagé. Citons par exemple les avions, les trains à grande vitesse, les yachts, les bâtiments, l'ingénierie éolienne, le design industriel et les articles de sport.