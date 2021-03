La technologie innovante de Huawei et ses solutions basées sur des scénarios permettent à tous les secteurs d'activité de se développer

Dans son discours, M. Ken Hu, président tournant de Huawei, a souligné que la transformation numérique s'accélère dans tous les secteurs et que l'adoption complète du cloud se fera un à trois ans plus tôt que prévu. Le passage au numérique n'est plus réservé aux sociétés Internet. Il s'étend aux industries traditionnelles, et du bureau à l'atelier de production. Nous continuerons à innover en matière de technologie et de solutions basées sur des scénarios pour aider tous les secteurs à tirer parti de cette opportunité.

Jusqu'à présent, Huawei a construit 13 Open Labs dans le monde pour soutenir l'innovation conjointe. Dans des villes comme Munich et Dubaï, l'entreprise collabore avec près de 900 partenaires de l'écosystème afin d'incuber différentes solutions pour des scénarios industriels. À ce jour, elle a exploré avec succès plus de 60 solutions dans des domaines allant du commerce de détail intelligent à la fabrication intelligente. Sur le plan technologique, Huawei innove dans des domaines tels que les campus intelligents, les réseaux déterministes, les centres de données hyperintégrés, les nuages intelligents et l'énergie verte, afin de jeter les bases d'un avenir intelligent.

Un modèle de numérisation industrielle axé sur la valeur : Créer une nouvelle valeur grâce à l'amélioration continue basée sur les activités et les scénarios

Les idées et les modèles doivent être testés dans des situations réelles. Après des années de pratique, Huawei a proposé un modèle de numérisation industrielle axé sur la valeur. Huawei soutient que la transformation numérique doit être axée sur l'utilisation et les scénarios commerciaux réels, qui peuvent ensuite être utilisés pour créer de la valeur pour les clients grâce à une amélioration continue.

Dans son discours d'ouverture, M. Peng Zhongyang, membre du conseil d'administration, président d'Enterprise BG, Huawei, a souligné que trois principes de base doivent être suivis lors de la transformation numérique. Premièrement, les entreprises doivent continuer à être centrées sur le client, qui est le point de départ de la transformation numérique. Ensuite, ils doivent saisir deux facteurs clés : la convergence des technologies et des scénarios est la clé de la numérisation, tandis que le cloud est essentiel à l'optimisation continue et à la création de valeur à l'ère numérique. Troisièmement, les entreprises doivent se concentrer sur les besoins des clients pour construire un écosystème numérique symbiotique et partagé à partir de trois dimensions : l'exploration de scénarios, le renforcement des capacités et un modèle de coopération pour créer conjointement une nouvelle valeur pour les industries.

De nouveaux défis et de nouvelles incertitudes apparaîtront dans l'ère post-pandémique. Huawei sera plus ouverte et continuera à travailler avec ses 30 000 partenaires mondiaux pour compléter les forces de chacun et aider à surmonter les nouveaux défis.

Coopérer avec les clients pour créer une nouvelle valeur dans l'industrie

Huawei s'engage à collaborer avec ses clients et ses partenaires afin d'intégrer des scénarios commerciaux fondamentaux aux technologies TIC et d'accélérer la numérisation et la mise à niveau de l'industrie grâce à des solutions innovantes adaptées à chaque scénario. C'est également la clé de la numérisation de l'industrie.

Dans le secteur financier, grâce à une innovation conjointe avec des partenaires, Huawei a fourni à la NCBA Bank Kenya, la plus grande banque commerciale de la sous-région d'Afrique de l'Est, un nouveau système central numérique. Le système fournit des services financiers inclusifs à plus de 18 millions d'utilisateurs au Kenya et dans les pays voisins, renforçant ainsi l'économie réelle et favorisant un développement social durable. Eric Muriuki Njagi, directeur de NCBA Digital Services, a déclaré : « Notre coopération avec Huawei vise à résoudre les problèmes actuels ainsi qu'à saisir les nouvelles opportunités offertes par les services futurs. »

Dans le secteur des transports, le Dr Georgia Ayfantopoulou, directrice de recherche sur les infrastructures intelligentes, les réseaux, la mobilité et la logistique et directrice adjointe de l'Institut hellénique des transports (HIT) du Centre de recherche et de technologie hellénique (CERTH), a pris l'Europe comme exemple et a présenté la situation de la transformation numérique de la construction portuaire. Les ports de l'Union européenne (UE) offrent des services à une flotte maritime mondiale (la Grèce, par exemple, est classée première avec une part de 17 % de la flotte mondiale en 2020). Les ports maritimes et l'industrie du transport maritime constituent un nœud important de l'économie de l'UE, mais ils sont confrontés à des défis tels que les écarts de performance structurels, le manque d'infrastructures de haute qualité dans les ports et d'autres services peu performants. Pour y remédier, l'UE a formulé un programme stratégique pour les ports européens, axé sur l'infrastructure maritime dans le cadre de l'amélioration de la compétitivité mondiale de l'UE.

Dans ce contexte, la proposition de port vert a été élaborée en collaboration entre le CERTH et Huawei. Le Dr Georgia Ayfantopoulou a déclaré « Le projet Green Port est profondément impliqué dans le processus de transformation des écosystèmes portuaires : les utilisateurs des ports, les autorités portuaires et les villes tentent de résoudre les problèmes d'accessibilité, d'efficacité, d'optimisation des opérations et d'impact environnemental. Les ports du futur sont durables, intelligents, multimodaux et interconnectés. Les solutions technologiques de partenaires tels que Huawei contribueront à relever efficacement divers défis. »

Dans le secteur de l'éducation, l'université de Soochow s'est associée à Huawei pour construire conjointement une « université de Soochow basée sur le cloud », numérique et intelligente. Grâce à ce projet, toutes les personnes, tous les environnements, tous les objets, ainsi que les activités académiques et culturelles du campus sont numérisés et mis en miroir sur le nuage, ce qui permet des intégrations numériques dans l'enseignement, la recherche scientifique et la gestion.

Xiong Sidong, président de l'université de Soochow, a fait remarquer dans son discours d'ouverture : « L'université de Soochow et Huawei ont appliqué des technologies de pointe telles que l'IA, le big data, le cloud computing et l'IoT dans la planification et la construction d'un campus basé sur le cloud pour l'échange d'informations et le partage de données. Notre objectif est de façonner une nouvelle forme d'université, construite avec les technologies du futur et intégrant la réalité et les interactions virtuelles. »

Dans le secteur de l'énergie, Gao Kunlun, membre régulier du comité d'étude D2 du CIGRE et vice-président de l'Institut de recherche sur l'interconnexion énergétique mondiale, a souligné que ces dernières années, l'IA est progressivement appliquée dans de nombreux domaines, tels que la maintenance des équipements, l'exploitation des réseaux électriques et le service à la clientèle. Si cela améliore effectivement l'efficacité et les avantages du réseau électrique, cela révèle également des limites techniques. Avec le développement des théories et des technologies de l'IA, les systèmes d'alimentation électrique alimentés par l'IA sont désormais capables d'apprendre des connaissances et d'optimiser la prise de décision indépendante dans des environnements complexes, jouant ainsi un rôle crucial dans des services clés tels que la production autonome d'électricité et la programmation autonome des réseaux électriques.

Du 24 au 26 mars, Huawei accueille en ligne la conférence sur la transformation numérique industrielle 2021. Pour plus d'informations, veuillez nous rendre visite à l'adresse suivante https://e.huawei.com/en/events/industry-digital-transformation/2021

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1472807/KN1_en.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1472811/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1472839/image_2.jpg

Related Links

www.huawei.com/cn



SOURCE Huawei