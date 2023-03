La super puissance de calcul du Guizhou permet au public de voir le film The Wandering Earth II avec dix ans d'avance

GUIYANG, Chine, 18 mars 2023 /PRNewswire/ -- Un reportage de Huanqiu.com : Peu après 9h du matin, une salle de conférence du centre de données s'est vue remplie de participants. Zhang Xian, chef de projet du département de construction technique du Big Data Center de China Mobile (Guizhou), a commencé à évoquer un examen conjoint de conception.

Le projet proposé était le Big Data Center de China Mobile (Guizhou) de phase III, qui devrait avoir une capacité installée de plus de 7 000 racks de serveurs et dont la complétion est prévue pour 2024.

Photo shows the China Mobile (Guizhou) Big Data Center in Gui’an New Area of southwest China’s Guizhou province. (Photo provided by Huanqiu.com)

Les phases I et II du Big Data Center de China Mobile (Guizhou) à Gui'an New Area ont été achevées et mises en service entre 2014 et 2019. « La phase II était censée prendre deux ans à compléter, mais elle a été achevée en un an en raison de la demande croissante de scénarios et de données d'application de mégadonnées », a expliqué Zhang Xian.

En 2021, la construction d'un nœud central national (Guizhou) pour le développement du réseau informatique intégré de la Chine a été approuvée dans le Guizhou, devenant ainsi une importante base de puissance de calcul du projet national « Eastern Digital and Western Computing », se transformant ensuite en nouvelle cible pour le développement de l'économie numérique au Guizhou.

« La plaque tournante du Guizhou sera centrée autour de Gui'an, ce qui représente également une opportunité importante pour Gui'an. C'est une mission glorieuse et une lourde responsabilité », a déclaré Ma Ningyu, maire de Guiyang et directeur du Comité de gestion de la nouvelle zone de Gui'an.

« Du point de vue du développement de la puissance de calcul, il est juste de dire que Gui'an est l'endroit idéal », a-t-il ajouté.

Caractérisé par une vaste présence de paysages karstiques, le Guizhou possède une structure géologique stable et d'abondantes ressources en énergie hydraulique et en charbon. Plus important encore, la température moyenne annuelle au Guizhou est seulement de 14 à 16 ℃, soit l'idéal pour réduire la consommation d'énergie des centres de données.

À l'heure actuelle, le Guizhou accélère la construction de sa première zone pilote nationale de mégadonnées et de sa première zone d'innovation pour le développement de l'économie numérique. Cette initiative a mené à la construction et à l'exploitation de 37 centres de données clés. Le Guizhou compte à ce jour 18 centres de données de grande et de très grande taille. Huit de ces centres sont de très grande taille. Cela fait du Guizhou l'une des régions possédant la plus grande concentration de centres de données de grande et de très grande taille. La capacité d'accueil des serveurs du Guizhou a atteint 2,25 millions d'unités, avec un taux moyen de rayons de 56,5 %. Cette capacité permet à la province d'être directement reliée au réseau fondamental de 16 provinces et 32 villes du pays.

Les centres de données jouent un rôle crucial dans l'amélioration du niveau global de puissance de calcul. Dans le cas de la post-production et du rendu des films, ils fournissent le support informatique nécessaire. Le Gui'an Supercomputing Center a participé à la post-production et au rendu de films prévus pour le Festival du printemps 2023, tels que The Wandering Earth II, Deep Sea et Boonie Bears : Guardian Code.

Parmi eux, The Wandering Earth II est considéré comme un jalon dans l'histoire du cinéma de science-fiction chinois, et la puissance de calcul du Gui'an Supercomputing Center a atteint un taux impressionnant de 30 pour cent.

« Dans The Wandering Earth II, de nombreuses images d'infrastructures spatiales et d'avions de combat ont été rendues avec une grande précision en utilisant énormément de puissance de calcul. Il faut sept ou huit heures au Supercomputing Center pour rendre chaque image. Le rendu en temps réel sur 24 heures a considérablement amélioré la splendeur visuelle du film. Sans l'aide du Supercomputing Center, il faudrait dix ans pour produire le film, du rendu à sa sortie en salles », a déclaré Peng Benqian, directeur adjoint du département de R&D technologique de Gui'an New Area Science & Technology Innovation Industry Development Co, Ltd.

Les statistiques montrent qu'en 2022, le Gui'an Supercomputing Center a fourni un support de puissance de calcul de rendu en cloud à plus de 200 000 utilisateurs dans plus de 50 pays et régions. Le centre a participé au rendu d'une cinquantaine de productions cinématographiques et télévisuelles totalisant environ 69 millions d'heures de visionnage, dont Three-Body, New Gods : Yang Jian et Ordinary Hero. Le taux moyen d'utilisation des serveurs a atteint plus de 80 pour cent, contribuant à hauteur d'environ 6,381 milliards au box-office et environ 115 milliards de vues.

Selon Ma Ningyu, Gui'an accélère la formation d'un système d'innovation collaboratif qui intègre les ressources « cloud, calcul informatique, données et réseau », la puissance de calcul étant le principal facteur de productivité et les données le principal facteur de production, afin de construire une base nationale de soutien à la puissance de calcul et un centre national de circulation des éléments de données.

Dans l'après-midi, Zhang Xian a également discuté avec ses collègues de certains détails de l'appel d'offre et de la préparation des spécifications techniques. « Après le début de la construction, je passerai la plupart de mon temps à travailler sur le site, à surveiller le processus et la qualité, à résoudre les problèmes sur place et à examiner l'avancement de la construction à la fin de chaque journée », a annoncé Zhang Xian.

