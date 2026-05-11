La Wings for Life World Run 2026 permet de collecter un montant record de 9,2 millions d'euros pour la recherche sur les lésions de la moelle épinière

346 527 participants dans 173 pays ont pris part à la 13e édition de la course mondiale de collecte de fonds.

SALZBURG, Autriche, 11 mai 2026 /PRNewswire/ -- Wings for Life World Run 2026 a recueilli dimanche un montant record de 9,2 millions d'euros pour la recherche sur les lésions de la moelle épinière, grâce à la participation de 346 527 personnes de 192 nationalités différentes dans 173 pays. La 13e édition a démarré simultanément à 11h00 UTC avec sept courses phares, 648 événements de course d'application et l'application de course mondiale Wings for Life. La totalité des frais d'inscription et des dons recueillis est directement reversée à la Fondation Wings for Life, dont la mission est de trouver un traitement pour les lésions de la moelle épinière.

Anita Gerhardter et Wolfgang Illek - Wings for Life World Run Participants - Course mondiale Wings for Life

Les lésions de la moelle épinière représentent jusqu'à 500 000 nouveaux cas chaque année dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé (2013) et Wei et al. (2025), et restent l'un des domaines de recherche médicale les plus sous-financés. Fondée en 2004 et basée à Salzbourg, en Autriche, Wings for Life a financé 344 projets de recherche évalués par des pairs dans le monde entier. La fondation soutient actuellement 72 projets actifs dans 15 pays, les décisions de financement étant prises par un conseil consultatif scientifique de renommée internationale et un groupe de 737 experts évaluateurs impliqués à ce jour.

Le Japonais Jo Fukuda a établi un nouveau record du monde masculin avec 78,95 km à Fukuoka, au Japon. Mikky Keetels, des Pays-Bas, a établi un nouveau record du monde féminin avec 62,24 km à Breda, aux Pays-Bas. Les participants ont parcouru 2 889 278,26 km dans le monde entier.

« Tout ce qui est collecté va directement à la cause, rien n'est gaspillé », a déclaré Christian Göritz, PhD, chercheur principal au Karolinska Institutet, à Stockholm, et chercheur financé par Wings for Life. « En tant que chercheur travaillant quotidiennement sur les lésions de la moelle épinière, le fait de voir un tel niveau de soutien est incroyablement puissant. Les lésions de la moelle épinière ne peuvent être résolues seules - ce qui rend cet événement si spécial, c'est que tout le monde peut y participer, quel que soit son niveau, et que chaque contribution compte vraiment ».

L'événement utilise un format « Catcher Car », avec une ligne d'arrivée mobile qui commence 30 minutes après le départ global et permet aux coureurs, aux marcheurs et aux utilisateurs de fauteuils roulants de participer à la même course.

Les lésions de la moelle épinière restent l'un des domaines de la recherche médicale les moins bien financés, ce qui rend le modèle de financement direct de Wings for Life particulièrement important pour faire progresser les nouvelles thérapies.

Télécharger les actifs SI/MI via Red Bull Content Pool : https://www.redbullcontentpool.com/wingsforlifeworldrun

Plus pour les médias > https://www.redbullcontentpool.com/international/CP-S-20750

Relations avec les médias : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2976367/Wings_for_Life_World_Run.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2976366/Wings_for_Life_World_Run.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2818025/5962120/Red_Bull_Logo.jpg