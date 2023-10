LA WORLD BOWLING LEAGUE ANNONCE DES PROJETS AMBITIEUX POUR CE SPORT

Le jeu de quilles de dix est sur le point d'être réimaginé pour devenir une activité commerciale attrayante. Adi K Mishra, fondateur et directeur général de League Sports Co, explique pourquoi ce projet est vital pour l'avenir du sport dans son ensemble.

DUBAI, Émirats arabes unis, 6 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Un sport qui revendique plus de 150 millions de pratiquants réguliers dans le monde a un potentiel énorme.

Ajoutez-y un peu de célébrité, des sites de compétition époustouflants et une attention particulière à l'engagement numérique, et League Sports Co (LSC) a la recette pour transformer le passe-temps populaire qu'est le bowling à dix quilles en un géant mondial.

League Sports Co - sous son ancien nom, XTZ Esports Tech - a annoncé l'année dernière avoir conclu un accord d'une durée de 20 ans avec la Fédération internationale de bowling pour stimuler l'innovation, la croissance et l'investissement dans ce sport.

Il s'agira principalement du lancement en 2024 de la World Bowling League (WBL), qui visera à réinventer l'attrait du bowling à travers conception des calendriers WBL Pro Tour et WBL Global pour les fans et les concurrents, ainsi que les diffuseurs, les sponsors, les agences et les bookmakers.

Pour le fondateur et directeur général de LSC, Adi K Mishra, il s'agit d'une occasion unique d'introduire une structure unificatrice et attrayante dans un sport qui compte déjà des pratiquants professionnels, semi-professionnels et de la base passionnés.

La World Bowling League a pour objectif d'élargir la base existante et de conquérir un public de masse grâce à un Pro Tour et à un « produit ambitieux de premier ordre » qui repose sur l'innovation - des sites de compétition ambitieux à la conception des pistes, en passant par les boules et le système de détermination du score, explique Mishra. *« Chez League Sports Co, nous avons activement investi du temps et du capital au cours des 18 derniers mois pour introduire les changements et les mises à jour indispensables dans tous les aspects de ce sport », ajoute-t-il.

Le lancement de WBL Global marque la création de ce que Mishra décrit comme un « produit ambitieux que le bowling mérite », en élevant ce sport au rang de sport de masse. Avec l'entrée en lice d'équipes franchisées, des solutions technologiques de pointe seront intégrées, ainsi que des éléments stratégiques tels que l'inversion du score et les lancers restreints, ce qui contribuera à créer une base de supporters engagés.

Dans le cadre de la WBL, des discussions avancées sont en cours avec de grands noms pour qu'ils deviennent des investisseurs au niveau de la ligue ; quelques célébrités mondiales ont déjà marqué leur accord et d'autres seront bientôt annoncées.

La WBL Global proposera entre 12 et 15 événements par an dans des lieux emblématiques aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Arabie saoudite, à Dubaï, en Inde, à Singapour, en Corée du Sud et au Japon, entre autres, et espère étoffer ce calendrier d'ici trois à cinq ans. Il est prévu qu'entre 8 et 12 équipes franchisées s'affrontent au cours de la première saison, chacune d'entre elles disposant d'un groupe équilibré de quatre à six joueurs.

Il convient également de noter qu'au moins deux personnes dans chaque équipe de quatre personnes de la WBL seront des femmes, ce qui contribue à assurer l'égalité des sexes dans un sport qui ne tient pas compte de l'âge et qui est équilibré du point de vue du genre.

Cette vision globale a été élaborée pour soutenir ce sport dans son ensemble, ainsi que l'industrie au sens large, comme les sites, les marques et les fabricants, en renforçant l'engagement auprès des jeunes publics et en rendant le bowling plus durable.

En outre, les athlètes eux-mêmes bénéficieront d'incitations financières sans précédent dans le cadre de ce sport. La dotation collective des clubs de la WBL atteindra 3 à 5 millions de dollars la première année, et on espère qu'elle atteindra 10 millions de dollars la deuxième année, en fonction du développement du bowling.

Mishra et le LSC ne manquent pas d'ambition. « Dans cinq ans, je m'attends à ce que la WBL transforme le bowling en un produit attractif de premier plan pour les athlètes et les téléspectateurs », déclare-t-il. « Les athlètes s'affronteront pour remporter des prix importants, ce qui renforcera l'attrait commercial et le statut de ce sport. Sur le plan financier, je m'attends à ce que la ligue soit très rentable, grâce à un public mondial qui couvre plusieurs tranches d'âge et groupes démographiques. Le volet commercial sera solide, grâce aux parrainages, au merchandising et aux droits médiatiques, et nous avons entamé des discussions préliminaires avec des villes du monde entier. »

Il y a certainement quelque chose d'intéressant à raconter, non seulement en ce qui concerne l'intérêt mondial pour ce sport, mais aussi la manière dont la WBL investit dans l'avenir du bowling dans son ensemble.

« Nous observons une progression de la pratique [du bowling] sur des marchés clés comme l'Asie, le Moyen-Orient et les pays scandinaves, en plus d'une base déjà impressionnante en Amérique du Nord et du Sud », ajoute Mishra, soulignant une opportunité unique de croissance médiatique et commerciale qui peut assurer un avenir passionnant à ce sport. « Le bowling est accessible et bien connu, mais il a toujours été peu structuré et peu commercialisé même si le premier athlète à avoir obtenu un parrainage d'un million de dollars était Don Carter, une légende de ce sport. Avec l'introduction de la gamme de produits de la World Bowling League, nous avons l'intention de redonner au bowling son attrait commercial. »

