Les ultrasons ciblés d'INSIGHTEC obtiennent une orientation NICE positive pour le traitement des tremblements essentiels

INSIGHTEC®, un innovateur mondial en matière de technologie médicale de chirurgie sans incision, a annoncé aujourd'hui que le National Institute for Health and Care Excellence (NICE), a publié une orientation NICE positive pour la thalamotomie par ultrasons ciblés guidés par IRM unilatérale pour les tremblements essentiels résistants aux traitements. Le tremblement essentiel touche plus d'un million de personnes au Royaume-Uni et nuit à leur capacité à accomplir leurs tâches quotidiennes, en raison des tremblements incontrôlables de leurs mains.

Le L'Imperial College Healthcare NHS Trust est le premier et le seul site du Royaume-Uni à disposer de la technologie Exablate Neuro™ pour traiter les tremblements essentiels. À ce jour, 16 patients atteints de tremblement essentiel ont été soignés au St. Mary's par une équipe multidisciplinaire de spécialistes, dont le professeur Wladyslaw Gedroyc, consultant radiologiste, le Dr Peter Bain, consultant neurologue et le professeur Dipankar Nandi, consultant neurochirurgien.

« Les patients atteints de tremblement essentiel soignés au St. Mary's ont vu une amélioration très marquée de leur état, tant au niveau des tremblements qu'en termes de qualité de vie », a observé le professeur Dipankar Nandi, consultant neurochirurgien et chef de service au St Mary's Hospital, Imperial College Healthcare NHS Trust. « En outre, le profil d'innocuité est favorable, avec des effets secondaires mineurs, souvent temporaires, éprouvés par ce groupe. »

Pendant le traitement, les ondes ultrasons passent en toute sécurité à travers le crâne, pour supprimer un minuscule point du cerveau, estimé responsable du tremblement. Il en résulte souvent des effets immédiats, le tremblement de la main traitée s'atténuant. Sachant qu'il n'y a pas d'incision avec les ultrasons ciblés, il n'y a pas de risque d'infection et les patients se rétablissent rapidement.

« L'orientation NICE positive s'ajoute au nombre croissant de décisions favorables aux technologies de soins relatives à la neurochirurgie sans incision, à l'aide d'Exablate Neuro d'INSIGHTEC », a déclaré Maurice R. Ferré, docteur en médecine, le PDG et président du Conseil d'administration d'INSIGHTEC. « Ceci est une étape cruciale vers un accès accru des patients à notre technologie dans le monde entier. »

Pour de plus amples informations sur l'orientation NICE, rendez-vous sur NICE.org.uk.

À propos d'INSIGHTEC

INSIGHTEC est un innovateur mondial en matière de technologie médicale, transformant la vie des patients grâce à une neurochirurgie sans incision, à l'aide d'ultrasons ciblés guidés par IRM. L'Exablate Neuro™, primé, est utilisé par les neurochirurgiens pour réaliser le traitement Neuravive™, pour atténuer immédiatement et durablement les tremblements des patients souffrant de tremblements essentiels. Des recherches pour des applications futures dans le domaine des neurosciences sont en cours, en partenariat avec des établissements universitaires et médicaux de premier plan. INSIGHTEC est basé à Haïfa (Israël) et à Miami (Floride) et dispose de bureaux à Dallas, Tokyo et Shanghai.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur http://www.insightec.com/

