Wings for Life World Run 2026 recauda 9,2 millones de euros para la investigación de lesiones medulares

Wings for Life World Run 2026 recauda la cifra récord de 9,2 millones de euros para la investigación de lesiones medulares

346.527 participantes de 173 países participaron en la 13ª edición de la carrera benéfica mundial.

SALZBURGO, Austria, 12 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Wings for Life World Run 2026 recaudó la cifra récord de 9,2 millones de euros para la investigación de lesiones medulares el domingo, con la participación de 346.527 personas de 192 nacionalidades en 173 países. La 13ª edición comenzó simultáneamente a las 11:00 UTC con siete carreras emblemáticas, 648 eventos de carrera a través de la aplicación y la aplicación Wings for Life World Run. El 100 % de las inscripciones y donaciones recaudadas se destina directamente a la Wings for Life Foundation, cuya misión es encontrar una cura para las lesiones medulares.

Anita Gerhardter and Wolfgang Illek - Wings for Life World Run Participants - Wings for Life World Run

Según la Organización Mundial de la Salud (2013) y Wei et al. (2025), las lesiones de la médula espinal representan hasta 500.000 nuevos casos anuales en todo el mundo, y siguen siendo una de las áreas de investigación médica con menor financiación. Fundada en 2004 y con sede en Salzburgo, Austria, Wings for Life ha financiado 344 proyectos de investigación revisados por pares a nivel mundial. Actualmente, la fundación apoya 72 proyectos activos en 15 países, y las decisiones de financiación se basan en un Consejo Asesor Científico de renombre internacional y en la participación de 737 revisores expertos hasta la fecha.

Jo Fukuda de Japón estableció un nuevo récord mundial masculino con 78,95 km en Fukuoka, Japón. Mikky Keetels, de los Países Bajos, estableció un nuevo récord mundial femenino con 62,24 km en Breda, Países Bajos. Los participantes recorrieron un total combinado de 2.889.278,26 km en todo el mundo.

"Todo lo recaudado se destina directamente a la causa; nada se desperdicia", afirmó Christian Göritz, PhD, investigador principal del Instituto Karolinska de Estocolmo e investigador financiado por Wings for Life. "Como investigador que trabaja a diario en lesiones de la médula espinal, ver este nivel de apoyo es increíblemente gratificante. Las lesiones de la médula espinal no se pueden solucionar solos; lo que hace que este evento sea tan especial es que todos pueden participar, independientemente de su nivel, y cada contribución cuenta de verdad".

El evento utiliza un formato de coche de rescate, con una meta móvil que comienza 30 minutos después del inicio global y permite que corredores, caminantes y usuarios de sillas de ruedas compitan en la misma carrera.

Las lesiones de la médula espinal siguen siendo una de las áreas de investigación médica con menor financiación, lo que hace que el modelo de financiación directa de Wings for Life sea especialmente significativo para el avance de nuevas terapias.

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