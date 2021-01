La technologie IdentiFlight AI réduit considérablement les décès d'oiseaux dans les parcs éoliens

Une étude publiée dans le Journal of Applied Ecology rapporte une réduction de 82 % des décès d'oiseaux. Un an plus tard, le système continue d'apprendre et de s'améliorer.

LOUISVILLE, Colorado, 29 janvier 2021 /PRNewswire/ -- IdentiFlight® est heureux d'annoncer la récente publication d'une étude indépendante, intitulée « Le freinage automatisé des éoliennes réduit le nombre de décès d'aigles », dans le Journal of Applied Ecology. Menée dans un parc éolien du Wyoming par The Peregrine Fund, en collaboration avec Western EcoSystems Technology, Inc. et l'Institut d'études géologiques des États-Unis, l'étude montre que l'utilisation du système IdentiFlight a réduit de 82 % les décès d'aigles.

« Les collisions entre les oiseaux et les pales des turbines ont longtemps suscité des préoccupations au sein de l'industrie éolienne. La technologie de détection d'oiseaux IdentiFlight a été conçue pour résoudre ce problème et pour favoriser la coexistence harmonieuse entre la faune aviaire et l'infrastructure d'énergie éolienne, a déclaré Ben Quinn, vice-président principal d'IdentiFlight. Nous avons maintenant des preuves concluantes qui montrent que les projets éoliens actuels et futurs peuvent se servir d'IdentiFlight comme solution de réduction et de minimisation des décès d'oiseaux. »

Le Dr Chris McClure, directeur des sciences de conservation à The Peregrine Fund, et auteur principal de cette étude, a ajouté : « Ces résultats montrent que l'utilisation du système IdentiFlight peut réduire le nombre de décès d'aigles dans les installations d'énergie éolienne, atténuant ainsi le conflit entre l'énergie éolienne et la conservation des rapaces. À mesure que cette technologie continue de se développer et de s'améliorer, elle a le potentiel de jouer un rôle important dans la conservation des rapaces à l'échelle mondiale. »

Une technologie en constante évolution

Déployé commercialement dans des projets menés aux quatre coins du globe, le système IdentiFlight a activement suivi et répertorié plus de 2,2 millions de traces d'aigles. Sa base d'images grandit de 10 millions d'entrées chaque année et regroupe plus de 47 millions d'images d'espèces protégées. Chaque image rend IdentiFlight plus précis et plus robuste.

Carlos Jorquera, directeur technologique d'IdentiFlight, a indiqué : « L'un des avantages du système IdentiFlight est sa capacité à tirer des leçons du volume énorme de données qu'il recueille chaque jour dans le monde auprès des aigles et d'autres espèces d'oiseaux protégés. En tirant parti de technologies d'intelligence artificielle comme l'apprentissage automatique et les réseaux neuronaux à convolution, le système s'améliore constamment à mesure que son ensemble de données grandit. »

M. Quinn a ajouté : « En fait, IdentiFlight s'est amélioré de façon spectaculaire depuis la fin de l'étude. Le système a acquis de nouvelles capacités et répertorié de nouvelles espèces aviaires durant cette période qui lui permettent de mieux répondre aux besoins mondiaux de certaines espèces, notamment le milan royal, le milan noir, l'aigle royal, le pygargue à tête blanche, l'aigle d'Australie, le pygargue à queue blanche, l'aigle pomarin et le condor. Nous sommes enthousiasmés par l'avenir d'IdentiFlight et avons hâte de continuer à montrer que la production d'énergie éolienne peut coexister avec la faune. »

Fonctionnement d'IdentiFlight

Le système IdentiFlight allie intelligence artificielle et technologie optique de haute précision pour repérer les aigles et d'autres espèces aviaires protégées. Un logiciel propriétaire et des technologies de réseaux neuronaux traitent les images afin de déterminer la position tridimensionnelle de l'oiseau, ainsi que sa vitesse, sa trajectoire et l'espèce protégée dont il est question, le tout en quelques secondes après la détection. Les tours d'IdentiFlight fonctionnent comme un système autonome capable de détecter et classifier les oiseaux, ainsi que de freiner des turbines spécifiques qui pourraient présenter un danger pour les oiseaux. Le système peut détecter un oiseau à une distance d'un kilomètre et le classer en tant qu'espèce protégée (comme un aigle) en temps réel. De plus, les tours IdentiFlight peuvent être positionnées de façon à couvrir plusieurs turbines au sein d'un seul parc éolien. Lorsqu'elles sont installées en réseau et que les couvertures aériennes se chevauchent, les tours travaillent ensemble pour fournir une protection maximale aux oiseaux présents dans le secteur.

À propos d'IdentiFlight

IdentiFlight commercialise, déploie et exploite une technologie de vision et d'intelligence artificielles conçue par Boulder Imaging à des fins de détection d'oiseaux. Quand il est installé dans un parc éolien opérationnel, IdentiFlight contribue à la conservation des oiseaux en réduisant les collisions entre les aigles et les pales d'éoliennes. Le système freine des turbines spécifiques en fonction des données collectées afin de réduire la perte d'énergie. En outre, IdentiFlight aide les projets éoliens à obtenir un permis de s'installer en quantifiant avec précision l'activité aviaire dans les sites potentiels. Le système IdentiFlight a été testé et validé dans un contexte réel et est maintenant déployé dans des projets menés aux États-Unis et dans le reste du monde. Pour en savoir plus sur IdentiFlight, veuillez visiter le site Web : www.IdentiFlight.com .

