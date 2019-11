La Universidad Stetson le otorga al CEO de Premium Blend el Premio al Exalumno Distinguido de 2019

MIAMI, 25 de noviembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El sábado 9 de noviembre, Gino Santos, fundador y CEO de Premium Blend, recibió el Premio al Exalumno Distinguido de 2019 de parte de su alma mater, la Universidad Stetson (Stetson University) de DeLand, Florida. Santos obtuvo el reconocimiento por su exitosa trayectoria y positivo impacto en la sociedad y la universidad.

Gino ha formado parte crucial del crecimiento de la institución, pues ha brindado apoyo financiero no solamente a la universidad, sino también a estudiantes actuales y futuros que desean cursar sus estudios en Stetson, pero que no cuentan con los recursos financieros para cubrir todos sus gastos educacionales. Santos fundó la "Beca musical Orestes Santos", que se otorga a estudiantes hispanos que residan en los condados de Miami-Dade o Broward, que sean aceptados por la institución y que se matriculen en la especialidad de Música. La beca sirve de complemento para cubrir todos los gastos educacionales que el estudiante pueda tener y que no estén cubiertos por otras subvenciones financieras.

"La beca lleva el nombre de mi padre, Orestes Santos, un famoso músico y compositor cubano. Mi padre era un hombre para quien la música y el arte eran una forma de vida, no de ganarse la vida. Esta beca es para rendirle homenaje a él, su trayectoria y sus valores. Asimismo, también es un aporte a nuestra herencia hispana y una inversión en todos los futuros artistas musicales hispanos que tenemos en el sur de la Florida", declaró Gino.

"Es un honor tan grande recibir el Premio al Exalumno Distinguido como reconocimiento por mi trayectoria empresarial e involucramiento en la comunidad. Este año siete estudiantes pueden asistir a Stetson por nuestra beca, y saber que los estoy ayudando a alcanzar sus objetivos y sueños me hace sentir muy orgulloso de lo que estamos haciendo en Premium Blend", expresó Santos.

Para Gino, es necesario incrementar la inversión en las artes, y garantizar que los estudiantes que deseen estudiar una especialidad en Música, Teatro y otras manifestaciones artísticas, tengan el mismo apoyo y las mismas oportunidades que los que tienen como objetivo un título en los campos de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (CTIM). Como exitoso empresario, Santos admite la responsabilidad que tiene con las futuras generaciones y la comunidad.

Premium Blend, Inc. es una empresa que lleva 30 años en el negocio de los licores de baja graduación y tiene sede en Miami, FL. Premium Blend posibilita que los locales que solamente cuentan con licencia para vender vino puedan servir cocteles legalmente. Además de haber obtenido una licenciatura en Sicología en Stetson, Santos posee una maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Miami y una maestría en Emprendimiento de MIT.

FUENTE Premium Blend

