La tondeuse robotisée de la série YUKA de MAMMOTION apporte l'art raffiné de la pelouse et du loisir en Europe

MAMMOTION présente une nouvelle balayeuse à vidage automatique au spoga+gafa 2024

COLOGNE, Allemagne, 14 juin 2024 /PRNewswire/ -- MAMMOTION , un innovateur de premier plan en matière de solutions robotisées d'entretien des pelouses, a lancé sa très attendue tondeuse robotisée de la série YUKA en Europe. La nouvelle tondeuse à gazon à vidage automatique sera présentée lors du prochain salon spoga+gafa à Cologne, en Allemagne, du 16 au 18 juin (stand E058, hall 6), où les participants découvriront par eux-mêmes ses caractéristiques et ses capacités avancées.

MAMMOTION's YUKA Series Robotic Lawn Mower Brings Refined Lawn Art and Leisure to Europe

La série YUKA combine la technologie de navigation à vision 3D, la navigation par satellite RTK et l'évitement intelligent des obstacles pour assurer un entretien méticuleux de la pelouse en toute simplicité. Conçue pour les pelouses de petite et moyenne taille, la série YUKA élimine le besoin de fils périmétriques et assure un jardin sans encombrement en éliminant de manière autonome l'herbe coupée, les feuilles et les débris dans jusqu'à 100 points de vidange désignés par l'utilisateur. Les utilisateurs peuvent également sélectionner des styles personnalisés dans l'application MAMMOTION et utiliser les algorithmes d'IA de YUKA pour « imprimer » des motifs sur la pelouse pendant la tonte.

« Chez MAMMOTION, nous croyons que tout le monde devrait avoir la possibilité de profiter d'une belle pelouse parfaitement entretenue sans sacrifier son temps libre ou ses projets de week-end, a déclaré Jidong Wei, directeur général de MAMMOTION. La série YUKA témoigne de notre engagement à rendre l'entretien des pelouses simple et agréable. Grâce à sa technologie de pointe, à ses fonctionnalités intelligentes et à ses possibilités créatives, la série YUKA permet aux propriétaires de transformer leurs pelouses en œuvres d'art époustouflantes et vivantes. Nous sommes ravis d'apporter cette solution innovante sur le marché européen et nous sommes impatients d'aider davantage de personnes à découvrir les joies d'une pelouse impeccable, sans effort. »

La série YUKA peut gérer jusqu'à 20 zones de tonte différentes, permettant aux utilisateurs d'établir des canaux sur plusieurs zones, même à travers des passages étroits entre les maisons. Ses deux plateaux de coupe s'étendent sur 320 mm, avec une hauteur de coupe réglable dans l'application de 20 à 90 mm pour assurer des performances optimales, une tonte ininterrompue et un aspect moquette — même en cas d'herbe haute, épaisse et humide.

YUKA 1500 est désormais officiellement disponible à l'achat sur Amazon Allemagne , Amazon France et la boutique Mammotion UE . YUKA (sans balayeuse) coûte 1 499 €, tandis que YUKA avec le kit de balayeuse coûte 1 899 €, et comprend une balayeuse et une batterie supplémentaire de 4,5 Ah.

La série YUKA comprend deux modèles. Le modèle YUKA 2000 sera disponible en Europe à partir de juillet.



YUKA 1500 YUKA 2000 Surface de tonte maximale 1 500 ㎡ 2 000 ㎡ Gestion multizone maximale 10 20 Surface de tonte par heure 350 ㎡/h 350 ㎡/h Hauteur de coupe 20-90 mm 20-90 mm Largeur de coupe 320 mm 320 mm Inclinaison maximale sans balayeuse 45 % (24°) 45 % (24°)

Pour en savoir plus sur la tondeuse robotisée de la série YUKA, consultez le site https://mammotion.com/pages/yuka ou rendez-vous sur le stand de Mammotion au spoga+gafa 2024 .

À propos de MAMMOTION

MAMMOTION se consacre à la culture d'un mode de vie extérieur intelligent et de haute qualité, respectueux de l'environnement, grâce à des solutions robotiques innovantes. Notre mission consiste à révolutionner les robots de tonte pour les professionnels et les particuliers, ouvrant la voie à une expérience extérieure plus durable et plus efficace.