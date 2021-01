La Valley H2 Enapter est sélectionnée dans le cadre de la « Mission Innovation Hydrogen »

Parmi les "projets H2 les plus avancés au monde" figure un projet développé par l'une des entreprises européennes d'hydrogène vert qui connait la croissance la plus rapide – la maison Phi Suea d'Enapter à Chiang Mai, en Thaïlande. Cette résidence de plusieurs maisons est devenue en 2015 le premier développement autonome au monde entièrement alimenté par un système d'énergie propre basé sur le stockage de l'hydrogène, ce qui en fait l'une des « Hydrogen Valleys » pleinement opérationnelles présentées sur la plateforme aux côtés des « Hydrogen Valleys » en développement.

L'initiative "Mission Innovation" a été lancée lors de la COP21 à Paris en 2015 pour redynamiser et accélérer l'innovation mondiale en matière d'énergie propre. Le lancement de la plateforme d'aujourd'hui donne le coup d'envoi de l'un des huit défis de l'innovation, mené par les co-chefs de file pour l'hydrogène renouvelable et propre, l'Australie, l'Allemagne et l'UE.

"La réalisation de l'énorme potentiel de l'hydrogène vert dans la transition vers une énergie propre nécessite des efforts accélérés dans tous les secteurs de la société. Les nombreux projets phares présentés sur la plateforme « Mission Innovation Hydrogen Valley » peuvent contribuer à jeter des ponts entre les technologies de pointe et le déploiement de systèmes d'hydrogène vert à l'échelle".

– Patrick Child (Directeur général adjoint pour la recherche et l'innovation, président du comité directeur de MI)

La maison Phi Suea, la seule « Hydrogen Valley » présentée en Asie du Sud-Est, est un complexe de plusieurs bâtiments fonctionnant uniquement à l'énergie solaire, avec un système hybride de stockage de l'hydrogène et des piles à combustible. Le projet a été développé par Sebastian-Justus Schmidt, le co-fondateur allemand du producteur d'électrolyseurs Enapter, afin de présenter la faisabilité technique combinée de l'énergie solaire et de l'hydrogène. Il utilise les d'électrolyseurs d'Enapter pour créer de l'hydrogène vert à partir de l'eau et de l'électricité.

Enapter est le seul fabricant mondial d'électrolyseurs à Membrane Échangeuse d'Anions (AEM), et ses générateurs d'hydrogène modulaires à haut rendement sont utilisés dans plus de 30 pays. La société a choisi Saerbeck, en Allemagne, pour sa première installation de production de masse, dont la construction devrait commencer au début de cette année et se terminer en 2022, avec une capacité de production annuelle de plus de 100 000 modules d'électrolyseurs.

"La Phi Suea House a été un excellent terrain d'essai pour le développement d'un tel système d'hydrogène, une première mondiale, qui a donné à Enapter une chance précoce de prouver le succès de nos électrolyseurs AEM. C'est pourquoi nous sommes ravis qu'elle ait été sélectionnée pour la plateforme Mission Innovation, rejoignant ainsi d'autres entreprises pour inspirer un déploiement plus rapide de l'hydrogène vert et, avec lui, la réduction des coûts nécessaire pour remplacer les combustibles fossiles au niveau mondial".

– Sebastian-Justus Schmidt, Co-fondateur et président d'Enapter.

À propos d'Enapter

Enapter est une entreprise primée qui fabrique des générateurs d'hydrogène modulaires très efficaces basés sur la technologie d'électrolyse à Membrane Échangeuse d'Anions (AEM). Sa technologie de base, protégée par un brevet, a fait ses preuves depuis 10 ans et permet de créer des électrolyseurs uniques, peu coûteux et compacts. Ils sont utilisés dans plus de 30 pays, dans des secteurs tels que l'énergie, la mobilité, les télécommunications, le chauffage et bien d'autres encore. Enapter possède des bureaux en Italie, en Allemagne, en Thaïlande et en Russie.

