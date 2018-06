La tecnologia a ultrasuoni focalizzati di INSIGHTEC ottiene un giudizio positivo NICE per la cura del tremore essenziale

INSIGHTEC®, innovatrice globale nella tecnologia medica della chirurgia senza incisione, ha annunciato oggi che il National Institute for Health and Care Excellence (NICE) ha emesso un orientamento positivo NICE per la talamotomia unilaterale a ultrasuoni focalizzati guidata da MRI per il tremore essenziale (ET) refrattario alle cure. L'ET colpisce più di un milione di persone nel Regno Unito e condiziona la loro capacità di espletare le mansioni di tutti i giorni a causa dell'incontrollabile tremore delle loro mani.

L'Imperial College Healthcare NHS Trust è il primo e unico sito nel Regno Unito ad avere la tecnologia Exablate Neuro™ per curare il tremore essenziale. Ad oggi, 16 pazienti con ET sono stati curati al St. Mary's da un team esperto e multidisciplinare che comprende il professor Wladyslaw Gedroyc, consulente radiologo, il dr. Peter Bain, consulente neurologo e il professor Dipankar Nandi, consulente neurochirurgo.

"I pazienti con tremore essenziale trattati al St Mary's hanno registrato miglioramenti molto sensibili nella gravità del loro tremore così come nella loro qualità di vita," ha commentato il professor Dipankar Nandi, consulente neurochirurgo e capo reparto al St Mary's Hospital, Imperial College Healthcare NHS Trust. "In più, il profilo di sicurezza è favorevole con minori, spesso temporanei effetti collaterali registrati da questo gruppo."

Durante il trattamento, le onde a ultrasuoni passano in sicurezza attraverso il cranio per l'ablazione di una piccola macchia nel cervello considerata responsabile del tremore. Il risultato è spesso di immediato miglioramento nel tremore della mano trattata. A causa della natura priva di incisione degli ultrasuoni focalizzati, non c'è rischio di infezione e i pazienti recuperano velocemente.

"Il giudizio positivo NICE si aggiunge al crescente corpo di determinazioni positive nella tecnologia della salute per la chirurgia cerebrale senza incisione con l'uso della Exablate Neuro di INSIGHTEC," ha detto Maurice R. Ferré, MD, amministratore delegato e presidente di INSIGHTEC. "Questo è un passo fondamentale verso un miglior accesso dei pazienti alla nostra tecnologia in tutto il mondo."

Per maggiori informazioni sulla guida NICE si prega di visitare NICE.org.uk.

Informazioni su INSIGHTEC

INSIGHTEC è un' innovatrice globale nella tecnologia medica che trasforma le vite dei pazienti attraverso la chirurgia cerebrale senza incisione usando ultrasuoni focalizzati a guida MR. La pluripremiata Exablate Neuro™ della società è usata dai neurochirurghi per eseguire il trattamento Neuravive™ che porta ad un immediato e durevole sollievo dal tremore per i pazienti con tremore essenziale. La ricerca per applicazioni future nel campo della neuroscienza è attualmente in corso in partnership con primari istituti accademici e medici. INSIGHTEC ha sede ad Haifa in Israele e a Miami in Florida, con uffici a Dallas, Tokyo e Shanghai.

Per maggiori informazioni si prega di visitare: http://www.insightec.com/

Dichiarazioni previsionali

Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali riguardanti, tra le altre cose, dichiarazioni sulle aspettative, gli scopi, i piani, gli obiettivi e gli eventi futuri. INSIGHTEC vuole che tali dichiarazioni previsionali siano coperte dalle disposizioni di approdo sicuro per le dichiarazione previsionali contenute nella Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934, e nel Private Securities Reform Act del 1995. In alcuni casi, le dichiarazioni previsionali possono essere identificate dalle seguenti parole: "potrà," "può," "sarà," "potrebbe," "sarebbe," "dovrebbe," "ci si aspetta," "intende," "pianifica," "anticipa," "crede," "stima," "prevede," "progetta," "potenziale," "promette," "continua," "in corso," o la forma negativa di questi termini o altra terminologia comparabile, sebbene non tutte le dichiarazioni previsionali contengano queste parole. Tali dichiarazioni si basano sulle attuali stime e assunzioni della nostra dirigenza alla data di questo comunicato stampa e sono soggette a rischi, incertezze, cambi di circostanza, ipotesi e altri fattori che possono far sì che i risultati reali divergano sostanzialmente da quelli indicati dalle dichiarazioni previsionali, molte delle quali vanno al di là della capacità di INSIGHTEC di controllare o prevedere. Date queste incertezze, non si deve fare improprio affidamento su queste dichiarazioni previsionali. INSIGHTEC non intraprende alcun obbligo di pubblicare aggiornamenti o revisioni a queste dichiarazioni previsionali per riflettere eventi o circostanze avvenute dopo la data di questo comunicato o per riportare il verificarsi di eventi imprevisti.

"Exablate," e "Exablate Neuro," come anche il logo "INSIGHTEC", sia a sé stanti che in associazione alla parola " INSIGHTEC" sono marchi protetti di INSIGHTEC.

Contatti media:

Jessica Dixon

Sp!der per INSIGHTEC

INSIGHTEC@wearespider.com

0207-403-6900

SOURCE INSIGHTEC