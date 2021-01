Het aantal verongelukte vogels in windmolenparken sterk verminderd door het gebruik van IdentiFlight AI-technologie

Een onderzoek dat in Journal of Applied Ecology gepubliceerd is, laat zien dat de vogelsterfte met 82% afneemt. Een jaar later blijft het systeem leren en verbeteren.

LOUISVILLE, Colo., 29 januari 2021 /PRNewswire/ -- IdentiFlight® is blij om te kunnen vermelden dat een onafhankelijk onderzoek, " Geautomatiseerde inperking van windturbines vermindert het aantal adelaarsdoden ", onlangs in de Journal of Applied Ecology gepubliceerd werd. Uitgevoerd door The Peregrine Fund, in samenwerking met Western EcoSystems Technology, Inc. en de US Geological Survey, op een windmolenpark in Wyoming, toonde het onderzoek aan dat het gebruik van het IdentiFlight-systeem tot 82% minder dode adelaars heeft geleid.

"Vogels die tegen draaiende turbinebladen botsen zijn al geruime tijd een zorg in de windmolenindustrie. De technologie die IdentiFlight heeft ontwikkeld om vogels te herkennen, is ontwikkeld om dit probleem aan te pakken en het succesvolle samenleven van wilde dieren in het wild en windenergie te bevorderen", aldus Ben Quinn, Senior Vice President bij IdentiFlight. "We hebben nu overtuigend bewijs dat IdentiFlight kan worden gebruikt als een oplossing om in huidige en toekomstige windmolenparken het aantal dodelijke slachtoffers onder vogels tot een minimum te beperken."

Dr. Chris McClure, directeur van Global Conservation Science bij The Peregrine Fund en hoofdauteur van dit onderzoek, merkte op: "Deze resultaten tonen aan dat het gebruik van het IdentiFlight-systeem het aantal dodelijke slachtoffers van adelaars in windmolenparken aanzienlijk kan verminderen, waardoor het spanningsveld tussen het opwekken van windenergie en de roofvogelbescherming ook vermindert. Aangezien deze technologie zich blijft ontwikkelen en verbeteren, heeft het de potentie om wereldwijd roofvogels tegen windmolens te beschermen."

Voortdurend evoluerende technologie

Het IdentiFlight-systeem wordt commercieel ingezet bij projecten over de hele wereld en heeft actief meer dan 2,2 miljoen afbeeldingen van arendsporen opgespoord en gedocumenteerd. Het aantal gedocumenteerde afbeeldingen neemt elk jaar met meer dan 10 miljoen toe en er worden meer dan 47 miljoen afbeeldingen van beschermde soorten verzameld. Bij elke afbeelding wordt het IdentiFlight-systeem nauwkeuriger en betrouwbaarder.

Carlos Jorquera, Chief Technology Officer voor IdentiFlight, verklaarde: "Een van de voordelen van het IdentiFlight-systeem is het vermogen om te leren van de enorme hoeveelheden gegevens die het dagelijks wereldwijd over adelaars en andere beschermde vogelsoorten verzamelt. Door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie zoals machine learning en convolutionele neurale netwerken, verbetert het systeem voortdurend naarmate de kennis toeneemt."

Quinn voegde toe: "IdentiFlight heeft in feite drastische verbeteringen bereikt in de tijd sinds de voltooiing van dit onderzoek met uitgebreide mogelijkheden en nieuwe vogelsoorten die werden toegevoegd om beter te voldoen aan de wereldwijde behoeften, waaronder rode en zwarte wouwen, steenarenden, zeearenden, wigstaartarenden, zeearenden, kleine gevlekte adelaars en condors. We zijn enthousiast over de toekomst van IdentiFlight en kijken ernaar uit om te blijven aantonen dat natuur en windmolens naast elkaar kunnen bestaan."

Hoe IdentiFlight werkt

Het IdentiFlight-systeem combineert kunstmatige intelligentie met uiterst nauwkeurige optische technologie om adelaars en andere beschermde vogelsoorten te detecteren. Gepatenteerde software en neurale netwerktechnologieën verwerken de beelden binnen enkele seconden na detectie om 3D-positie, snelheid, traject en vast te stellen om welke beschermde vogelsoort het gaat. IdentiFlight-torens werken als een autonoom systeem dat specifieke windmolens detecteert, classificeert en inperkt die een risico voor de vogel kunnen vormen. Het systeem detecteert een vogel tot op een kilometer afstand en classificeert deze vogel als een beschermde soort zoals een adelaar (of niet) in realtime. De IdentiFlight-torens kunnen zodanig worden gepositioneerd dat ze meerdere windmolens in één windmolenpark binnen hun bereik hebben. Wanneer ze worden geïnstalleerd als een netwerk met overlappende luchtdekking, werken de systemen samen om de vogels in het gebied zo goed mogelijk te beschermen.

Over IdentiFlight

IdentiFlight verkoopt, levert en exploiteert machine vision en AI-technologie voor de detectie van vogelsoorten en is een product van Boulder Imaging . In een actief werkend windmolenpark draagt IdentiFlight bij aan het behoud van vogels door adelaars te beschermen tegen botsingen met draaiende bladen van windmolens. Het systeem biedt geïnformeerde inperking van specifieke windmolens om energieverlies te verminderen. Bij de ontwikkeling van windmolenparken helpt IdentiFlight bij het toelaten van locaties door op potentiële locaties nauwkeurig de activiteiten van de vogel in kaart te brengen. Het IdentiFlight-systeem heeft praktische testen en validatie doorstaan en wordt nu ingezet bij projecten in de VS en wereldwijd. Ga voor meer informatie over IdentiFlight naar www.IdentiFlight.com .

