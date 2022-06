Pininfarina-Windtunnel feiert 50 Jahre Exzellenz in der Aerodynamik- und Aeroakustik-Forschung

TURIN, Italien, 21. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Pininfarina feiert einen weiteren wichtigen Meilenstein in seiner Geschichte: ein halbes Jahrhundert Exzellenz in der Aerodynamik- und Aeroakustik-Forschung. 1972, vor genau 50 Jahren, wurde Pininfarina zum Marktführer in diesem Sektor, als der damalige Vorsitzende Sergio Pininfarina den Windkanal in Grugliasco bei Turin einweihte. Es war Italiens erster Windkanal, der für die Erprobung von Fahrzeugen im Maßstab 1:1 gebaut wurde, damals einer von nur sieben weltweit.