MolecuLight's bahnbrechende Bildgebungstechnologie fördert gesundheitliche Chancengleichheit in der Wundversorgung

Pittsburgh, Pa., 13. August 2024 /PRNewswire/ -- MolecuLight Corp., der weltweit führende Anbieter von Fluoreszenz-Imaging-Technologie für die Echtzeit-Detektion von schädlichen Bakterien in der Wundversorgung, ist stolz darauf, sein Engagement für eine gerechte Wundversorgung mit einer kürzlich erschienenen Veröffentlichung von Hauptautor Dr. Charles Andersen und Kollegen zu bekräftigen: "Bacterial Fluorescence Imaging to Address Racial Inequities in Wound Infection Assessment", veröffentlicht in der Zeitschrift Advances in Skin & Wound Care .

Racial Equity

Der Artikel hebt die systembedingten Ungleichheiten im Gesundheitswesen hervor, die vermeidbares Leiden und vorzeitigen Tod bei rassischen und ethnischen Minderheiten verursachen. Ein Paradebeispiel dafür sind die krassen Unterschiede bei den Diabetes-Ergebnissen: Landesweite Erhebungen unter der Leitung der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ergaben, dass im Jahr 2019 die Wahrscheinlichkeit, an Diabetes-Komplikationen zu sterben, für schwarze Amerikaner doppelt so hoch war wie für weiße Amerikaneri. Diese alarmierende Statistik ist eine düstere Erinnerung an die höheren Raten von Diabetes, Fettleibigkeit und anderen chronischen Gesundheitsproblemen, die diese Gemeinschaften plagen und auf ein komplexes Geflecht von Faktoren zurückzuführen sind, zu denen auch der begrenzte Zugang und die suboptimale Qualität der Gesundheitsversorgung gehören.

Unverhältnismäßig schlechte Gesundheitsergebnisse sind bei schwarzen Amerikanern nahezu allgegenwärtig, einschließlich Wunden. Zwischen 2013 und 2014 hatten schwarze Amerikaner mit diabetischen Geschwüren in ländlichen Gebieten ein doppelt so hohes Risiko für eine größere Beinamputation oder den Tod nach einem Krankenhausaufenthalt wie ihre weißen Mitbürger in ähnlichen Regionenii. "Es gibt jetzt Technologien, mit denen mehr schwarze Patienten mit Wundinfektionen identifiziert werden können, die wirksamer behandelt werden können, um Infektionskomplikationen wie Gangrän, Sepsis und Amputationen zu verhindern", sagt Dr. Jonathan Johnson, Mitautor der Studie und Verfechter der gesundheitlichen Chancengleichheit.

Laut Dr. Johnson ist die verzögerte Diagnose einer Wundinfektion ein wichtiger Faktor für schlechte Ergebnisse, da sie den Eingriff verzögert. Dadurch können sich Infektionen verschlimmern und eskalieren, wie in unserem Artikel über MolecuLight und gesundheitliche Chancengleichheit hervorgehoben wird. Instrumente zur Wundbeurteilung, die eine rechtzeitige und gerechte Erkennung von Infektionen fördern, sollten für alle Beteiligten, einschließlich Leistungserbringern, Kostenträgern und politischen Entscheidungsträgern, ein Schwerpunkt sein.

"In der Vergangenheit haben es die medizinischen Lehrpläne versäumt, Wundpfleger mit dem Wissen und den Fähigkeiten auszustatten, um Anzeichen einer Infektion auf dunkler Haut genau zu erkennen. In Lehrbüchern werden überwiegend Beispiele für kaukasische Haut beschrieben, so dass Kliniker nicht wissen, dass sich klassische Anzeichen wie Erytheme bei dunkleren Hauttönen als burgunderrot oder dunkelviolett manifestieren können", warnt Dr. Charles Andersen, ein renommierter Gefäßchirurg und Hauptautor der Veröffentlichung. Er fährt fort: "Diese kritische Lücke in der Ausbildung hat verheerende Folgen, insbesondere für schwarze, diabetische Patienten, die oft mit den subtilsten Anzeichen einer Wundinfektion kommen. Die MolecuLight-Fluoreszenzbildgebung bietet eine Lösung für dieses kritische Problem und gibt den Ärzten ein einzigartiges objektives Instrument an die Hand, mit dem sie Bakterien unabhängig von der Hautfarbe erkennen können, was zu einem schnelleren Eingreifen, einer genaueren Behandlung und weniger Komplikationen führt."

Die einzigartige Fähigkeit von MolecuLight, Bakterien auf Wunden unabhängig von der Hautfarbe sofort zu erkennen, ermöglicht es Klinikern, zeitnahe und fundierte Behandlungsentscheidungen zu treffen und so die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern und eine gerechte Versorgung zu fördern. Die von der FDA zugelassenen Geräte der Klasse II von MolecuLight werden weltweit zur Erkennung von Bakterien und zur Wundbehandlung verkauft und vertrieben. Das MolecuLight-Verfahren ist in allen US-Bundesstaaten erstattungsfähig. Anil Amlani, CEO von MolecuLight, erklärt: "Unser Ziel ist es, die MolecuLight-Technologie so zugänglich wie möglich zu machen und die Lücke in der Gesundheitsversorgung zu verringern. Wir sind der Meinung, dass dies entscheidend ist, um eine gerechte Wundversorgung für marginalisierte Bevölkerungsgruppen zu unterstützen, die oft einen eingeschränkten Zugang zu qualitativ hochwertiger medizinischer Versorgung und neuen Diagnosen haben."

Über MolecuLight Corp.

MolecuLight Corp. ist ein privates Unternehmen für medizinische Bildgebung mit weltweiter Präsenz, das die MolecuLight i:X®und DX™ Wundbildgebungsgeräte herstellt und vertreibt. Dies sind die einzigen Klasse II FDA-zugelassenenPoint-of-Care-Imaging-Geräte für die Echtzeit-Erkennung von erhöhter bakterieller Belastung in Wunden. Sie bieten außerdem eine genaue digitale Wundmessung für ein umfassendes Wundmanagement, das durch überzeugende klinische Nachweise gestützt wird, darunter mehr als 100 von Experten begutachtete Veröffentlichungen.

____________________________

i U.S. Department of Health and Human Services Office of Minority Health, "Diabetes and African Americans" [Zugriff am 27. Juni 2024] Verfügbar unter: https://minorityhealth.hhs.gov/diabetes-and-african-americans ii Brennan MB, Powell WR, Kaiksow F, et al. Association of Race, Ethnicity, and Rurality With Major Leg Amputation or Death Among Medicare Beneficiaries Hospitalized With Diabetic Foot Ulcers. JAMA Netw Open. 2022;5(4):e228399.

Für Vertriebs-, Medien- oder sonstige Anfragen oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Hunter Zudans , Marketingdirektor, MolecuLight Corp., T. +1.484.682.7580, [email protected], www.moleculight.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2480199/MolecuLight_MolecuLight_s_Breakthrough_Imaging_Technology_Promot.jpg