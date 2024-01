La viande végétale TiNDLE arrive en Suisse dans les supermarchés Coop

L'innovation végétale rencontre l'excellence Suisse pour une offre culinaire durable et savoureuse. À temps pour le défi annuel Veganuary, la marque lance ses produits à base de poulet végan en Suisse.

BÂLE, Suisse, 9 janvier 2024 /PRNewswire/ -- TiNDLE Foods annonce le lancement en Suisse dès janvier de TiNDLE Chicken, exclusivement dans 440 supermarchés Coop à travers le pays. C'est la première fois que TiNDLE est disponible en Suisse. La célèbre marque de viande et produits laitiers végétaux propose certains de ses produits les plus appréciées, tels que les TiNDLE Burgers, les Crispy Fillets, les Nuggets et les Wings. Ces articles sont en vente dans les magasins Coop et via le site de vente en ligne.

Bien connu en Suisse pour ses produits de haute qualité et l'excellence de ses points de vente, le groupe Coop exploite la plus grande chaîne de supermarchés du pays. Le groupe s'est engagé à atteindre des objectifs de développement durable - dévoilant un plan stratégique construit "pour l'homme, les animaux et la nature", et qui comprend des moyens concrets de réduire son empreinte environnementale d'ici 2026. Ce plan inclut un pilier sur les "assortiments durables", mettant en avant des produits respectueux de l'environnement, tant dans leurs magasins de détail que sur leurs services en ligne.

Coop a publié son propre rapport sur la demande de viande végétale, révélant qu'en 2023, 63% des résidents Suisses réduisaient activement leur consommation d'origine animale et que la croissance des substituts a atteint 350% par rapport à la dernière enquête menée en 2019 . Le lancement de TiNDLE Chicken chez Coop coïncide avec Veganuary, le défi annuel visant à encourager les consommateurs à adopter une alimentation à base de plantes pour le mois de janvier, ciblant principalement les non-végans et les flexitariens désireux d'adopter des habitudes de consommation durable.

"Le lancement de TiNDLE sur le marché Suisse est une étape importante pour nous. Le pays est un leader mondial en matière de développement durable et de préservation de l'environnement avec des objectifs ambitieux de réduction des émissions de carbone à long terme. Nous souhaitons y apporter une contribution simple", exprime Marc Sohier, senior vice-président du développement commercial, TiNDLE Foods.

"Nous surveillons continuellement le marché et les tendances, ainsi que les derniers développements de produits à base de viande végétale. Les produits de chez TiNDLE sont innovants et répondent également aux attentes des consommateurs. Ils sont l'ajout parfait à notre gamme de produits végans", déclare Martin Stutz, responsable des achats de produits végans et végétariens, Coop.

La gamme de produits TiNDLE a été développée en collaboration avec l'équipe de recherche et développement de l'entreprise, et des Chefs en Europe, en Asie et aux États-Unis, afin d'apporter une expérience culinaire de qualité professionnelle dans les cuisines domestiques. Disponible aujourd'hui à l'international dans les restaurants, la gamme TiNDLE Chicken a trouvé ses adeptes parmi les consommateurs particuliers à la recherche du plaisir du goût. Fabriqués avec des ingrédients simples et non-OGM, les produits sont riches en protéines et une source de fibres, avec 17g de protéines et 8g de fibres dans chaque portion de 100g de TiNDLE Chicken.

La gamme de produits, dans les magasins Coop et sur leur site de vente en ligne, comprend :

TiNDLE Burgers : De tendres et croustillantes galettes de poulet panées pouvant être préparées en un délicieux repas en moins de cinq minutes, parfaites pour vos créations préférées de burgers ou pour un poulet à la milanaise.

: De tendres et croustillantes galettes de poulet panées pouvant être préparées en un délicieux repas en moins de cinq minutes, parfaites pour vos créations préférées de burgers ou pour un poulet à la milanaise. TiNDLE Crispy Fillets : Faciles à préparer et parfaits pour de gourmands wraps ou tacos, ces filets croustillants peuvent aussi agrémenter vos apéritifs, accompagnés de vos sauces préférées.

: Faciles à préparer et parfaits pour de gourmands wraps ou tacos, ces filets croustillants peuvent aussi agrémenter vos apéritifs, accompagnés de vos sauces préférées. TiNDLE Nuggets : Idéales pour un snack ou un dîner rapide, ces nuggets feront le bonheur des petits et des grands ! Riches en protéines végétales et au goût délicieux, elles rendent les repas aussi nutritifs qu'excitants.

: Idéales pour un snack ou un dîner rapide, ces nuggets feront le bonheur des petits et des grands ! Riches en protéines végétales et au goût délicieux, elles rendent les repas aussi nutritifs qu'excitants. TiNDLE Wings : L'alternative idéale pour les fins gourmets. Nos ailes de poulet offrent une expérience culinaire unique, mariant texture croustillante et goût riche en épices. Idéales pour les soirées entre amis ou un repas familial, elles promettent de ravir les papilles de tous !

"Nous attendons avec impatience les retours des consommateurs Suisses sur TiNDLE Chicken, en particulier pendant le mois de Veganuary. Notre objectif est de démontrer que choisir une option plus durable pour l'environnement n'implique aucun sacrifice en termes de qualité et de plaisir", ajoute Borna Bayat, Chief Marketing Officer, TiNDLE Foods.

Ce lancement fait suite au succès du l'introduction de TiNDLE Chicken dans les supermarchés début 2023, débutant par le groupe EDEKA en Allemagne, Morrisons et Whole Foods Market au Royaume-Uni, Giant Eagle et d'autres distributeurs régionaux aux États-Unis. TiNDLE, depuis, a élargi la distribution de sa gamme phare, TiNDLE Chicken, atteignant des milliers de points de distribution et de restaurants à travers le monde.

À propos de TiNDLE Foods

Créée en 2020, TiNDLE Foods est une startup innovante spécialisée dans le développement et la commercialisation d'alternatives végétales à la viande et aux produits laitiers. Portée par une équipe d'experts avec une expérience approfondie dans l'industrie, le développement de marques internationales et l'expansion de réseaux de distribution, TiNDLE Foods s'engage à redéfinir l'alimentation moderne. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tindle.com .

