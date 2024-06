MAMMOTION YUKA-Serie kommt nach Europa: Mähroboter mit ausgeklügelter Rasenpflegetechnik - für einen schönen Rasen und mehr Freizeit

MAMMOTION zeigt neue selbstentleerende Mähkehrmaschine auf der spoga+gafa 2024

KÖLN, Deutschland, 17. Juni 2024 /PRNewswire/ -- MAMMOTION, ein führender Innovator von Roboter-Rasenpflegelösungen, hat seinen mit Spannung erwarteten Mährobotern YUKA Serie in Europa eingeführt. Die neue selbstentleerende Mähkehrmaschine wird auf der kommenden spoga+gafa vom 16. bis 18. Juni in Köln vorgestellt (Stand E058, Halle 6), wo die Besucher die fortschrittlichen Funktionen und Möglichkeiten aus erster Hand erleben können.

MAMMOTION's YUKA Series Robotic Lawn Mower Brings Refined Lawn Art and Leisure to Europe

Die YUKA-Serie kombiniert 3D-Vision-Positionierungstechnologie, RTK-Satellitennavigation und intelligente Hindernisvermeidung, um sorgfältige Rasenpflege mit Leichtigkeit zu gewährleisten. Die für kleine bis mittelgroße Rasenflächen konzipierte YUKA-Serie macht die Notwendigkeit von Begrenzungsdrähten überflüssig und sorgt für einen übersichtlichen Garten, indem sie Grasschnitt, Laub und Abfälle an bis zu 100 vom Benutzer festgelegten Stellen selbsttätig entsorgt. Nutzer können in der MAMMOTION-App auch individuelle Designs auswählen und die KI-Algorithmen von YUKA beim Mähen Muster in den Rasen „drucken" lassen.

„Wir von MAMMOTION sind überzeugt, dass jeder einen schönen, perfekt gepflegten Rasen haben kann, ohne seine Freizeit oder Wochenendpläne zu opfern", sagte Jidong Wei, Geschäftsführer von MAMMOTION. „Die YUKA-Serie ist ein Beweis für unser Engagement, Rasenpflege mühelos und angenehm zu gestalten. Mit ihrer fortschrittlichen Technologie, den intelligenten Funktionen und den kreativen Möglichkeiten ermöglicht die YUKA-Serie den Hausbesitzern, ihren Rasen in atemberaubende, lebendige Kunstwerke zu verwandeln. Wir sind begeistert, diese innovative Lösung auf den europäischen Markt zu bringen, und freuen uns darauf, noch mehr Menschen dabei zu helfen, die Freude an einem makellosen Rasen zu entdecken, ohne dass es schwerfällt."

Die YUKA Serie kann bis zu 20 verschiedene Mähbereiche verwalten und ermöglicht es dem Benutzer, Kanäle über mehrere Zonen hinweg zu erstellen, sogar durch enge Durchgänge zwischen Häusern. Seine doppelten Schneidplatten mit einer Breite von 320 mm und einer per App einstellbaren Schnitthöhe von 20–90 mm sorgen für optimale Leistung, ununterbrochenes Mähen und ein teppichähnliches Aussehen – selbst bei hohem, dichtem und nassem Gras.

Der YUKA 1500 ist ab sofort offiziell über Amazon Deutschland, Amazon Frankreich und Mammotion EU store erhältlich. Der YUKA ohne Kehrmaschine kostet 1.499 Euro, während der YUKA mit Kehrmaschine 1.899 Euro kostet. Dieser enthält eine Kehrmaschine sowie einen zusätzlichen 4,5-Ah-Akku.

Die YUKA-Serie umfasst zwei Modelle. Der YUKA 2000 wird ab Juli in Europa erhältlich sein.



YUKA 1500 YUKA 2000 Max. Mähfläche 1,500 ㎡ 2,000 ㎡ Max. Multi-Zonen-Management 10 20 Mähfläche pro Stunde 350 ㎡/h 350 ㎡/h Schnitthöhe 20–90 mm 20–90 mm Schnittbreite 320 mm 320 mm Max. Neigung ohne Kehrmaschine 45 % (24°) 45 % (24°)

Weitere Informationen zu den Mährobotern der YUKA-Serie finden Sie unter https://mammotion.com/pages/yuka oder besuchen Sie den Stand von Mammotion auf der spoga+gafa 2024.

Informationen zu MAMMOTION

MAMMOTION hat sich zum Ziel gesetzt, durch innovative Roboterlösungen einen intelligenten und hochwertigen umweltfreundlichen Outdoor-Lifestyle zu pflegen. Unsere Mission beginnt mit der Revolutionierung von Mährobotern für Fachleute und Verbraucher und ebnet den Weg für ein nachhaltigeres und effizienteres Outdoor-Erlebnis.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2438837/YUKA.jpg