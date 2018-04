TFOS uznaje właściwości bioprotekcyjne trehalozy, składnika produktu Thealoz® Duo, w leczeniu zespołu suchego oka

Thealoz® Duo (trehaloza 3%, kwas hialuronowy 0,15%), opracowany przez firmę THEA, jest zarejestrowany jako wyrób medyczny wskazany do stosowania w łagodzeniu objawów zespołu suchego oka. Thealoz® Duo posiada wyjątkowy mechanizm działania wynikający z połączenia dwóch składników aktywnych: hialuronianu sodu (kwasu hialuronowego) i trehalozy. Kwas hialuronowy od dawna jest znany ze swoich właściwości hydratacyjnych i nawilżających[2]. Trehaloza jest naturalnym bioprotektantem[3] i osmoprotektantem [4] obecnym w wielu roślinach i zwierzętach i umożliwiającym przeżycie komórek w niekorzystnych warunkach. W sprawozdaniu z warsztatów TFOS DEWS II w szczególny sposób podkreślono, że badania in vitro i in vivo wykazały, iż trehaloza:

chroni komórki rogówki przed wysychaniem,

chroni komórki rogówki i spojówki przed apoptozą,

chroni komórki rogówki przed uszkodzeniami oksydacyjnymi spowodowanymi promieniowaniem UV poprzez przyspieszenie procesu gojenia rogówki,

redukuje liczbę cytokin zapalnych w spojówce,

pomaga przywrócić równowagę osmotyczną na powierzchni oka,

zapobiega denaturacji dwuwarstw lipidowych i białek membrany komórkowej i utrzymuje homeostazę komórek rogówki[5].

Profesor Benitez del Castillo (specjalista z hiszpańskiego Stowarzyszenia Okulistyki i Powierzchni Oka) twierdzi, że "połączenie kwasu hialuronowego i trehalozy może być uznane za znaczący postęp w leczeniu umiarkowanej i ciężkiej postaci zespołu suchego oka, wpływając jednocześnie na samo schorzenie i jego objawy kliniczne".

Sprawozdanie z warsztatów TFOS DEWS II to ogromne przedsięwzięcie, w które zaangażowanych było 150 specjalistów z dziedziny badań klinicznych i badań podstawowych z całego świata. Wykorzystali oni podejście oparte na dowodach oraz procesy otwartej komunikacji, dialogu i transparentność, aby osiągnąć globalne porozumienie w sprawie wielu aspektów dotyczących zespołu suchego oka.

Zespół suchego oka to bardzo powszechne schorzenie dotykające od 5 do 50% ludzi na całym świecie. Częstość występowania choroby wzrasta z wiekiem, zwłaszcza u kobiet[6]. Do objawów należy ból oka, suchość, zaczerwienienie, nadmierne łzawienie, dyskomfort podczas noszenia soczewek kontaktowych, podrażnienie wywołane wiatrem lub dymem, zmęczenie oczu, uczucie ciała obcego w oku, zamglone widzenie i fotofobia. Zespół suchego oka może negatywnie wpływać na zdolność czytania i prowadzenia pojazdów[7]. Czasami może też prowadzić do występowania niepokoju i depresji[8]. Zespół suchego oka może być wywoływany przez wiele czynników, takich jak starzenie, stosowanie soczewek kontaktowych, czynniki środowiskowe (długotrwałe patrzenie w ekran, zanieczyszczenie), ogólny stan zdrowia pacjenta (tzn. zmiany hormonalne, menopauza), niektóre leki (przeciwtrądzikowe, niektóre beta-blokery, doustne środki antykoncepcyjne, leki antyhistaminowe, środki moczopędne i leki przeciwdepresyjne) lub historia medyczna pacjenta (zapalenie powiek, laserowa korekcja wzroku metodą LASIK). Emmanuel Muriaux, kierownik działu innowacji badań i rozwoju firmy THEA stwierdził, że "sprawozdanie z warsztatów TFOS DEWS II potwierdziło znaczenie wieloletnich badań prowadzonych przez firmę THEA w celu udostępnienia bezpiecznego i skutecznego rozwiązania pacjentom cierpiącym na zespół suchego oka na całym świecie".

Co to jest Thealoz® Duo:

Krople Thealoz® Duo to pierwsze połączenie trehalozy i kwasu hialuronowego stosowane w leczeniu zespołu suchego oka. Jest to preparat hipotoniczny. Thealoz® Duo jest całkowicie wolny od środków konserwujących i dostępny w wielodawkowej butelce z filtrem membranowym, który zapobiega toksyczności, uszkodzeniom powierzchni gałki ocznej i zanieczyszczeniom przez drobnoustroje. Specjaliści TFOS w sprawozdaniu z warsztatów DEWS II podkreślają, że pacjenci cierpiący na zespół suchego oka nie powinni stosować środków nawilżających zawierających konserwanty (zwłaszcza chlorek benzalkonium)[6].

O stowarzyszeniu TFOS i warsztatach DEWS II:

Stowarzyszenie Filmu Łzowego i Powierzchni Oka (Tear Film and Ocular Surface Society, TFOS) to światowy lider w zakresie edukacji na temat chorób oczu, zrzeszający badaczy, klinicystów i specjalistów z branży z całego świata w celu poznania składu i właściwości regulacyjnych filmu łzowego na powierzchni oka.

II. Międzynarodowe Warsztaty Dotyczące Zespołu Suchego Oka (Dry Eye WorkShop II, DEWS II) organizowane przez TFOS trwały ponad 2 lata, a w ich ramach powołano 12 podkomitetów złożonych ze 150 specjalistów z 23 krajów. Sporządzone przez nich sprawozdanie obejmuje 10 rozdziałów i liczy ponad 400 stron. Pełne sprawozdanie dostępne tutaj

O firmie THEA:

THEA to niezależna firma farmaceutyczna działająca w obszarze okulistyki. Istniejąca na rynku od ponad 150 lat rodzinna firma jest światowym liderem jeśli chodzi o środki do pielęgnacji oczu pozbawione konserwantów. THEA ma swoją siedzibę w Clermont-Ferrand (Francja) i zatrudnia niemal 1000 pracowników na całym świecie. Produkty firmy THEA są dostępne w ponad 70 krajach. http://www.laboratoires-thea.com

