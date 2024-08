La technologie d'imagerie révolutionnaire de MolecuLight favorise l'équité en matière de santé dans le traitement des plaies

Pittsburgh, Pa., le 13 août 2024 /PRNewswire/ -- MolecuLight Corp., le leader mondial de la technologie d'imagerie par fluorescence pour la détection en temps réel des bactéries nocives dans le traitement des plaies, est fier de réaffirmer son engagement envers le traitement équitable des plaies avec une publication récente de l'auteur principal, le Dr Charles Andersen, et de ses collègues, "Bacterial Fluorescence Imaging to Address Racial Inequities in Wound Infection Assessment", publiée dans le journal Advances in Skin & Wound Care .

Racial Equity

L'article met en évidence les inégalités systémiques en matière de soins de santé qui alimentent les souffrances évitables et les décès prématurés parmi les populations minoritaires raciales et ethniques. La disparité flagrante des résultats en matière de diabète en est un exemple frappant : Des enquêtes nationales menées par les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont révélé qu'en 2019, les Noirs américains étaient deux fois plus susceptibles de mourir de complications liées au diabète que les Blancs américainsi. Cette statistique alarmante nous rappelle les taux élevés de diabète, d'obésité et d'autres maladies chroniques dont souffrent ces communautés, en raison d'un ensemble complexe de facteurs tels que l'accès limité et la qualité insuffisante des soins de santé.

Les résultats sanitaires disproportionnés sont presque universels chez les Noirs américains, y compris les blessures. Entre 2013 et 2014, les Noirs américains souffrant d'ulcères diabétiques dans les zones rurales étaient confrontés à un risque deux fois plus élevé d'amputation majeure de la jambe ou de décès à la suite d'une hospitalisation que leurs homologues blancs résidant dans des régions similairesii. "Il existe aujourd'hui des technologies qui permettent d'identifier davantage de patients noirs souffrant d'infections de plaies et qui peuvent être traités plus efficacement pour prévenir les complications infectieuses, notamment la gangrène, la septicémie et les amputations", déclare le Dr Jonathan Johnson, co-auteur de l'étude et défenseur de l'équité en matière de santé.

Selon le Dr Johnson, "un diagnostic tardif de l'infection d'une plaie est un facteur déterminant de mauvais résultats, car il retarde l'intervention. Cela permet aux infections de s'envenimer et de s'aggraver, comme le souligne notre article sur MolecuLight et l'équité en matière de santé. Les outils d'évaluation des plaies qui favorisent la détection rapide et équitable des infections devraient être au centre des préoccupations de toutes les parties prenantes, y compris les prestataires, les payeurs et les décideurs politiques".

"Historiquement, les programmes d'études médicales n'ont pas permis aux cliniciens spécialisés dans le traitement des plaies d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour identifier avec précision les signes d'infection sur les peaux foncées. Les exemples donnés dans les manuels concernent principalement la peau caucasienne, ce qui fait que les cliniciens ignorent que les signes classiques comme l'érythème peuvent se manifester sous la forme d'un bordeaux ou d'un violet foncé sur les peaux plus foncées", prévient le Dr Charles Andersen, chirurgien vasculaire de renom et auteur principal de la publication. Il poursuit : "Cette grave lacune dans la formation a des conséquences dévastatrices, en particulier pour les patients noirs et diabétiques qui présentent souvent les signes les plus subtils d'infection de la plaie. L'imagerie de fluorescence MolecuLight offre une solution à ce problème critique, en donnant aux cliniciens un outil objectif unique qui détecte les bactéries quelle que soit la couleur de la peau, ce qui permet une intervention plus rapide, un traitement plus précis et une réduction des complications".

La capacité unique de MolecuLight à détecter instantanément les bactéries sur les plaies, quelle que soit la couleur de la peau, permet aux cliniciens de prendre des décisions thérapeutiques opportunes et éclairées, améliorant ainsi les résultats pour les patients et promouvant des soins équitables. Les dispositifs de classe II de MolecuLight, homologués par la FDA, sont vendus et distribués dans le monde entier pour la détection des bactéries et le traitement des plaies. La procédure MolecuLight est remboursée dans tous les États américains. Selon Anil Amlani, PDG de MolecuLight, "notre objectif est de rendre la technologie MolecuLight aussi accessible que possible et de réduire le fossé de l'équité en matière de santé. Nous pensons que cela est essentiel pour soutenir le traitement équitable des plaies pour les populations marginalisées qui ont souvent un accès réduit à des soins de santé de qualité et à des diagnostics émergents".

MolecuLight Corp. est une société privée d'imagerie médicale présente dans le monde entier qui fabrique et commercialise les appareils d'imagerie des plaies MolecuLight i:X®et DX™ . Il s'agit des seuls appareils d'imagerie au point de service de classe II homologués par la FDA pour la détection en temps réel d'une charge bactérienne élevée dans les plaies.

