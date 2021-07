La webcam pour streaming AW651 HDR 2K d'AUSDOM reçoit le Red Dot Award et l'iF Product Design Award

Conçue pour les réunions en ligne, le streaming en direct, la prise de portraits et d'autres besoins de communication, l'AW651 devient rapidement un produit indispensable pour les utilisateurs, tant pendant qu'après la pandémie de COVID-19. Dotée d'un objectif grand-angle de cinq mégapixels, cette webcam compatible avec l'imagerie à grande gamme dynamique garantit une qualité vidéo complète dans des couleurs vives et offre aux utilisateurs la possibilité de régler le champ de vision entre 90 et 60 degrés. L'AW651 augmente l'efficacité du travail et facilite la vie, tout en soustrayant les gens aux contraintes de localisation et en leur donnant la liberté d'établir de solides liens interactifs n'importe où, n'importe quand.

« La mission d'AUSDOM est d'aider les gens à trouver de nouvelles possibilités et à créer une nouvelle valeur en cette période difficile. Nos ingénieurs ont conçu la webcam AW651 en fonction des besoins réels des utilisateurs du monde entier, afin de les aider à s'adapter à la nouvelle normalité du travail et de la vie à distance. Nous croyons que cette webcam aidera ceux qui souhaitent s'adapter et établir des liens de qualité tant avec de nouvelles personnes que de vieux amis, ce qui rendra leur vie virtuelle aussi agréable que la vraie vie », a déclaré David Wu, PDG d'AUSDOM.

L'AW651 est équipée d'une technologie à double résolution qui permet aux utilisateurs de basculer librement en HD 1080P jusqu'à 60 images par seconde et en HDR 2K jusqu'à 30 images par seconde, selon leurs besoins. Elle est également dotée d'un microphone omnidirectionnel intégré à double compteur qui capte les voix de toutes les directions et filtre le bruit de fond externe pour un son des plus limpides.

La flexibilité de la conception de la webcam AW651 lui permet de prendre en charge une grande variété de paramètres, que ce soit à la maison, au bureau ou sur la route. La webcam peut être fixée sur un écran de bureau ou un ordinateur portable, placée sur n'importe quelle surface plane, ou même utilisée avec des trépieds. Prête à l'emploi, l'AW651 fonctionne instantanément par connexion USB et est compatible avec les appareils PC, Mac, Chrome OSTM et Android de version 5.0 ou plus récente. La webcam comprend également une fonction physique « anti-voyeurisme » pour protéger la vie privée des utilisateurs.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.ausdom.com ou envoyer un e-mail à [email protected].

