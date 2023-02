La ville chinoise de Cangzhou fait ses débuts sur le char principal du défilé du Nouvel An lunaire de New York

NEW YORK, 15 février 2023 /PRNewswire/ -- Le 25e défilé et festival du Nouvel An lunaire a eu lieu dimanche à Manhattan, à New York. Créé autour du thème « Incroyable Cangzhou, ville antique du Grand Canal », le char principal a offert une expérience culturelle chinoise entraînante et extraordinaire à New York, selon l'organisateur Better Chinatown USA.

Huang Ping, le consul général de la République populaire à New York, a prononcé un discours lors de l'événement, et souhaité au public une année du lapin heureuse et prospère.

The "Amazing Cangzhou, Ancient Canal City" theme float, with more than 10 meters of length, is the one and only float with a 3D modelling design in this year’s New York's Lunar New Year Parade and became the spotlight of the whole parade immediately.

New York, port maritime de l'Hudson, est le centre commercial et financier des États-Unis. Cangzhou, dans la province du Hebei au nord de la Chine, est célèbre pour le Grand Canal. « Alors que le char de Cangzhou rejoint le défilé, comme le Grand Canal millénaire rejoint l'Hudson, les cultures orientale et occidentale entonnent une mélodie très harmonieuse, et c'est merveilleux », a déclaré Steven Tin, président de Better Chinatown USA.

Sur le thème « Incroyable Cangzhou, ville antique du Grand Canal », le char de plus de 10 mètres de long est le seul et unique à arborer un décor en 3D dans ce défilé du Nouvel An lunaire de New York et il est immédiatement devenu la vedette de la parade tout entière.

Décoré de couleurs vives, sa couleur principale est un « rouge Chine » doré et rayonnant. Le corps principal du char est un navire solide et plein d'entrain représentant les avantages naturels et l'esprit pionnier de Cangzhou, la « perle du golfe de Bohai et la forteresse de Pékin ». Les vagues déferlantes sont la quintessence du Grand Canal, un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et le plus long canal ou rivière artificielle au monde. Le Grand Canal fournit à Cangzhou des ressources naturelles et une richesse spirituelle depuis plus de 1 500 ans.

Le char affiche un charme ancien sous le reflet des éléments orientaux traditionnels tels que les fleurs de prunier, les lanternes, les lingots d'or et les éventails pliants, représentant le bonheur, les retrouvailles, la richesse et la culture. Un lion de fer de Cangzhou se tient majestueusement à l'avant du char, symbolisant l'esprit de développement de Cangzhou. Un lapin blanc immaculé tenant une lanterne rouge se tient à l'arrière. Il déclare au monde entier : 2023 est l'année du lapin. Bienvenue à Cangzhou, en Chine.

Le défilé du Nouvel An lunaire a duré 2 heures, avec cette année plus de 20 chars, 60 véhicules, 30 000 participants et plus de 100 000 spectateurs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2002394/Cangzhou__1.jpg

SOURCE Better Chinatown USA