La technologie pionnière d'imagerie par fluorescence de MolecuLight est présentée dans la prestigieuse revue Burns dans une nouvelle étude

TORONTO, 30 mai 2024 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc., leader mondial de la technologie d'imagerie par fluorescence pour la détection en temps réel des bactéries nuisibles dans le traitement des plaies, célèbre la publication d'une étude révolutionnaire dans le prestigieux Burns Journal. Intitulée "Bacterial Fluorescence Imaging as a Predictor of Skin Graft Integration in Burn Wounds," l'étude démontre le potentiel inégalé de la technologie innovante de MolecuLight pour prédire les résultats de l'intégration des greffes de peau pour les patients brûlés.

Cette étude a examiné les capacités prédictives de l'imagerie par fluorescence de MolecuLight dans l'évaluation de la présence bactérienne qui pourrait être liée à l'insuffisance du greffon cutané dans les plaies brûlées. Les résultats ont révélé des corrélations significatives entre la présence ou l'absence de présence bactérienne (supérieure à 104 CFU/gr tissulaires) sur le lit de greffe immédiatement avant la greffe de peau, et l'échec ou le succès du greffon.

Les principales conclusions de l'étude sont les suivantes :

L'absence de signaux de fluorescence a donné un taux de prise de greffe de 99,2 % par cm2 , tandis que leur présence a réduit le taux de prise de greffe à 27,9 % par cm2 .

L'imagerie par fluorescence a prédit une perte de greffon liée à des bactéries avec 98 % de spécificité.

Une forte probabilité de réussite du greffon a été observée dans les zones présentant des signaux de fluorescence négatifs (valeur prédictive négative de 99 à 100 %).

Les échantillons-écouvillons standard n'ont pas permis de détecter de croissance bactérienne sur la plupart des sites de greffe, qui sont actuellement utilisés comme norme de soins pour déterminer l'adéquation à la greffe.

« Ces résultats convaincants soulignent l'impact transformateur de MolecuLight dans la gestion des plaies brûlées - un autre domaine du traitement des plaies où notre technologie favorise le changement », a déclaré Anil Amlani, PDG de MolecuLight Inc. « En fournissant aux cliniciens des données objectives en temps réel sur la présence bactérienne, la technologie d'imagerie par fluorescence de MolecuLight leur permet de prendre des décisions plus éclairées, ce qui améliore les résultats pour les patients. Les résultats de cette étude suggèrent que l'élimination des signaux de fluorescence au site du greffon a le potentiel d'améliorer la prise du greffon."

Dr. Erik Hanson-Viana, auteur principal de l'étude, a déclaré : « Notre récente publication portant sur l'imagerie par fluorescence et son utilité sur la greffe de peau fracturée est une nouvelle et importante contribution dans le domaine qui éclairera les chirurgiens sur l'importance de cette nouvelle technologie », poursuit-il, « Je crois fermement que cette technologie peut aider à normaliser et à enrichir les protocoles de greffe pour les patients brûlés, comblant ainsi une lacune critique dans nos pratiques actuelles. La capacité unique d'obtenir des informations en temps réel sur les sites de greffe fournit aux chirurgiens des données objectives cruciales pour une prise de décision éclairée. Contrairement à la pratique habituelle qui consiste à s'appuyer sur des échantillons microbiologiques retardés pour déterminer la préparation à la greffe, MolecuLight permet aux chirurgiens d'agir rapidement pendant la période critique où le lit de greffe est bactérienlibre, améliorant considérablement les résultats pour les patients et transformant en fin de compte le paysage de la gestion des plaies brûlées."

La publication de cette étude dans le prestigieux Burns Journal renforce l'engagement de MolecuLight à faire progresser le traitement des plaies grâce à une technologie de pointe et à une recherche révolutionnaire et de qualité supérieure. Grâce à sa capacité à fournir des informations exploitables au point de soins, la technologie d'imagerie par fluorescence de MolecuLight continue de révolutionner les pratiques d'évaluation et de traitement des plaies dans le monde entier dans divers domaines médicaux.

