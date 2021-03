La tablette à stylet Xencelabs : une expérience de dessin incomparable pour les professionnels de la création.

Les produits de dessin numérique Xencelabs ont été élaborés en collaboration avec les communautés de professionnels de la création, incluant des photographes, des illustrateurs, des artistes du cinéma, de la télévision et de la production, afin de correspondre étroitement à l'expérience traditionnelle de dessin à la main. Il en résulte une alternative à la tablette numérique offrant un mélange optimal de confort, de personnalisation, d'ergonomie, d'utilisation intuitive et de compatibilité avec différents appareils et systèmes d'exploitation.

Les produits Xencelabs sont disponibles en différentes configurations : La tablette à stylet Medium et l'ensemble tablette à stylet Medium avec télécommande Quick Keys en option. La télécommande Quick Keys offre une interface conviviale.

La nouvelle tablette Xencelabs offre une conception épurée et minimaliste sans touches inutiles, permettant aux utilisateurs de bénéficier pleinement d'une proportion native 16:9. Avec seulement 8 mm d'épaisseur, elle est dotée d'un repose-poignet lisse et à courbure légère, ce qui la rend d'autant plus confortable. La tablette peut être utilisée sans fil ou avec un câble USB.

Cet appareil Xencelabs est la seule tablette à stylet comprenant deux stylets sans pile de différents diamètres. Le stylet fin comporte deux boutons, tandis que le stylet à 3 boutons convient aux artistes qui font du travail 3D. Les deux stylets sont munis d'une gomme, de 8 192 niveaux de sensibilité à la pression, d'une force d'activation initiale de 3 grammes et d'une fonction de reconnaissance d'inclinaison. Le décalage est pratiquement nul.

Quick Keys est un accessoire de télécommande en option de l'appareil Xencelabs et offre cinq groupes de fonctions de huit boutons, pour un total de 40 raccourcis personnalisables par application. L'écran OLED de la télécommande Quick Keys indique l'affectation de chaque touche et peut être utilisé en mode portrait ou paysage.

La tablette à stylet Xencelabs comprend une tablette de taille moyenne, un étui avec 2 stylets, 10 pointes de rechange supplémentaires et un extracteur de pointe, un adaptateur USB-C, une clé et un câble USB, un gant de dessin et une pochette de transport tout-en-un. L'ensemble comprend la télécommande Quick Keys.

XENCELABS est une entreprise qui ouvre une nouvelle voie avec des tablettes de conception numérique professionnelles et novatrices. Nous sommes un groupe de vétérans de la conception numérique possédant des décennies d'expérience dans le secteur, passionnés par la création des meilleures solutions de conception numérique.

