La zone internationale de sièges de Jiuwei à Shenzhen invite les investisseurs du monde entier à s'y installer

SHENZHEN, Chine, 1 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Le 28 juin, une illustre rencontre a eu lieu dans le district de Bao'an à Shenzhen, à l'occasion de la conférence conjointe de promotion des investissements Shenzhen-Zhongshan 2023. En plus d'accueillir une cohorte prestigieuse de 116 entreprises à capitaux étrangers, dont Siemens, Walmart et Amazon, l'événement a connu la participation de plus de 20 entrepreneurs étrangers distingués et de dignitaires internationaux. Il a également servi de plateforme à la zone internationale de sièges de Bao'an Jiuwei (zone de Jiuwei) pour présenter ses perspectives d'investissement inégalées aux entreprises du classement Fortune Global 500 et à des organisations internationales de renom.

Niché au cœur de la zone prospère de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, le district de Bao'an affiche ses prouesses en matière de fabrication axée sur la technologie, ses chaînes industrielles et d'approvisionnement complexes et un réseau de connectivité inégalé qui allie de manière transparente les systèmes de transport maritime, terrestre et aérien à des trains à grande vitesse, des trains interurbains et des lignes de métro. S'étendant sur neuf kilomètres carrés, la zone animée de Jiuwei se trouve à seulement cinq kilomètres de l'aéroport international de Shenzhen Bao'an, tout en reliant le pont Shenzhen-Zhongshan et conduisant à la célèbre

Zone de coopération de l'industrie des services modernes Qianhai Shenzhen-Hong Kong. Partie intégrante de la zone économique aéroportuaire en plein essor de Shenzhen, ce quartier a été conçu comme un pôle central de sièges sociaux. À terme, la zone de Jiuwei est appelée à devenir une « cour des sièges » qui harmonise magistralement l'éthique urbaine et le domaine naturel. Par exemple, une promenade de cinq minutes seulement mène à des jardins idylliques. Si l'on prolonge le trajet de dix minutes, on découvre non seulement un paysage naturel enchanteur, mais aussi une fusion exquise des influences orientales et occidentales, comme en témoignent les diaolous (ou « miradors fortifiés ») traditionnels de Hakka et les églises de style occidental. Si vous vous aventurez jusqu'au sommet de la montagne Fenghuang voisine, vous serez récompensés par un panorama à couper le souffle sur l'estuaire de la rivière des Perles, selon le département de la publicité du district de Bao'an.

« Shenzhen se présente comme un acteur éminent de la région de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao, tandis que Bao'an émerge comme un bastion dynamique de l'industrie manufacturière de pointe. Au sein du district, une pléthore d'opportunités prometteuses de croissance future s'offre à l'investisseur. Après avoir exploré la zone de Jiuwei, je dois témoigner de son environnement intact et de son potentiel inexploité », a déclaré Klaus Zenkel, vice-président de la Chambre de commerce européenne en Chine, qui a également assisté à l'événement.

Depuis le mois de mai de cette année, des entreprises de renommée mondiale ont augmenté leurs investissements à Bao'an. La société d'aviation allemande Lilium prévoit d'établir son siège régional Asie-Pacifique à Bao'an, tandis que Trumpf, un fabricant de machines industrielles, et Valeo, un équipementier automobile, étendent stratégiquement leur présence dans le district. La zone Jiuwei joue un rôle essentiel en accueillant les sièges opérationnels de la région Asie-Pacifique et les sièges mondiaux de recherche et de développement d'entreprises de haute technologie et de fabrication avancée. Ce projet ambitieux vise à créer un écosystème prospère pour les sièges de multinationales et d'organisations internationales, une plaque tournante pour les événements commerciaux internationaux et un modèle international de vie, de travail et de voyage. Bao'an invite chaleureusement les entreprises du classement Fortune Global 500 et des organisations internationales prestigieuses à s'implanter dans ce domaine en plein essor.

