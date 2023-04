La technologie Hi4 de GWM fait ses débuts avec le tout nouveau SUV moyen de HAVAL

BAODING, Chine, 25 avril 2023 /PRNewswire/ -- Le 18 avril, le nouveau SUV moyen à énergie nouvelle de GWM HAVAL (surnommé « Fierce Dragon MAX » sur le marché chinois) a été présenté à l'internationale pour la première fois lors de l'Auto Shanghai 2023, attirant l'attention de tous les participants au salon.

GWM's Hi4 Technology Debuts with HAVAL's Brand-New Medium SUV

Le SUV HAVAL est le premier modèle de GWM à utiliser la technologie Hi4. En tant que premier modèle de la dernière gamme de produits d'énergie nouvelle de GWM HAVAL, ce véhicule se positionne comme un SUV familial intelligent et à énergie nouvelle. Ce SUV a un empattement de 2,8 mètres et un design extérieur comprenant davantage de caractéristiques de VE.

Le véhicule sera lancé sur le marché chinois en mai, selon Qiao Xinyu, directeur général adjoint du marketing chez HAVAL, lors de l'événement de lancement. Grâce à la nouvelle technologie Hi4, ce véhicule est nettement plus performant, plus économique et plus fiable.

Le responsable produit de HAVAL a présenté les performances du véhicule lors du salon de l'automobile. Lors d'un test simulant des scénarios réels réalisé en Chine, sa consommation globale de carburant selon la norme WLTC n'a été que de 1,78 L/100 km, avec un temps d'accélération de 6,8 secondes de 0 à 100 km/h.

La technologie Hi4 a été développée par GWM sur la base du concept de performance et d'efficacité. Il s'agit d'une nouvelle technologie hybride qui combine des caractéristiques intelligentes avec un système à quatre roues motrices. Hi4 est l'abréviation de « Hybrid Intelligent 4WD ». Elle utilise un double moteur avec des connexions parallèles et en série entre les essieux avant et arrière, ce qui permet d'obtenir les performances d'un système à quatre roues motrices et l'efficacité énergétique d'un système à deux roues motrices.

La technologie Hi4 peut également être associée au système GWM iTVC (Intelligent Torque Vector Control System) et au système intelligent de gestion de l'énergie pour assurer un fonctionnement efficace du système d'alimentation du véhicule dans toutes les plages de vitesse et dans tous les scénarios, offrant ainsi aux consommateurs des performances puissantes et une consommation d'énergie réduite.

En ce qui concerne la gestion de la consommation d'énergie, les modèles équipés du système Hi4 peuvent basculer dynamiquement entre 9 modes de conduite en fonction des différentes conditions d'utilisation. Ainsi, le véhicule utilisera toujours le mode de conduite optimal dans les différents scénarios de conduite afin de réduire la consommation d'énergie.

Le 20 avril, GWM a organisé une session de conduite et d'essai à son siège de Baoding afin que les médias puissent découvrir l'ensemble de ses nouveaux produits et technologies énergétiques. Avec le soutien de la technologie Hi4, le véhicule peut identifier intelligemment différents scénarios de conduite grâce à l'iTVC, et distribuer rapidement et ajuster dynamiquement le couple entre les essieux avant et arrière. Cela permet au véhicule de bénéficier d'une puissance élevée dans tous les scénarios de conduite. Par exemple, lorsque le véhicule démarre en douceur sur un terrain plat, la puissance peut être répartie entre les essieux avant et arrière, ce qui se traduit par une accélération plus rapide qu'avec les systèmes à deux moteurs traditionnels.

Après la session, les participants de divers médias ont reconnu les performances du véhicule en matière d'accélération, la stabilité lors d'un essai sur piste circulaire à grande vitesse, et la force du système de propulsion.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2061273/GWM_s_Hi4_Technology_SUV.jpg

SOURCE GWM