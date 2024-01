TiNDLE Chicken maakt zijn debuut in Zwitserland bij supermarktketen Coop

Op tijd voor de jaarlijkse Veganuary-challenge introduceert het wereldwijde voedingsmerk zijn populaire plantaardige kipproducten in Zwitserland.

BASEL, Zwitserland, 9 jan 2024 /PRNewswire/ -- TiNDLE Foods maakt deze maand het debuut bekend van TiNDLE Chicken in Zwitserland, exclusief verkrijgbaar bij 440 Coop-supermarkten in het hele land. TiNDLE Chicken wordt voor het eerst in Zwitserland verkocht, waar het populaire plantaardige merk een aantal van zijn meest gewilde producten aanbiedt in Coop-winkels en via het online bezorgplatform, waaronder TiNDLE Burgers, Crispy Fillets, Nuggets en Wings.

De Coop Group staat in Zwitserland bekend om zijn lange geschiedenis van kwaliteitsproducten en eersteklas winkelervaringen en heeft de grootste supermarktketens van het land. De groep zet zich ook in voor duurzaamheidsdoelen op de lange termijn en presenteerde een holistisch duurzaamheidsplan voor mensen, dieren en de natuur" met uitvoerbare acties om tegen 2026 zijn ecologische voetafdruk verkleind te hebben. Dit plan bestaat onder meer uit "assortimenten duurzame producten" die om milieuvriendelijke producten vragen als onderdeel van zijn ruime aanbod van voedingsmiddelen via zijn winkels en online diensten.

Coop heeft zelf ook een rapport gepubliceerd waarin de vraag naar plantaardig voedsel beschreven staat en waaruit blijkt dat in 2023 63% van de mensen in Zwitserland actief minder vlees eten en dat de groei voor vleesvervangers met 350% is toegenomen ten opzichte van het vorige onderzoek in 2019. De lancering van TiNDLE Chicken bij Coop komt op tijd voor Veganuary, de jaarlijkse uitdaging om mensen te stimuleren om in januari plantaardig te gaan eten - grotendeels gericht op niet-veganisten en flexitariërs die zich duurzame eetgewoonten eigen willen maken.

"De introductie van TiNDLE op de Zwitserse markt is een belangrijke stap voor ons, aangezien het land wereldwijd toonaangevend is op het gebied van duurzaamheid en milieubeleid - met langetermijndoelstellingen om de uitstoot van CO 2 te verminderen", aldus Marc Sohier, Senior Vice President Business Development bij TiNDLE Foods.

"We houden de markt met de nieuwste trends en plantaardige producten die worden ontwikkeld voortdurend in de gaten. De kipproducten van TiNDLE zijn niet alleen innovatief, maar sluiten ook aan bij wat consumenten zoeken en vormen de ideale aanvulling op ons assortiment veganistische producten," aldus Martin Stutz, Product Purchasing Manager voor veganistische en vegetarische alternatieven bij Coop.

Het assortiment plantaardige producten van TiNDLE is ontwikkeld in samenwerking met het R&D-team van wereldklasse en deskundige chef-koks in Europa, Azië en in de Verenigde Staten om in de keukens van mensen thuis een culinaire ervaring van restaurantkwaliteit te brengen. Net zoals tegenwoordig overal in restaurants te vinden is, hebben de voor de supermarkt geschikte TiNDLE Chicken-producten een kenmerkende en verrukkelijke smaak en zijn ze gemaakt met eenvoudige ingrediënten die niet genetisch gemodificeerd zijn. Bovendien zijn ze een goede bron van eiwitten en vezels met in elke 100 g TiNDLE Chicken alleen al 17 g eiwitten en 8 g vezels.

Het productassortiment dat bij Coop in de winkels en online verkrijgbaar is, bestaat uit:

TiNDLE Burgers : Sappige en malse gepaneerde kiplapjes die in minder dan vijf minuten kunnen worden omgetoverd tot een indrukwekkende maaltijd, perfect voor je favoriete hamburgercombinaties of als basis voor kip Parmezaan of kip Milanese

TiNDLE Crispy Fillets : De eenvoudig en snel te bereiden krokante filets zitten boordevol kipsmaak. Ze zijn het lekkerst als ze zo geserveerd worden met een favoriete dipsaus of als perfecte vulling van wraps of taco's.

TiNDLE Nuggets : Handige, hapklare nuggets die op zichzelf al heerlijk zijn of die een veelzijdige en aanpasbare basis kunnen vormen voor gerechten in alle keukens en toepassingen, waaronder pasta's, burrito's of curry's.

TiNDLE Wings : Deze plantaardige versie, die dezelfde ervaring biedt als de geliefde kippenvleugels, is op zichzelf al heerlijk knapperig of in combinatie met een vleugelsaus naar keuze voor een hartige maaltijd.

"We kijken reikhalzend uit naar wat Zwitserse consumenten van onze TiNDLE Chicken vinden, vooral tijdens de maand veganuari. Het is ons doel om aan te tonen dat de keuze voor een duurzamere optie niet ten koste gaat van de kwaliteit en de smaak", voegt Borna Bayat, Chief Marketing Officer bij TiNDLE Foods, toe.

De lancering volgt op het succes van het debuut van TiNDLE Chicken in winkels in 2023, dat begon met de EDEKA Group in Duitsland, Morrisons in het Verenigd Koninkrijk en Giant Eagle en geselecteerde regionale retailers in de VS. Sindsdien heeft de startup de distributie van zijn belangrijkste product, TiNDLE Chicken, opgevoerd naar duizenden distributiepunten en restaurants in heel Europa.

Ga voor meer informatie over TiNDLE Chicken en waar het in Zwitserland verkrijgbaar is naar www.tindle.com of volg het op Instagram.

Over TiNDLE Foods

TiNDLE Foods is een foodtech startup die in 2020 is opgericht en die lekkere, innovatieve en duurzame plantaardige voedingsmerken ontwikkelt en op de markt brengt. TiNDLE Foods wordt ondersteund door een team met bewezen ervaring op het gebied van plantaardige voedingstechnologie, wereldwijde merkontwikkeling en opschaling van distributie. Meer informatie vindt u op www.tindle.com.

Volg TiNDLE Foods: Website | LinkedIn | Instagram | TikTok

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2313876/CH_TiNDLE_Launch_Image_Hi_Res.jpg