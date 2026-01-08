LabConnect gründet neuen globalen Hauptsitz in der Region Raleigh-Durham

RALEIGH, N.C., 8. Januar 2026 /PRNewswire/ -- LabConnect, der weltweit agilste Partner für Zentrallaborlösungen, gab heute die Eröffnung seines neuen Firmensitzes in Raleigh, North Carolina, bekannt und stärkt damit seine Präsenz in der schnell wachsenden Research Triangle Region, einem führenden Zentrum für Auftragsforschungsinstitute (CROs), Biotechnologie- und Pharmaunternehmen. Das neue Büro wird als strategische Basis für die Führungskräfte sowie die Teams aus den Bereichen Vertrieb, Betrieb und Technologie dienen, während LabConnect weiterhin ein wachsendes Portfolio komplexer klinischer Studien weltweit unterstützt.

Raleigh Durham und die Region Research Triangle haben sich zu einem der dynamischsten Ökosysteme für Biowissenschaften im Land entwickelt, angetrieben durch erstklassige Forschungsuniversitäten, hochqualifizierte Arbeitskräfte und ein dichtes Netzwerk aus Auftragsforschungsinstituten, Biotech-Unternehmen und Pharmaunternehmen. Die Präsenz von LabConnect in der Region wird die Zusammenarbeit mit Sponsoren und CRO-Partnern verbessern, die Innovation im Bereich der zentralen Labordienstleistungen beschleunigen und neue Möglichkeiten für die Erprobung von fortschrittlichem Probenmanagement, Datenintegration und technologiegestützten Lösungen in der Nähe unserer Kunden schaffen.

„Mit dieser neuen Niederlassung in Raleigh sind wir genau dort, wo unsere Kunden einige ihrer wichtigsten Entscheidungen zur Arzneimittelentwicklung treffen", sagte Wes Wheeler, Geschäftsführer von LabConnect. „RDU hat sich zu einem der weltweit bedeutendsten Zentren für pharmazeutische Innovationen entwickelt. Durch die Stärkung unserer Unternehmenspräsenz hier können wir noch enger mit unseren Kunden zusammenarbeiten, herausragende Talente gewinnen und die Entwicklung neuer Medikamente für Patienten in Not beschleunigen."

Die Niederlassung in Raleigh wird die sieben weltweiten Standorte von LabConnect ergänzen, die an die Partnerlabore angrenzen und diese unterstützen: Nordamerika, Lateinamerika, Europa und das Vereinigte Königreich, Australien, China und schließlich Südkorea. Durch die Zusammenlegung der Betriebsstätten von LabConnect und seinen regionalen Partnern kann das Unternehmen seine wissenschaftlichen, betrieblichen und datenbezogenen Fähigkeiten besser auf die Bedürfnisse von aufstrebenden und großen biopharmazeutischen Kunden abstimmen.

LabConnect plant, die Niederlassung in Raleigh in den kommenden Jahren durch zusätzliche Mitarbeiter in den Bereichen kaufmännische Leitung, Projektmanagement, wissenschaftlicher Betrieb, Technologie und Datenwissenschaft auszubauen. Die Investition spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, einen modernen, kollaborativen Arbeitsplatz zu schaffen, der die Stärken des RDU-Marktes nutzt und gleichzeitig sein globales, kapitalarmes Betriebsmodell und sein flexibles Partnerlabor-Netzwerk beibehält.

Informationen zu LabConnect

LabConnect definiert zentrale Labordienstleistungen als technologieorientierter Partner für Pharma- und Biotechnologieunternehmen neu. Unser dezentrales Netzwerkmodell bietet Sponsoren Zugang zum branchenweit umfassendsten globalen Testangebot, unterstützt durch fortschrittliche Probenverfolgung, Datenmanagement und fachkundige Beratungsdienste. Mit einem Asset-Light-Ansatz, der funktionale Dienstleistungslösungen, Spezialtests und ergänzende Unterstützung umfasst, bieten wir Skalierbarkeit und Effizienz, die über die Grenzen des traditionellen Laborbesitzes hinausgehen. Durch den Aufbau des Labornetzwerks der Zukunft beschleunigt LabConnect die Entwicklung lebensverändernder Therapien mit größerer Präzision, Flexibilität und Geschwindigkeit. Folgen Sie uns auf LinkedIn und erfahren Sie mehr unter www.labconnect.com.

