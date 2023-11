La suite Adra de Trintech se classe au premier rang des logiciels de clôture financière dans la région EMOA dans le rapport Automne 2023 de G2

DALLAS et LONDRES, 9 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Trintech , l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de clôture financière basées sur le cloud pour le bureau des finances, a annoncé aujourd'hui avoir reçu de nouveaux badges suite aux évaluations des clients reçues sur G2 , une place de marché et plateforme d'évaluation mondiale de premier plan dans le domaine des technologies. En plus des nombreuses mentions d'un service client impeccable, la suite Adra de la société s'est classée au premier rang des logiciels de clôture financière dans la région EMOA, et a reçu le badge Leader pour les logiciels de clôture financière en Europe pour le quatrième trimestre consécutif.

« C'est un honneur d'être reconnu pour notre engagement à offrir la meilleure expérience utilisateur possible à nos clients, a déclaré Scott Vipond, directeur général de la région EMOA. Cela témoigne de la confiance et de la satisfaction que nos clients placent dans la capacité de Trintech à les aider à réaliser un processus de clôture rapide et précis chaque mois. »

Les cinq points forts de Trintech cités sur G2 sont les suivants :

« Outil innovant qui permet de gagner du temps et qui offre à la direction une visibilité sur les processus de fin de mois. »

« Excellent outil de rapprochement et excellent service. »

« Excellent service à la clientèle, très compétent et réactif face à toutes les questions ou problèmes que nous avons eus pendant la mise en œuvre. »

« Produit remarquable ; je n'avais aucune expérience avec ce produit et j'ai pu le parcourir et en utiliser rapidement les fonctionnalités. »

« Excellente solution pour les petites et moyennes entreprises qui souhaitent s'organiser pour leur clôture mensuelle et leurs rapprochements. »

« Les classements des rapports G2 sont basés sur des données qui nous sont fournies par de véritables acheteurs de logiciels, a déclaré Sara Rossio, responsable des produits chez G2. Les acheteurs potentiels savent qu'ils peuvent se fier à ces informations lorsqu'ils recherchent et choisissent un logiciel, car elles sont basées sur des évaluations vérifiées et authentiques. »

Pour en savoir plus sur la façon dont les solutions de clôture financière de Trintech peuvent vous aider à clôturer vos comptes plus rapidement, rendez-vous sur trintech.com .

À propos de Trintech

Trintech , l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions intégrées de rapprochement et de clôture financière basées sur le cloud pour les services financiers et comptables. Qu'il s'agisse du rapprochement de gros volumes de transactions, de l'automatisation et de la gestion des rapprochements de bilans, de la comptabilité inter-sociétés, des écritures de journal, des tâches de gestion des clôtures, de la gouvernance, du risque et de la conformité, le portefeuille de solutions financières de Trintech, y compris sa plateforme Cadency® (pour les grandes entreprises) et sa suite Adra® (pour les entreprises de taille moyenne), aide à gérer tous les aspects des processus de rapprochement et de clôture financière. Plus de 4 200 clients dans le monde - dont la majorité des entreprises du classement Fortune 100 - s'appuient sur les solutions de Trintech pour faire de leur activité F&A un partenaire stratégique de l'entreprise en optimisant les données, en contrôlant les risques, en augmentant l'efficacité et en fournissant des informations stratégiques.

Trintech, dont le siège social se trouve à Plano, au Texas, possède des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, à Singapour, en France, en Allemagne, en Irlande, aux Pays-Bas et dans les pays nordiques, ainsi que des partenaires stratégiques en Afrique du Sud, en Amérique latine et dans la région Asie-Pacifique. Pour en savoir plus sur Trintech, rendez-vous sur www.trintech.com ou suivez-nous sur LinkedIn , Facebook , Twitter et Instagram .

Contact pour les médias :

Kelli Shoevlin

Directrice du marketing et de la communication au niveau mondial

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2271299/Trintech_Financial_Close_Leader_Europe_2023.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2271298/Trintech_Financial_Close_Leader_EMEA_2023.jpg