La superpotencia computacional de Guizhou permite ver The Wandering Earth II con diez años de antelación

GUIYANG, China, 18 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Una noticia de Huanqiu.com: Poco después de las 9 de la mañana, una sala de conferencias del centro de datos estaba abarrotada de asistentes. Zhang Xian, jefe de proyecto del Departamento de Construcción de Ingeniería del Centro de Big Data de China Mobile (Guizhou), empezó a hablar de una revisión conjunta del diseño.

El proyecto propuesto es el China Mobile (Guizhou) Big Data Center Fase III, que se espera que tenga una capacidad instalada de más de 7.000 racks y cuya finalización está prevista para 2024.

Photo shows the China Mobile (Guizhou) Big Data Center in Gui’an New Area of southwest China’s Guizhou province. (Photo provided by Huanqiu.com) (PRNewsfoto/Huanqiu.com)

De 2014 a 2019, China Mobile (Guizhou) Big Data Center Fase I y II en Gui'an New Area se completaron y pusieron en funcionamiento. "Se suponía que la fase II tardaría dos años en completarse, pero se completó en un año, debido a la creciente demanda de escenarios de aplicaciones y datos de big data" afirmó Zhang Xian.

En 2021, se aprobó en Guizhou la construcción de un nodo central nacional (Guizhou) para el desarrollo de la red integrada de potencia computacional de China, convirtiéndose en una importante base de potencia computacional del proyecto nacional "Digital Oriental y Computación Occidental", que luego se convierte en un nuevo objetivo para el desarrollo de la economía digital en Guizhou.

"El centro de Guizhou girará en torno a Gui'an, lo que también representa una oportunidad sustancial para Gui'an. Es una misión gloriosa y una gran responsabilidad", declaró Ma Ningyu, alcalde de Guiyang y director del Comité de Gestión de la Nueva Área de Gui'an.

"Desde la perspectiva del desarrollo de la energía computacional, es justo decir que Gui'an es la ubicación ideal", añadió.

Caracterizada por una amplia distribución de paisajes kársticos, Guizhou tiene una estructura geológica estable y abundantes recursos hidroenergéticos y de carbón. Y lo que es más importante, la temperatura media anual en Guizhou es de solo 14-16℃, lo que resulta idóneo para reducir el consumo energético de los centros de datos.

En la actualidad, Guizhou está acelerando la construcción de su primera zona piloto integral nacional de big data y zona de innovación de desarrollo de la economía digital. Esta iniciativa ha llevado a la construcción y operación de 37 centros de datos clave. Hasta ahora, hay 18 centros de datos grandes y ultra grandes en Guizhou, incluidos ocho ultra grandes. Esto convierte a Guizhou en una de las regiones con mayor concentración de centros de datos grandes y ultra grandes del mundo. La capacidad de transporte de servidores de Guizhou ha alcanzado los 2,25 millones de unidades, con una tasa media de disponibilidad del 56,5%. Esta capacidad permite a la provincia estar directamente conectada a la red troncal de 16 provincias y 32 ciudades de todo el país.

Los centros de datos desempeñan un papel crucial en la mejora del nivel general de potencia de cálculo. En el caso de la postproducción y el renderizado de películas, proporcionan el soporte computacional necesario. El Centro de Supercomputación de Gui'an participó en la posproducción y renderización de películas programadas para el Festival de Primavera de 2023, como The Wandering Earth II, Deep Sea, y Boonie Bears: Guardian Code.

Entre ellas, The Wandering Earth II se considera un hito en la historia de China del cine de ciencia ficción, y la potencia de cálculo de renderizado del Centro de Supercomputación de Gui'an alcanzó un impresionante 30%.

"En The Wandering Earth II, hay muchas imágenes de infraestructuras espaciales y aviones de combate que se renderizaron con gran precisión utilizando mucha potencia de cálculo. El centro de supercomputación tardó siete u ocho horas en renderizar cada fotograma. El renderizado en tiempo real durante 24 horas realzó enormemente el esplendor visual de la película. Sin la ayuda del centro de supercomputación, se tardarían 10 años en producir la película, desde la renderización hasta el estreno", declaró Peng Benqian, subdirector del Departamento de I+D Tecnológica de Gui'an New Area Science & Technology Innovation Industry Development Co., Ltd.

Las estadísticas muestran que, en 2022, el Centro de Supercomputación de Gui'an proporcionó potencia computacional de renderizado en la nube a más de 200.000 usuarios de más de 50 países y regiones. El centro participó en el renderizado de unas 50 producciones de cine y televisión, con un total aproximado de 69 millones de horas de duración, entre las que se incluyen Three-Body, New Gods: Yang Jian y Ordinary Hero. La tasa media de utilización de los servidores alcanzó básicamente más del 80%, contribuyendo a unos 6.381 millones de taquilla y unos 115.000 millones de visionados.

Según Ma Ningyu, Gui'an está acelerando la formación de un sistema de innovación colaborativa que integre recursos de "nube, computación, datos y red", con la potencia computacional como núcleo de productividad y los datos como factor central de producción, para construir una base nacional de apoyo a la potencia computacional y un centro nacional de circulación de elementos de datos.

Por la tarde, Zhang Xian también discutió con sus colegas algunos detalles de la solicitud de propuestas y la preparación de las especificaciones técnicas. "Una vez iniciada la construcción, pasaré la mayor parte del tiempo trabajando a pie de obra, supervisando el proceso y la calidad, resolviendo los problemas in situ y revisando los avances de la construcción al final de cada jornada", dijo Zhang Xian.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2035422/3813202_1_jpg.jpg

SOURCE Huanqiu.com