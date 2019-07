La viuda de Pablo Escobar rompe el silencio en Discovery en Español

Antes de convertirse en una figura emblemática del tráfico de cocaína, a los 24 años Pablo Escobar se casó en secreto con una adolescente de 15, a quien llamó cariñosamente Tata. Fue su gran amor y sus destinos quedaron ligados para siempre.

Veinticinco años después de la muerte de su marido, María rompe el silencio que mantuvo por respeto a todas las víctimas involucradas en la historia del narcotráfico. Ahora se enfrenta a un mundo dividido entre quienes la demonizan y la acusan de no haber detenido a su esposo antes de que él causara la muerte de tantas personas, y entre quienes sienten compasión por ella.

LA VIUDA DE ESCOBAR es un documental sobre una mujer que ahora quiere encontrar su voz, su vida, su identidad. Tata: ¿víctima de Pablo Escobar o cómplice?

El especial de dos horas también estará disponible en el app "Discovery en Español GO". Para más información, visita facebook.com/discoveryenespanol e Instagram @discoveryenespanol.

Acerca de Discovery en Español

Discovery en Español conecta a la audiencia hispana de Estados Unidos con las maravillas y posibilidades del mundo. A través de una programación única y de alta calidad, el canal ofrece fascinantes historias en los géneros de aventura, ingenio humano, historia natural, investigación y temas de actualidad. Creado por Discovery Inc, Discovery en Español está disponible en los paquetes hispanos de televisión paga en todo el país. El canal también llega a la audiencia a través del app "Discovery en Español GO", su producto de TV Everywhere (Android: http://bit.ly/2w6Spod, iOS: http://apple.co/2fiMNE3, Roku: https://bit.ly/2Js7LxZ y Fire TV: https://amzn.to/2JoGT1P). Para más información, síguenos en Facebook @discoveryenespanol e Instagram: @discoveryenespanol.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/931144/DCE_Post_FB_Viuda_Escobar_Lanzamiento.jpg

FUENTE Discovery en Español

SOURCE Discovery en Español