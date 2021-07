Webcam para transmissão de vídeo AW651 HDR 2K da AUSDOM conquista prêmio Red Dot e prêmio iF de projeto de produto

Desenvolvida para reuniões on-line, transmissões ao vivo, coleta de retratos e outras necessidades de comunicação, a AW651 está se tornando rapidamente um produto indispensável para os usuários, tanto durante quanto após a pandemia da COVID-19. Com lente grande angular de 5 megapixels, essa webcam com recurso HDR garante um espectro completo de qualidade de vídeo em cores vivas e oferece aos usuários a opção de ajustar o campo de visão entre 90 graus e 60 graus. A AW651 torna a vida e o trabalho mais eficientes, ao mesmo tempo que poupa as pessoas das restrições de localização e lhes dá a liberdade de estabelecer conexões interativas profundas a qualquer hora e em qualquer lugar.

"A missão da AUSDOM é ajudar as pessoas a encontrar novas oportunidades e criar um novo valor durante esse período desafiador. Nossos engenheiros desenvolveram a AW651 com base nas necessidades reais de usuários do mundo todo, a fim de ajudá-los a se adaptar ao "novo normal" do trabalho remoto e da vida. Acreditamos que essa webcam ajudará aqueles que desejem se adaptar e estabelecer conexões de qualidade com pessoas novas e com velhos amigos, tornando, por sua vez, sua vida virtual tão boa quanto a vida real", disse David Wu, CEO da AUSDOM.

A AW651 conta com tecnologia de dupla resolução que permite aos usuários alternar livremente entre HD 1080P até 60FPS e HDR 2K até 30FPS, dependendo de suas necessidades. A câmera também vem com um microfone integrado de dois metros omnidirecional que capta vozes de todas as direções e filtra o ruído de fundo externo proporcionando um áudio cristalino.

Seja em casa, no escritório ou em qualquer lugar, a AW651 suporta diversas configurações com seu projeto flexível. A webcam pode ser presa em um monitor de mesa ou tela de laptop, colocada em qualquer superfície plana ou até mesmo utilizada com tripés. Com funcionalidade plug-and-play, a AW651 trabalha instantaneamente via conexão USB e é compatível com PC, Mac, Chrome OSTM e Android v5.0 ou superior. A webcam também conta com uma função física "anti-peep" ("anti-espiada") para proteger a privacidade do usuário.

Para mais informações, acesse www.ausdom.com ou entre em contato com [email protected].

