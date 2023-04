BAODING, China, 24 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Em 18 de abril, o novo SUV médio de nova energia da GWM HAVAL (apelidado de "Fierce Dragon MAX no mercado chinês) teve sua estreia mundial no Auto Shanghai 2023, atraindo a Attention de todos os participantes do show.

Tecnologia Hi4 da GWM Estreia com o Novíssimo SUV Médio da HAVAL (PRNewsfoto/GWM)

O novo SUV de energia HAVAL é o primeiro modelo da GWM que utiliza a tecnologia Hi4. Como o primeiro modelo da mais recente família de novos produtos de energia da GWM HAVAL, este veículo está posicionado como um novo SUV da família de energia inteligente. O SUV tem uma distância entre eixos de 2,8 metros e um design exterior com mais características EV.

O veículo será lançado no mercado chinês em maio, de acordo com Qiao Xinyu, vice-diretor geral de marketing da HAVAL no evento de lançamento. Graças à nova tecnologia Hi4, este veículo é significativamente melhorado em desempenho, economia e confiabilidade.

O Diretor de Produtos da HAVAL apresentou o desempenho do veículo no salão do automóvel. Em um teste de simulação de cenários reais de consumidores realizado na China, seu consumo total de combustível pelo padrão WLTC é de apenas 1,78L/100km, com tempo de aceleração de 6,8s de 0 a 100km/h.

O Hi4 é desenvolvido pela GWM com base no conceito de desempenho e eficiência, que é uma nova tecnologia híbrida que combina recursos inteligentes com um sistema de tração nas quatro rodas. Hi4 significa Hybrid Intelligent 4WD. Ele usa um projeto de motor duplo com conexões paralelas e em série entre os eixos dianteiro e traseiro, que podem obter o desempenho de um sistema 4WD e a eficiência energética de um sistema 2WD.

O Hi4 também pode ser combinado com o GWM iTFC (Intelligent Torque Vector Control System) e Intelligent Energy Management System para garantir a operação eficiente do sistema de energia do veículo em todas as faixas de velocidade e cenários, oferecendo aos consumidores um desempenho poderoso e menor consumo de energia.

Para o gerenciamento do consumo de energia, os modelos equipados com Hi4 podem alternar dinamicamente entre 9 modos de condução de acordo com diferentes condições de operação. Dessa forma, o veículo sempre utilizará o modo de condução ideal em diferentes cenários de condução para reduzir o consumo de energia.

Em 20 de abril, a GWM realizou um test drive e uma atividade de passeio em sua sede em Baoding para que os convidados da mídia pudessem experimentar seus novos produtos e tecnologias de energia de maneira abrangente. Com o suporte do Hi4, o veículo pode identificar de forma inteligente diferentes cenários de condução por meio do iTVC e distribuir e ajustar rapidamente o torque entre os eixos dianteiros e traseiros. Isso garante que o veículo possa obter forte potência em todos os cenários de condução. Por exemplo, quando o veículo começa suavemente em solo plano, a energia pode ser distribuída para os eixos dianteiros e traseiros, resultando em aceleração mais rápida em comparação com os sistemas tradicionais de motor duplo.

Após a atividade, os participantes de várias mídias reconheceram o desempenho do veículo em aceleração, a estabilidade em testes de pista de anel de rastreamento de alta velocidade e a força da tecnologia Hi4, esperando seu lançamento no mercado externo o mais rápido possível.

