La Súper Estrella Mundial Jennifer López Tendrá Una Actuación Especial En Los Premios Billboard De La Música Latina el 26 de abril a Las 7pm/6c Por Telemundo

Experimente aquí el comunicado de prensa multicanal interactivo: https://www.multivu.com/players/Spanish/8308051-telemundo-2018-billboard-awards/

Finalista para dos premios este año, la súper estrella global Jennifer López se encuentra en medio de su muy aclamada residencia en Planet Hollywood de Las Vegas "Jennifer López: All I Have". Jennifer López hizo su debut en la lista Billboard Hot 100 en 1999 con "If you had my love", que permaneció cinco semanas en el No. 1. De sus 31 éxitos de la lista Hot 100, cuatro pasaron al No. 1, incluyendo "Ain't it funny", featuring Ja Rule, que permaneció en la cima durante seis semanas consecutivas. También tiene 18 éxitos en la lista Billboard Hot Latin Songs. Su primer sencillo en esa lista, "No me ames", featuring Marc Anthony, lideró la lista durante siete semanas en 1999. También llegó a la cima de Hot Latin Songs con "Qué hiciste" en 2007, y con "Follow the leader," su canción acompañada de Wisin & Yandel, en 2012. Recientemente, Lopez logró su sexto No. 1 en la lista Latin Airplay este año con "Amor, amor, amor".

Este año Telemundo presenta por primera vez la "Experiencia VIP", una experiencia de Realidad Aumentada (RA) que tendrá lugar durante el gran evento. Los televidentes con la nueva aplicación Telemundo Más, que pronto debutará para sus dispositivos móviles, vivirán una exclusiva experiencia VIP mientras disfrutan del show, recogen objetos especiales típicos de celebridades y ganan contenido especial de RA en vídeo.

Conducido este año por las grandes personalidades de la televisión, Gaby Espino y Marco Antonio Regil, los Premios Billboard de la Música Latina contarán con estrellas de la TV, Cine, música y redes sociales como presentadores de premios, incluyendo a: Ana Jurka, Aracely Arámbula, Dr. Ana María Polo, Aylín Mujica, Banda MS, Candela Ferro, Carlos Santana, Carmen Villalobos, Catherine Siachoque, Diego Boneta, Elva Saray, Erika Ender, Eugenio Derbez, Fernanda Castillo, Gianluca Vacchi, Karim Mendiburu, Raúl Méndez, Reykon, Yuridia, y la directora ejecutiva de contenido y programación latina para Billboard, Leila Cobo. Billboard y Telemundo honrarán la exitosa carrera de la banda de rock latino con mayor éxito en todos los tiempos, Maná, con el Premio Billboard Trayectoria Artística.

La premiación es la culminación de la Conferencia Billboard de la Música Latina, que tendrá lugar del 23 al 26 de abril en el Venetian de Las Vegas, Nevada. Ahora en su vigésima novena edición, la conferencia es el evento más grande y con más trayectoria dedicado a la industria de la música latina. La conferencia es considerada un evento imprescindible para los principales ejecutivos y artistas de la industria de la música, incluyendo los más grandes artistas, presidentes de sellos discográficos, agentes, promotores, líderes de mercadeo y publicidad, ejecutivos de radio, además de aquellas personas que se encuentran dando sus primeros pasos dentro del negocio de la música. Para más información sobre la Conferencia de Música Latina de Billboard, incluyendo registración, visite www.BillboardLatinConference.com o envié un correo electrónico a conferences@billboard.com.

