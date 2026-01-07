LabConnect installe son nouveau siège international dans la région de Raleigh-Durham

RALEIGH, N.C., 7 janvier 2026 /PRNewswire/ -- LabConnect, le partenaire de solutions de laboratoire central le plus agile au monde, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son nouveau siège social à Raleigh, en Caroline du Nord, renforçant ainsi sa présence dans la région du Research Triangle en pleine croissance, un pôle de premier plan pour les organisations de recherche sous contrat (ORC), les sociétés de biotechnologie et les entreprises pharmaceutiques. Ce nouveau bureau servira de base stratégique à la direction, aux équipes commerciales, opérationnelles et technologiques, LabConnect continuant à soutenir un portefeuille croissant d'essais cliniques complexes dans le monde entier.

Raleigh Durham et la région du Research Triangle sont devenus l'un des écosystèmes des sciences de la vie les plus dynamiques du pays, grâce à des universités de recherche de premier plan, à un personnel hautement qualifié et à un réseau dense d'ORC, de sociétés de biotechnologie et d'entreprises pharmaceutiques. La présence de LabConnect dans la région renforcera la collaboration avec les sponsors et les ORC partenaires, accélérera l'innovation dans les services de laboratoire central et créera de nouvelles opportunités pour piloter la gestion avancée des échantillons, l'intégration des données et les solutions technologiques en restant proches de nos clients.

« Ce nouveau bureau à Raleigh nous permet d'être exactement là où nos clients prennent certaines de leurs décisions les plus importantes en matière de développement de médicaments », a déclaré Wes Wheeler, directeur général de LabConnect. « RDU est devenu l'un des plus importants pôles d'innovation pharmaceutique au monde. En y renforçant la présence de l'entreprise , nous pouvons créer un partenariat encore plus étroit avec nos clients, attirer des talents exceptionnels et accélérer le développement de nouveaux médicaments pour les patients qui en ont besoin. »

Le bureau de Raleigh viendra compléter les sept sites opérationnels internationaux de LabConnect, adjacents aux laboratoires de ses partenaires : Amérique du Nord, Amérique latine, Europe et Royaume-Uni, Australie, Chine et, enfin, Corée du Sud. Le regroupement des sites opérationnels de LabConnect et de ses partenaires régionaux permet à l'entreprise de mieux aligner ses capacités scientifiques, opérationnelles et de données sur les besoins des gros clients biopharmaceutiques émergents.

LabConnect prévoit de développer le bureau de Raleigh dans les prochaines années en recrutant du personnel supplémentaire pour la direction commerciale, la gestion de projet, les opérations scientifiques, la technologie et la science des données. L'investissement traduit l'engagement de la société à construire un environnement de travail moderne et collaboratif sachant exploiter les forces du marché RDU , tout en maintenant son modèle d'exploitation global « asset light » ainsi que son réseau flexible de laboratoires partenaires.

À propos de LabConnect

LabConnect redéfinit les services de laboratoire central en tant que partenaire technologique des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques. Notre modèle de réseau décentralisé permet aux promoteurs d'accéder au menu de tests le plus complet du secteur, soutenu par des services avancés de suivi des échantillons, de gestion des données et de conseils d'experts. Grâce à une approche « asset-light » couvrant les solutions de fournisseur de services fonctionnels, les tests spécialisés et l'assistance annexe, nous proposons une évolutivité et une efficacité qui dépassent les limites des attributions traditionnelles des laboratoires. En construisant le réseau de laboratoires du futur, LabConnect promeut un développement plus précis, plus souple et plus rapide de traitements qui changent la vie. Suivez-nous sur LinkedIn et apprenez-en plus sur www.labconnect.com.

