La XCMG XCC2000, la plus grande grue télescopique exportée par la Chine, effectue sa première mission en Europe

LIVNO, Bosnie-Herzégovine, 3 février 2023 /PRNewswire/ -- Avec l'installation de la première éolienne dotée de pales de 136 mètres qui fera partie du projet de parc éolien d'Ivovik à Livno, en Bosnie-Herzégovine, la XCC2000, la grue à flèche télescopique pour éoliennes la plus exportée de Chine, a accompli sa première mission de levage en Europe, battant le record précédent par un modèle comparable. La XCC2000 est un produit de la gamme d'engins de levage de XCMG, qui propose la gamme de produits la plus variée et complète au monde.

Dans le cadre de la construction de ce projet de parc éolien, 20 éoliennes fabriquées en Chine d'une capacité installée totale de 84 MW doivent être implantées à l'aide de la XCC2000. Il s'agit du plus grand projet de production d'énergie renouvelable en Bosnie-Herzégovine, désigné comme programme national clé par le gouvernement local. Il s'agit également du plus grand projet énergétique dans lequel une entreprise chinoise a investi et construit dans cette région. C'est un projet phare pour la nouvelle route de la soie (l'initiative « Belt and Road ») en Europe. Ce projet a été inclus dans la liste des réalisations du sommet des dirigeants de Chine et d'Europe centrale et orientale (dit « Sommet 16+1 ») en 2021.

Le site de construction du projet de parc éolien d'Ivovik est situé à un peu plus de 1 500 mètres au-dessus du niveau de la mer. La majeure partie de la construction a lieu au milieu de l'hiver bosniaque, une période connue pour ses vents forts et ses conditions météorologiques imprévisibles, ce qui a mis à rude épreuve l'ensemble de l'opération de levage et nécessité des exigences strictes en matière de capacité de levage, de mobilité opérationnelle et d'accessibilité pour le transport de l'équipement de levage. En tant que pièce maîtresse de la construction du parc éolien d'Ivovik, la XCC2000 s'est distinguée par ses excellentes performances de levage et de transfert.

Une forte capacité de levage

Avec une longueur maximale de 81,4 mètres pour la flèche principale et une longueur maximale de 80 mètres pour la flèche à éolienne, la XCC2000 est l'une des super grues de 1 000 tonnes les plus sophistiquées et technologiquement avancées créées par XCMG. Elle peut soulever des charges jusqu'à 150 mètres de hauteur.

Une capacité exceptionnelle à se déplacer avec aisance sur l'ensemble du site de construction

Le socle à chenilles à voie étroite de 4,5 m de la XCC2000 peut supporter une grande flèche capable de transférer de lourdes charges en différents points du site de construction, ce qui en fait une option plus efficace pour l'installation de grandes éoliennes tout en réduisant le coût d'implantation et en améliorant l'efficacité de la phase de construction du projet.

Pour s'assurer que le projet soit achevé à temps, XCMG a réuni une équipe de service professionnelle pour développer un plan d'opération de levage systématique basé sur la science, avec la XCC2000 comme grue principale et deux grues tout-terrain XCA130_E en tant que machines auxiliaires. L'équipement de XCMG a non seulement résisté à l'épreuve du vent, du gel, de la neige, de la pluie, des températures négatives et d'autres conditions météorologiques défavorables tout au long de l'opération de levage, mais il a également permis d'achever les travaux de construction dans les délais impartis, garantissant ainsi l'installation fiable et efficace de l'éolienne.

« La très grande fiabilité et les micro-mouvements des engins de levage de XCMG ont permis une installation rapide et précise de l'éolienne dans des conditions météorologiques difficiles et changeantes », a expliqué Yang Jianjun, le directeur général adjoint de Youtone, l'entrepreneur du projet. « L'équipe de service a également fourni une assistance en matière de main-d'œuvre et d'équipement pour notre projet. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi XCMG. »

