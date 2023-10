La technologie révolutionnaire « Sharing 360 » de DAHON a volé la vedette lors de la Taichung Bike Week

TAICHUNG, 11 octobre 2023 /PRNewswire/ -- DAHON, le chef de file de renommée mondiale dans le domaine du vélo pliable, a attiré l'attention des initiés de l'industrie et des amateurs de vélo avec sa technologie révolutionnaire « Sharing 360 » présentée lors du prestigieux événement Taichung Bike Week qui s'est déroulé du 3 au 6 octobre 2023, au Splendor Hotel (kiosque 1508). DAHON y a dévoilé ses plus récentes innovations brevetées, qui ont été largement acclamées et reconnues.

DAHON Booth @ Taichung Bike Week DAHON's Latest Technologies: Add-on DELTECH & New Jaws Hinge

Le câble DELTECH, une technologie brevetée mise en œuvre exclusivement sur les vélos pliables à barre unique de DAHON, est l'un des points saillants de l'impressionnante gamme de vélos DAHON. Proposée en complément pour les modèles DAHON actuellement sur le marché, cette amélioration remarquable renforce le confort et la souplesse des vélos pliables DAHON grâce à une plus grande rigidité et capacité de charge du cadre du vélo. Le câble DELTECH change la donne sur le plan du design de vélos pliables qui établit une nouvelle norme en matière d'expérience, de performance et de sécurité à vélo.

DAHON a également présenté sa technologie de connexion unique New Jaws Hinge, qui révolutionne le design du vélo pliable. Dotée d'une élégance esthétique et d'une intégrité structurale impeccable, elle crée une connexion transparente entre les composantes du cadre et la jonction. La technologie New Jaws Hinge assure une solidité, une durabilité et une résilience optimales du cadre du vélo. Son mécanisme à charnière robuste et son système de couplage précis rehaussent la performance globale du cadre, procurant aux cyclistes une résilience accrue et une conduite plus fluide.

Le succès retentissant de DAHON lors de la Taichung Bike Week a renforcé sa position de pionnier au sein de l'industrie du vélo pliable. Les visiteurs et les spécialistes de l'industrie ont salué les produits novateurs et la technologie de pointe de DAHON, reconnaissant l'engagement indéfectible de l'entreprise envers l'excellence et sa capacité à demeurer à l'avant-garde des tendances.

S'appuyant sur une expertise de plus de 40 ans dans la fabrication de vélos pliables haute performance, DAHON reste déterminé à repousser les limites de la recherche et du développement de produits. L'entreprise est fermement engagée à fournir aux consommateurs une technologie de vélo breveté de premier plan qui redéfinit l'expérience du cyclisme.

À l'avenir, DAHON continuera de participer activement aux expositions et événements mondiaux de l'industrie du vélo, s'assurant de rester en contact avec les demandes du marché et les commentaires des consommateurs. DAHON s'efforce d'offrir aux cyclistes une expérience plus pratique, plus confortable et plus sécuritaire en optimisant et en améliorant continuellement le design et la performance de ses produits.

Le 13 octobre, DAHON dévoilera une gamme de nouveaux produits lors du prochain salon Bici Expo México, à Mexico. L'événement promet de mettre en valeur l'engagement de DAHON envers l'innovation et sa détermination inébranlable à révolutionner l'industrie du cyclisme.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2242757/DAHON_booth_Taichung_Bike_Week.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2242758/Add_on_DELTECH_and_New_Jaws_Hinge.jpg

