La tondeuse robot LUBA 2 AWD Series de MAMMOTION couronnée par TIME comme la meilleure invention de 2024

La tondeuse autonome est reconnue dans la catégorie « Ménage » pour avoir transformé l'entretien traditionnel des pelouses grâce à l'innovation alimentée par l'IA.

MAMMOTION’s LUBA 2 AWD Series Robot Lawn Mower Crowned as a TIME Best Invention of 2024

HONG KONG, 5 novembre 2024 /PRNewswire / -- L'avenir de l'entretien des pelouses a gagné la place qui lui revient parmi les technologies les plus innovantes au monde : La tondeuse robotiséeLUBA 2 AWD Series de MAMMOTION a été désignée comme l'une des meilleures inventions de 2024 par TIME. Cette prestigieuse liste annuelle célèbre les innovations révolutionnaires qui rendent la vie meilleure, plus intelligente et plus agréable. Choisie dans la catégorie « Ménage », la LUBA 2 AWD se distingue par sa conception avancée pilotée par l'IA, remodelant l'entretien des pelouses et inspirant une communauté de consommateurs dévoués.

« Être honoré par TIME valide ce que nos consommateurs ont indiqué : la meilleure pelouse est celle que vous n'avez pas eu à couper vous-même », a déclaré Jayden Wei, président-directeur général de MAMMOTION. « Nous avons réimaginé ce qui est possible en combinant l'IA, l'ingénierie de précision et les capacités artistiques dans une solution qui transforme la façon dont les citoyens pensent et entretiennent leurs espaces extérieurs. »

Chaque année, les rédacteurs et correspondants de TIME du monde entier sélectionnent les lauréats, en mettant l'accent sur l'innovation dans de nombreuses industries. En évaluant l'originalité, l'efficacité, l'ambition et l'impact, TIME a reconnu le LUBA 2 AWD comme un leader de la technologie domestique intelligente.

La LUBA 2 AWD apporte des fonctionnalités avancées à l'entretien des pelouses grâce à un fonctionnement silencieux, une couverture sans fil précise grâce au positionnement par vision 3D et au système de cartographie par fusion RTK, sans qu'il soit nécessaire d'installer des câbles de délimitation. Sa gestion multizone cartographie efficacement les zones, permettant aux consommateurs de personnaliser les horaires, la hauteur de coupe et les itinéraires pour chaque zone dans l'appli MAMMOTION. Avec un système de traction intégrale, une suspension robuste et une détection intelligente des obstacles, il navigue facilement sur des pentes allant jusqu'à 38 degrés.

Poussant l'innovation plus loin, MAMMOTION a introduit la technologie d'impression de pelouse, donnant aux consommateurs la possibilité de créer des designs, des logos et des messages personnalisés directement via l'appli MAMMOTION. Cette fonctionnalité unique transforme les pelouses ordinaires en toiles vivantes et dynamiques - une capacité qui a poussé le LUBA 2 AWD à devenir un best-seller sur Amazon.

La reconnaissance de TIME s'ajoute à la liste croissante des récompenses de MAMMOTION en 2024. La série LUBA 2 AWD a reçu le prestigieux iF DESIGN AWARD, soulignant l'engagement de MAMMOTION en faveur de l'excellence du design, de l'innovation et de l'amélioration de l'expérience consommateurs dans le domaine de l'entretien des pelouses. PLUS X AWARD d'Allemagne a nommé MAMMOTION l'une des marques les plus innovantes de 2024 pour l'innovation, la haute qualité, la facilité d'utilisation et la fonctionnalité de ses produits - soulignant le succès de la société dans la fourniture de performances et de fiabilité exceptionnelles des produits.

En savoir plus sur la série LUBA 2 AWD et sur l'avenir de l'entretien des pelouses.

À propos de MAMMOTION

MAMMOTION se consacre à la culture d'un mode de vie à l'extérieur, intelligent, de haute qualité et respectueux de l'environnement grâce à des solutions robotiques innovantes. En tant que société à l'origine de la série LUBA 2 AWD, reconnue comme l'une des meilleures inventions de 2024 par TIME, et de la série polyvalente YUKA, MAMMOTION transforme l'entretien des pelouses pour les professionnels et les consommateurs. Sa mission est d'ouvrir la voie à une expérience extérieure plus durable et plus efficace dans le monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2548047/TIME_final.jpg