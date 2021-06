La superestrella Farruko anuncia su esperado tour "LA 167" por Estados Unidos y Puerto Rico

"Estoy muy emocionado de poder volver a los escenarios después de estar fuera por más de un año debido a la pandemia. Además, estoy muy feliz porque esta será mi primera gira por las arenas más importantes de los Estados Unidos. Con esta gira les estaré devolviendo el ánimo a todos mis fanáticos que durante este tiempo que el mundo estuvo paralizado, siguieron conectados con mi música. Les prometo brindarles un show lleno de mucha energía y mucha buena música como todos ustedes se lo merecen." - expresó, Farruko.

Considerado uno de los artistas más destacados de la actualidad debido a su increíble versatilidad musical, algo que le ha permitido conquistar al público mundialmente con sus innumerables éxitos. Cada uno de sus proyectos ha creado un espacio donde él, como artista e intérprete, ha logrado impactar al mundo y a los fanáticos, dejando un rico legado dentro de la industria de la música latina. Actualmente, está trabajando en su muy anticipado álbum, LA 167, que se lanzará a finales de este año.



"LA 167" es presentado por la compañía de entretenimiento, mercadeo y medios, Loud And Live, recorrerá los principales estados del país incluyendo California, Texas, y Florida, entre otros, empezando en Noviembre del 2021 a su natal Puerto Rico en Febrero 2022.

"No hay generación que no disfrute de la música de Farruko. Para Loud And Live, es un orgullo poder colaborar nuevamente con un artista tan evolucionario y creativo. El último concierto presencial que realizamos antes de la pandemia fué de Farruko en su gira 'Gangalee' en la ciudad de Miami en enero 2020, y tener la oportunidad de entregarles a sus fans ésta experiencia un año después en vivo nos llena de emoción y orgullo." dijo Nelson Albareda, CEO de Loud And Live.

A continuación, las fechas del tour "LA 167" de Farruko :

FECHA CIUDAD VENUE 11/19/2021 San Diego, CA Viejas Arena 11/20/2021 Ontario, CA Toyota Arena 11/21/2021 San Jose, CA SAP Center 11/24/2021 Dallas, TX The Pavilion at Toyota Music Factory 11/25/2021 Midland-Odessa, TX La Hacienda 11/26/2021 Houston, TX Smart Financial Center at Sugar Land 12/03/2021 Atlanta, GA Gas South Arena (Formerly Infinite Energy Center) 12/04/2021 Orlando, FL Amway Center 02/05/2022 San Juan, PR José Miguel Agrelot Coliseum of Puerto Rico 02/11/2022 Miami, FL FTX Arena (Formerly AmericanAirlines Arena) 02/12/2022 Ft. Myers, FL Hertz Arena 02/18/2022 Newark, NJ Prudential Center 02/19/2022 Cleveland, OH TempleLive Center 02/20/2022 Chicago, IL Rosemont Theatre







Sobre Farruko

Farruko, es reconocido como uno de los fenómenos musicales más importantes de la industria de la música latina. Debido a su gran versatilidad artística y su excelencia sobre el escenario, el artista multi-platino y dos veces ganador del Latin GRAMMY, ha logrado conquistar audiencias masivas alrededor del mundo y se ha convertido en uno de los exponentes más innovadores del género del reggaetón. Contando con 8 exitosos álbumes de estudio y múltiples colaboraciones con artistas internacionales de distintos géneros, su éxito ha impactado a la comunidad hispanoamericana, de tal manera que su carrera ha sido reconocida por HBO en un documental enfocado en su trayectoria titulado, "Farruko: En Letra de Otro"

Su séptimo álbum de estudio "Gangalee", debutó #2 en la lista de "Top Latin Songs" de Billboard, entró en la lista global "Billboard 200" y fue certificado 7X Multi-platino. Dentro de este álbum se encuentran sencillos imprescindibles como "Nadie", "Inolvidable", "La Cartera" junto a Bad Bunny, y "Delincuente" junto a Anuel AA. Asimismo, su sencillo "Calma – Remix" junto a Pedro Capó se convirtió en un éxito icónico dentro de la música latina, que recibió un premio Latin GRAMMY y también fue certificado como platino por la RIAA. En el 2020 Farruko recibió dos premios ASCAP por sus canciones "Calma" junto a Pedro Capo y su éxito global "Si Se Da". El éxito de Farruko, "La Tóxica", también debutó en el Top 10 de la lista "Latin Digital Song Sales" de Billboard y en el Top 15 de "Hot Latin Songs", convirtiéndolo en el noveno #1 de Farruko en la lista "Latin Airplay" de Billboard. El sencillo, cual ya cuenta con más de 340 millones de reproducciones en Spotify y más de 220 millones de vistas en YouTube, también dominó varias plataformas digitales, debutando en el Top 20 de la lista "Top Global Music Videos" de YouTube, alcanzando el # 1 en la lista "Éxitos USA" y entrando en la lista global "Top 50" de Spotify. El éxito de la canción llevó al artista a la portada de listas de reproducción destacadas como "Baila Reggaetón" de Spotify y "Dale Play" de Apple Music. Su canción junto a Reik y Camilo "Si Me Dices Que Sí", se convirtió inmediatamente en un éxito a nivel mundial y alcanzó el codiciado puesto #1 en la lista "Latin Airplay" de Billboard y se posicionó en el Top 15 de la lista "Hot Latin Songs". El sencillo ha sobrepasado más de 100 millones de vistas en YouTube y ha sido certificado Platino por la RIAA. Hoy en día, continúa trabajando en la producción de su muy esperado álbum, LA 167, que se espera este año.

Sobre Loud And Live

Loud And Live, una empresa de entretenimiento, mercadeo, medios y eventos en vivo, que fusiona música, deportes, estilo de vida y desarrollo de contenido. Con sede en Miami y presencia en Estados Unidos, Europa y América Latina, Loud And Live está impulsada por su pasión en crear experiencias atractivas para audiencias globales. Para más información, visite www.loudlive.com y www.instagram.com/loud_live.

