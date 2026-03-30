La temprana ola de calor en el norte de California indica la urgente necesidad de reparar el aire acondicionado de los vehículos

El programa de reembolso de aire frío paga hasta el 90 % del costo para reparar los sistemas de aire acondicionado con fugas

SACRAMENTO, California, 31 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- California está experimentando una ola de calor inusualmente temprana, con temperaturas en todo el estado que se elevan muy por encima de las normas estacionales y algunas regiones ya alcanzan los años 90. A medida que el calor extremo llega semanas antes de lo previsto, el programa Cool Air Rebate (CAR) insta a los californianos a reparar los sistemas de aire acondicionado de sus vehículos ahora antes de que aumente la demanda en verano.

El aire acondicionado confiable es más que una comodidad durante el calor de California. Es esencial para la salud, la seguridad y la vida diaria, especialmente para las familias trabajadoras, las personas mayores y las personas con afecciones de salud subyacentes. Abordar los problemas de aire acondicionado temprano ayuda a los conductores a evitar averías, reducir los costos de reparación y mantenerse seguros durante temperaturas extremas.

Financiado únicamente por depósitos no reclamados de las ventas de refrigerante para vehículos R-134a, el Programa CAR ayuda a los californianos elegibles a restaurar sistemas de aire acondicionado seguros y en funcionamiento. Al cubrir hasta el 90 % del costo de reparación de fugas de refrigerante, el programa permite a los conductores completar reparaciones críticas ahora, antes de que la demanda de la temporada alta provoque tiempos de espera más largos.

El programa ya está experimentando un fuerte impulso a principios de temporada. Solo en febrero, el Programa CAR recibió 275 solicitudes de consumidores y aprobó 222 conductores para reparaciones, al tiempo que agregó 14 nuevos talleres de reparación certificados para ampliar el acceso en todo el estado.

Desde su lanzamiento, el programa ha tenido un impacto medible en todo California. Hasta la fecha, se han pagado más de $ 5.1 millones directamente a los socios de reparación de automóviles, apoyando a más de 4,020 reparaciones de vehículos completadas y sirviendo a un estimado de 13,058 californianos. El programa ahora incluye 390 talleres de reparación activos aprobados en 160 ciudades, lo que crea una creciente red estatal de proveedores de servicios de confianza.

La primavera es también una ventana crítica para reducir las emisiones nocivas. Los sistemas de aire acondicionado defectuosos o con fugas pueden liberar refrigerantes que afectan negativamente a la calidad del aire. Desde su lanzamiento, el Programa CAR ha ayudado a recapturar y evitar la liberación de más de 605 libras de R-134a, el equivalente a más de 400 toneladas de CO₂ a la atmósfera.

"Cuando los californianos se encargan de las reparaciones ahora, no solo se están preparando para un clima más cálido, sino que están protegiendo su salud, sus finanzas y sus comunidades", dijo Nathan Perrine, director ejecutivo del Car Care Council, que administra el Programa CAR. "Con el calor extremo que llega antes cada año, actuar temprano puede marcar la diferencia. Nuestra red de talleres de reparación locales en todo el estado está lista para ayudar a las familias a anticiparse a la fiebre del verano ".

A medida que el programa continúa expandiéndose, CAR está trabajando para aumentar su red de tiendas participantes y profundizar las asociaciones con organizaciones comunitarias para llegar a los residentes que más se benefician de reparaciones de vehículos accesibles y asequibles.

Dado que las temperaturas ya están subiendo, se anima a los californianos a que soliciten ahora, confirmen los requisitos y programen las reparaciones con anticipación para evitar los retrasos máximos del verano.

Acerca del Programa de Reembolso de Cool Air

El Programa de Reembolso de Aire Frío ofrece asistencia financiera a los californianos de bajos ingresos (basada en el 225 % del nivel federal de pobreza de ingresos de 2026) para cubrir hasta el 90 % de los costos de reparación para eliminar las fugas de refrigerante R-134a, un gas de efecto invernadero 1.400 veces más dañino que el CO₂, de los vehículos de pasajeros fabricados entre 1993 y 2019. El financiamiento para el Programa de Reembolso de Cool Air proviene de depósitos no reclamados en latas de R-134a vendidas en California, en coordinación con el Consejo de Cuidado del Automóvil y la Junta de Recursos del Aire de California.

Para obtener más información sobre el Programa de reembolso de Cool Air y para encontrar un taller de reparación de automóviles participante, visite www.coolairrebate.org.

Contacto: Shelly James Correo electrónico: [email protected] Celular: 916.715.0463

FUENTE Cool Air Rebate Program