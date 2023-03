La Universidad Northeastern Illinois ofrece una beca NEIU For You Scholarship 2.0

CHICAGO, 17 de marzo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La educación universitaria alguna vez pareció ser inalcanzable debido al alto costo para demasiadas personas, pero en la Universidad Northeastern Illinois, el alguna vez elusivo título universitario ahora está muy al alcance, gracias al programa de becas NEIU for You Scholarship.

En la primavera de 2021, para aumentar las postulaciones, las admisiones y los esfuerzos de reclutamiento, nuestra universidad propuso una iniciativa de becas que cubre la matrícula y las tarifas obligatorias por un año para los estudiantes que ingresan a primer año de programas de pregrado de tiempo completo. El programa NEIU for You registró 330 nuevos estudiantes en el semestre de otoño de 2021 y ha mostrado signos incipientes de éxito con un aumento de casi el 55 % en la inscripción de estudiantes que se matriculan por primera vez en programas de pregrado a tiempo completo.

"Como universidad dedicada a servir a aquellos que comúnmente son desatendidos, tenemos la responsabilidad de garantizar que cada estudiante que desee un título universitario tenga la oportunidad de obtenerlo. Como universidad dedicada a brindar acceso a todos los estudiantes, incluidos los desatendidos, tenemos la responsabilidad de garantizar que cada estudiante que desee un título universitario tenga la oportunidad de obtenerlo. La oportunidad que ofrecen las becas NEIU for You se alinea con nuestra misión universitaria como institución designada al servicio de hispanos y con la del plan estratégico de la Junta de Educación Superior de Illinois, A Thriving Illinois" (un Illinois próspero), señaló Gloria J. Gibson.

Alentada por este progreso, la iniciativa se amplió para ofrecer matrícula durante los primeros cuatro años de un programa de licenciatura. Esta nueva iniciativa 2.0 ha sido dirigida por Manish Kumar, vicepresidente de Finanzas y Administración de NEIU.

"La universidad debería ser accesible para todos, pero las barreras financieras a menudo impiden que los estudiantes cursen estudios superiores", afirmó Kumar. "No solo queremos que los estudiantes se matriculen; queremos que obtengan su título y sean ciudadanos activos en sus comunidades".

Con NEIU for You 2.0, se cubrirán cuatro años consecutivos de matrícula para estudiantes elegibles que se matriculen por primera vez en primer año de programas a tiempo completo o para estudiantes transferidos que ingresen en una clase de tres créditos por hora.

"La universidad está comprometida con nuestra inversión en los líderes del mañana, y esta beca contribuye en gran medida a abrir la puerta a NEIU para aquellos que de otra manera no podrían asistir sin sufrir grandes dificultades personales y financieras", sostuvo Kumar.

"Con mi matrícula cubierta por la beca NEIU For You, me enfoco en obtener buenas calificaciones, no en trabajar a tiempo completo para pagar la deuda estudiantil. Para mí, el éxito es tener libertad financiera. La Universidad Northeastern me brinda todos los recursos que necesito para tener éxito en la universidad y en el futuro", comentó Ashely Garcia, estudiante y becaria de NEIU for You.

Si desea conocer los criterios para ganar una beca NEIU for You y otras oportunidades de becas, visite https://www.neiu.edu/financial-aid/scholarship-opportunities.

ACERCA DE LA UNIVERSIDAD NORTHEASTERN ILLINOIS

La Universidad Northeastern Illinois ofrece más de 40 programas de pregrado y certificado, así como más de 50 programas de posgrado, certificados, licencia y acreditación. El campus principal se extiende por 67 acres en una atractiva zona residencial en el noroeste de Chicago. La universidad tiene sedes adicionales en el área metropolitana, incluido el Jacob H. Carruthers Center for Inner City Studies, El Centro y el University Center of Lake County.

