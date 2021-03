O Xencelabs Pen Tablet: uma experiência de desenho elevada para profissionais

Os produtos de desenho digital da Xencelabs foram desenvolvidos em colaboração com comunidades criativas, incluindo fotógrafos, ilustradores, artistas de cinema, TV e produção, para se aproximar da experiência tradicional de desenho à mão. O resultado é uma alternativa de tablet digital que garante a combinação ideal de conforto, personalização, ergonomia, uso intuitivo e compatibilidade com diferentes dispositivos e sistemas operacionais.

Os produtos Xencelabs estão disponíveis em configurações diferentes: Pen Tablet Medium e o Pen Tablet Medium Bundle com a opção remota das Quick Keys™. A Quick Keys™ habilita uma interface fácil de usar.

O novo tablet da Xencelabs oferece um design limpo e minimalista sem teclas desnecessárias, permitindo que os usuários se beneficiem totalmente de sua relação de aspecto nativo de 16:9. Com apenas 8 mm de espessura, possui um descanso para as mãos perfeitamente curvo para maior conforto. O tablet pode ser utilizado sem fio ou com um cabo USB.

O dispositivo Xencelabs é o único tablet com caneta oferecido com duas canetas sem bateria de diâmetros diferentes. A caneta fina tem dois botões enquanto a caneta de três botões é adequada para artistas que fazem trabalhos em 3D. As duas canetas são disponibilizadas com apagador, 8192 níveis de sensibilidade à pressão, força de ativação inicial de 3 gramas, reconhecimento de inclinação e virtualmente nenhum atraso.

A Quick Keys™ é um acessório remoto opcional para o dispositivo Xencelabs e oferece cinco conjuntos de oito teclas – para um total de 40 atalhos personalizáveis por aplicação. A tela OLED na Quick Keys™ exibe a atribuição de cada tecla e pode ser usada em um modo retrato ou cenário.

O Xencelabs Pen Tablet inclui o tablet de tamanho médio, estojo com 2 canetas, 10 pontas extras e extrator de ponta, um adaptador USB C, dongle e cabo USB, uma luva para desenho e uma bolsa de transporte tudo-em-um. A versão do pacote inclui a Quick Keys™ remota.

A XENCELABS é uma empresa que descortina um novo caminho com tablets de design digital profissionais inovadores. Somos um grupo de veteranos de design digital com décadas de experiência no setor, apaixonados pela criação das melhores soluções de design digital.

