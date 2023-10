WORLD BOWLING LEAGUE (LIGA MUNDIAL DE BOLICHE) ANUNCIA PLANOS IMPRESSIONANTES PARA O ESPORTE

O boliche de dez pinos será reconfigurado como uma entidade comercial envolvente. Adi K Mishra, fundador e diretor executivo da League Sports Co., explica por que o projeto é vital para o futuro do esporte como um todo

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 6 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- Qualquer esporte que afirme ter mais de 150 milhões de participantes regulares pelo mundo todo tem enorme potencial.

Adicione uma pitada de carisma de celebridades, locais de competição deslumbrantes e foco no engajamento digital — a League Sports Co. (LSC) tem a receita para transformar o passatempo popular de jogar boliche de dez pinos em uma poderosa força global.

A League Sports Co. — sob seu nome anterior, XTZ Esports Tech — anunciou no ano passado que fez um acordo que terá vigência por até 20 anos com a Federação Internacional de Boliche para promover a inovação, o crescimento e o investimento no esporte.

Primeiramente, isso envolverá o lançamento, em 2024, da World Bowling League (WBL), que terá como objetivo redefinir o apelo do boliche por meio dos calendários do WBL Pro Tour e do WBL Global para fãs e competidores, bem como canais, patrocinadores, agências e casas de apostas.

Para Adi K Mishra, fundador e diretor executivo da LSC, essa é uma oportunidade imperdível de introduzir uma estrutura unificada e envolvente a um esporte que já se beneficiou de jogadores apaixonados locais, semi-profissionais e profissionais.

"A World Bowling League tem como objetivo expandir a base existente e conquistar um público maior por meio de eventos Pro Tour e de 'um produto ambicioso de primeira linha' que tenha a inovação em sua essência — desde os ambiciosos locais de competição até os projetos de pistas, bolas e pontuação", diz Mishra. "Na League Sports Co., nos últimos 18 meses, investimos ativamente em tempo e capital para trazer mudanças e atualizações tão necessárias em todos os aspectos do esporte", acrescentou.

O lançamento da WBL Global representa a criação de uma propriedade que Mishra descreve como um "produto ambicioso que o boliche merece", elevando o esporte a uma posição tradicional. Com times de franquia na competição, soluções tecnológicas de ponta serão integradas, juntamente com elementos estratégicos, como pontuação reversa e arremessos restritos, ajudando a construir uma base de fãs apaixonados.

Com a WBL, discussões em estágio avançado estão ocorrendo com nomes famosos em torno de investimento na liga, com contrato assinado por algumas celebridades globais conhecidas — que serão anunciadas em breve.

A WBL Global realizará de 12 a 15 eventos anuais em locais icônicos nos Estados Unidos, Reino Unido, Arábia Saudita, Dubai, Índia, Singapura, Coreia do Sul e Japão, entre outras nações, com esperança de expandir o calendário de três a cinco anos. Estima-se que entre 8 e 12 times de franquia competirão na primeira temporada, com cada um contando com uma equipe equilibrada em gênero com quatro a seis competidores.

Também é importante observar que, pelo menos duas pessoas em cada time de quatro pessoas da WBL serão mulheres, ajudando a destacar a igualdade no centro de um esporte que não discrimina idade e é equilibrado em termos de gênero.

A visão geral foi concebida para beneficiar o esporte como um todo, bem como a indústria em geral, como locais, marcas e fabricantes, fortalecendo o envolvimento com o público mais jovem e tornando o boliche mais sustentável.

Além disso, os próprios atletas se beneficiarão de incentivos financeiros sem precedentes dentro do esporte. O prêmio coletivo em dinheiro entre as propriedades da WBL chegará a US$ 3 a 5 Milhões no primeiro ano, com esperança de atingir US$ 10 Milhões no segundo ano, dependendo do crescimento.

Para Mishra e a LSC, não existe falta de ambição. "Em cinco anos, espero que a WBL transforme o boliche em um produto líder e ambicioso, tanto para os atletas quanto para os telespectadores", diz ele. "Os atletas competirão por prêmios em dinheiro significativos, elevando o apelo comercial e o status do esporte. Financeiramente, prevejo que a liga será altamente lucrativa, apoiada por um público global que abrange diversas faixas etárias e dados demográficos. O lado comercial será robusto, promovido por patrocínios, merchandising e direitos de mídia, e estamos em discussões preliminares com cidades do mundo todo".

Certamente há uma história convincente a ser contada, não apenas em termos de interesse global no esporte, como também sobre como a WBL está investindo no futuro do boliche de forma mais ampla.

"Estamos observando uma expansão da presença [do boliche] em mercados fundamentais, como Ásia, Oriente Médio e países escandinavos, além de uma base já enorme na América do Norte e América do Sul", acrescenta Mishra, destacando uma oportunidade única para o crescimento comercial e midiático, que pode promover um futuro empolgante para o esporte. "O boliche é acessível e um esporte familiar, mas ele tem sido tradicionalmente desestruturado e sub-comercializado, embora o primeiro atleta a conseguir um patrocínio de um milhão de dólares tenha sido Don Carter, uma lenda do esporte. Com a introdução do conjunto de produtos da World Bowling League, buscamos trazer de volta o fascínio comercial do boliche".

Uma palestra completa detalhando a introdução da WBL e seus planos pode ser acessada aqui.

Para saber mais sobre a WBL, acesse worldbowlingleague.org

