La Tear Film and Ocular Surface Society (TFOS) reconnaît les propriétés bioprotectrices du tréhalose, un composant de Thealoz® Duo*, dans le traitement de la sécheresse oculaire

Thealoz® Duo (tréhalose 3 %, acide hyaluronique 0,15 %), développé par les laboratoires Théa, est enregistré comme un dispositif médical et est indiqué pour soulager les symptômes de la sécheresse oculaire. Thealoz® Duo a un mode d'action unique, lié à l'association de ses deux ingrédients actifs : l'hyaluronate de sodium (acide hyaluronique) et le tréhalose. L'acide hyaluronique est connu depuis longtemps pour ses propriétés hydratantes et lubrifiantes.[2] Le tréhalose est un bioprotecteur naturel[3] et un osmoprotecteur[4] que l'on trouve dans de nombreux animaux et plantes, qui permet de favoriser la survie des cellules dans les environnements défavorables. Le rapport TFOS DEWS II établit spécifiquement que des études in vitro et in vivo ont démontré que le tréhalose :

protège les cellules de la cornée contre le dessèchement ;

protège les cellules de la cornée et de la conjonctive contre l'apoptose ;

protège les cellules de la cornée contre le stress oxydatif induit par les rayonnements ultraviolets en accélérant la cicatrisation de la cornée ;

réduit le nombre de cytokines inflammatoires conjonctivales ;

aide à rétablir l'équilibre osmotique sur la surface oculaire, afin de prévenir la dénaturation de la bicouche lipidique et des protéines des membranes cellulaires ;

prévient la dénaturation de la bicouche lipidique et des protéines des membranes cellulaires et maintient l'homéostasie des cellules de la cornée.[5]

D'après le professeur Benitez del Castillo (Société espagnole d'ophtalmologie et spécialiste de la surface oculaire) : « L'association d'acide hyaluronique et de tréhalose peut être considérée comme une avancée importante dans le traitement du syndrome de l'œil sec modéré à sévère, agissant à la fois sur la sécheresse oculaire et sur ses symptômes cliniques. »

Le rapport TFOS DEWS II est une entreprise de grande ampleur impliquant 150 experts cliniciens et chercheurs du monde entier. Ceux-ci ont employé une approche fondée sur des preuves et un processus de communication ouverte, de dialogue et de transparence afin d'atteindre un consensus mondial sur différents aspects du syndrome de l'œil sec.

La sécheresse oculaire est une affection très courante, avec une prévalence comprise entre 5 et 50 % à travers le monde. La prévalence augmente avec l'âge, particulièrement chez les femmes.[6] Les symptômes incluent une douleur oculaire, sécheresse, rougeur, un larmoiement excessif, une gêne au port de lentilles de contact, une irritation due au vent ou à la fumée, des yeux fatigués, des sensations de corps étranger, une vision trouble et une photophobie. La sécheresse oculaire peut affecter la capacité des patients à lire et à conduire.[7] Elle peut également occasionner de l'anxiété et une dépression.[8] La sécheresse oculaire peut être causée par divers facteurs, tels que le vieillissement, le port de lentilles de contact, certains aspects environnementaux (écrans, pollution), l'état général d'une personne (changements hormonaux, ménopause...), certains médicaments (antiacnéiques, certains bêtabloquants, contraceptifs oraux, antihistaminiques, diurétiques et antidépresseurs) ou les antécédents médicaux d'un patient (inflammation de la paupière, chirurgie Lasik). Pour Emmanuel Muriaux, Directeur de l'innovation, de la recherche et du développement chez Théa, « le rapport TFOS DEWS II valide des années de recherche chez Théa visant à offrir un traitement sûr et efficace aux nombreux patients qui souffrent de sécheresse oculaire dans le monde entier. »

À propos de Thealoz® Duo* :

Thealoz® Duo est la première formule associant le tréhalose et l'acide hyaluronique pour le traitement de la sécheresse oculaire ; il s'agit d'une formulation hypotonique. Thealoz® Duo est totalement exempt de conservateurs et disponible en flacons multidoses avec un filtre à membrane, qui réduit le risque de toxicité, de lésion de la surface oculaire et de contamination microbienne. Les experts de la TFOS recommandent fortement dans le rapport DEWS II que les patients souffrant de sécheresse oculaire évitent d'utiliser des lubrifiants oculaires qui contiennent des conservateurs (surtout le chlorure de benzalkonium).[6]

À propos de la TFOS et de DEWS II :

La Tear Film & Ocular Surface Society (TFOS) est une organisation leader dans le monde en matière d'éducation sur la santé oculaire réunissant des scientifiques internationaux, des cliniciens et des professionnels du secteur pour comprendre la composition et la régulation du film lacrymal préoculaire.

Le TFOS international Dry Eye WorkShop II (DEWS II) a duré plus de deux ans et a mobilisé 12 sous-comités, composés de 150 experts de 23 pays différents. Son rapport contient 10 chapitres, soit plus de 400 pages. Le rapport complet est disponible ici.

À propos de Théa :

Théa est une entreprise pharmaceutique indépendante dédiée à l'ophtalmologie. Cette entreprise familiale vieille de 150 ans est le leader mondial des produits de soin oculaires sans conservateurs. Théa est basée à Clermont-Ferrand (France) et compte près de 1 000 employés à travers le monde. Les produits Théa sont disponibles dans plus de 70 pays. http://www.laboratoires-thea.com

*En France, en Tunisie et au Maroc, Thealoz® Duo est nommé Théalose®.

Références

1. Rapport TFOS DEWS II, The Ocular Surface 15 (2017)

2. Necas et al, Hyaluronic acid (hyaluronan): a review (Acide hyaluronique [hyaluronan] : un examen), Veterinarni Medicina, 53. 2008 (8) : 397-411.

3. Jain NK, Roy I. Effect of trehalose on protein structure (Effet du tréhalose sur la structure protéique). Protein Sci. 2009 ; 18 (1) : 24-36.

4. Corrales RM, Luo L, Chang EY, Pflugfelder SC. Effects of osmoprotectants on hyperosmolar stress in cultured human corneal epithelial cells (Effets des osmoprotecteurs sur le stress hyperosmolaire dans les cellules épithéliales cornéennes humaines mises en culture). Cornea. 2008 ; 27 (5) : 574-9.

5. TFOS DEWS II, Management and Therapy Report (Gestion et rapport de thérapie), Ocular Surface 2017, 580-634.

6. TFOS DEWS II, Epidemiology Report (Rapport épidémiologique), Ocular Surface 2017, 334-368.

7. Miljanovic B, Dana R, Sullivan DA, et al. Impact of dry eye syndrome on vision-related quality of life (Impact du syndrome de l'œil sec sur la qualité de vie liée à la vision). Am J Ophthalmol. 2007 ; 143:409-15

8. Li M, Gong L, Sun X, et al. Anxiety and depression in patients with dry eye syndrome (Anxiété et dépression chez les patients atteints du syndrome de l'œil sec). Curr Eye Res. 2011 ; 36:1-7

SOURCE Laboratoires Théa