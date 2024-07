La valeur du marché des dispositifs médicaux en Chine atteint 179 milliards de dollars, le 90e CMEF à Shenzhen mettra en vedette une pléthore de produits technologiques

SHENZHEN, Chine, le 18 juillet 2024 /PRNewswire/-- La 90e Foire internationale de l'équipement médical de Chine (CMEF) se tiendra à Shenzhen du 12 au 15 octobre 2024. Avec une participation attendue de plus de 200 000 visiteurs provenant de plus de 150 pays, l'exposition se veut une vitrine mondiale de la technologie de pointe. Plus de 4 000 entreprises exposeront leurs dernières avancées en matière d'équipement médical. Le marché des dispositifs médicaux en Chine a connu une croissance remarquable, atteignant une capitalisation boursière de 1,27 trillion de yuans (179 milliards de dollars) en 2023, selon le China Daily.

CMEF

Depuis plus de 40 ans, le CMEF reste fidèle à sa mission de créer une plateforme mondiale pour les échanges internationaux, le commerce transfrontalier et les collaborations diverses. Avec 10 halls d'exposition, le CMEF présentera les derniers produits et technologies de l'ensemble de l'industrie. Notamment, la Chine a réalisé des avancées technologiques remarquables pour répondre aux exigences évolutives des soins de santé.

Les dispositifs médicaux portables contribuent à l'efficacité des premiers secours

Selon le Forum économique mondial, la crise climatique pourrait entraîner une augmentation alarmante de 14,5 millions de décès d'ici 2050. La multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes a sensibilisé le public à l'importance des premiers secours. Les entreprises chinoises ont développé des dispositifs médicaux plus pratiques pour aider aux opérations de sauvetage sur place. Par exemple, un système de radiographie numérique (DR) spécifique aux urgences portables ne pèse que 23 kilogrammes, dispose d'une alimentation interne et permet l'imagerie et le diagnostic par rayons X.

Les avancées de la technologie robotique améliorent encore la précision médicale

Avec le développement continu de la technologie intelligente, la robotique a pénétré le domaine des soins de santé. En Chine, un robot chirurgical endoscopique a été utilisé avec succès dans plus de 20 hôpitaux, assistant dans plus de 300 interventions chirurgicales. Ce produit dispose d'un système de vision haute définition 3D, d'un bras mécanique flexible à degrés de liberté multiples et d'une conception de préhension révolutionnaire. Le robot chirurgical a fait l'objet de formations cliniques et d'études pilotes dans des dizaines d'hôpitaux, avec un taux de réussite de 100 % pour plus de 60 interventions à distance.

L'intégration de l'Internet des objets (IoT) améliore l'expérience des patients

L'IoT a le potentiel d'améliorer considérablement l'efficacité des services médicaux et l'expérience des patients. Une solution informatique avancée pour l'imagerie médicale connecte sans couture plusieurs modalités d'imagerie et institutions médicales. Une mise en œuvre notable de cette solution peut être observée dans la collaboration entre l'Hôpital du Peuple de Baoan à Shenzhen et l'Hôpital du Peuple de Zayu, situé à la frontière sud-ouest de la Chine. Surmontant une distance de 3 000 kilomètres, elle élimine le besoin pour les résidents éloignés de se déplacer pour des consultations médicales, leur fournissant un accès à des soins de premier ordre.

Cette année, le CMEF a lancé la WeTalk Global Stage pour stimuler les affaires mondiales. Un événement après l'exposition organisée par le Consulat général d'Italie sur l'écosystème médical italien a attiré près d'une centaine de participants. L'initiative se poursuivra lors du 90e CMEF.

Le marché chinois est devenu l'un des plus prometteurs de l'industrie mondiale des dispositifs médicaux. En tant que porte d'entrée pour les entreprises entrant sur le marché chinois, le CMEF se concentre sur les échanges technologiques et commerciaux, accélérant ainsi le développement de l'industrie.

